search
ΠΕΜΠΤΗ 14.08.2025 12:05
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

14.08.2025 10:42

Κολωνός: Επίθεση με γκαζάκια σε είσοδο πολυκατοικίας 

14.08.2025 10:42
PERIPOLIK NEW

Γύρω στις 5:00 τα ξημερώματα, άγνωστοι, που σύμφωνα με πληροφορίες διέφυγαν με δίκυκλο, τοποθέτησαν εμπρηστικό μηχανισμό από γκαζάκια σε είσοδο πολυκατοικίας στην οδό Αλικαρνασσού 57 στον Κολωνό.

Από την έκρηξη προκλήθηκαν μικρές υλικές ζημιές.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές στο κτήριο στεγάζεται σύνδεσμος φιλάθλων αθηναϊκής ομάδας. 

Την έρευνα για την υπόθεση ανέλαβε η Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Βίας στους Αθλητικούς Χώρους της ΓΑΔΑ.

Διαβάστε επίσης

Πάτρα: 19χρονος ομολόγησε ότι έβαλε τη φωτιά στα Συχαινά – Τρεις συλλήψεις και μια προσαγωγή για τους εμπρησμούς

Θλιβερή επέτειος: Όταν έπεσε το αεροπλάνο της Helios

Πειραιάς: Συγκέντρωση διαμαρτυρίας για την άφιξη του «Crown Iris» – Επί τόπου ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
GNA_GENNIMATAS
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

«Γεννηματάς»: Έκοψαν την άδεια στην εργαζόμενη που κατηγγειλε το ατύχημα με το ασανσέρ – «Εκδικητική η συμπεριφορά της διοίκησης», σκληρή απάντηση και σε Γεωργιάδη

petretzikis-new
LIFESTYLE

Πετρετζίκης: Η αντίδρασή του όταν αγοράκι πλησίασε την 3χρονη κόρη του στην παραλία – Το χιουμοριστικό βίντεο και τα επικριτικά σχόλια

ispania_foties_1408_1920-1080_new
ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: Τρίτος νεκρός από τις πυρκαγιές (photos/videos)

empristikos-mixanismos_1208_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Δροσιά: Βρέθηκαν αποτυπώματα 26χρονου με ποινικό παρελθόν στον εμπρηστικό μηχανισμό

pyrosbestiki new
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Ερμιόνη Αργολίδας – Επιχειρούν επίγεια και εναέρια μέσα

Δείτε όλες τις ειδήσεις
gaza kyvertitis
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Παλαιστίνιος επιχειρηματίας Σαμίρ Χουλίλε προωθείται για πιθανός κυβερνήτης της μεταπολεμικής Λωρίδας της Γάζας

patra new
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά: Διάσπαρτες εστίες στην Αχαΐα – Βελτιωμένη η κατάσταση σε Χίο και Φιλιππιάδα – Σε ύφεση η φωτιά στη Ζάκυνθο

kallianos_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

«Kαρφιά» Καλλιάνου σε Βούλτεψη για τους εθελοντές πυροσβέστες - «Τέτοιου είδους θεωρίες πρέπει να αποφεύγονται»

joker-new
ΕΛΛΑΔΑ

Νέο τζακ ποτ στο Τζόκερ: 26,5 εκατομμύρια ευρώ θα μοιραστούν στην επόμενη κλήρωση

salted_caramel_sintagi
CUCINA POVERA

Εύκολο παγωτό αλατισμένης καραμέλας, χωρίς παγωτομηχανή

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 14.08.2025 12:05
GNA_GENNIMATAS
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

«Γεννηματάς»: Έκοψαν την άδεια στην εργαζόμενη που κατηγγειλε το ατύχημα με το ασανσέρ – «Εκδικητική η συμπεριφορά της διοίκησης», σκληρή απάντηση και σε Γεωργιάδη

petretzikis-new
LIFESTYLE

Πετρετζίκης: Η αντίδρασή του όταν αγοράκι πλησίασε την 3χρονη κόρη του στην παραλία – Το χιουμοριστικό βίντεο και τα επικριτικά σχόλια

ispania_foties_1408_1920-1080_new
ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: Τρίτος νεκρός από τις πυρκαγιές (photos/videos)

1 / 3