Κολωνός: Επίθεση με γκαζάκια σε είσοδο πολυκατοικίας 

Γύρω στις 5:00 τα ξημερώματα, άγνωστοι, που σύμφωνα με πληροφορίες διέφυγαν με δίκυκλο, τοποθέτησαν εμπρηστικό μηχανισμό από γκαζάκια σε είσοδο πολυκατοικίας στην οδό Αλικαρνασσού 57 στον Κολωνό.

Από την έκρηξη προκλήθηκαν μικρές υλικές ζημιές.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές στο κτήριο στεγάζεται σύνδεσμος φιλάθλων αθηναϊκής ομάδας.

Την έρευνα για την υπόθεση ανέλαβε η Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Βίας στους Αθλητικούς Χώρους της ΓΑΔΑ.

Διαβάστε επίσης

Πάτρα: 19χρονος ομολόγησε ότι έβαλε τη φωτιά στα Συχαινά – Τρεις συλλήψεις και μια προσαγωγή για τους εμπρησμούς

Θλιβερή επέτειος: Όταν έπεσε το αεροπλάνο της Helios

Πειραιάς: Συγκέντρωση διαμαρτυρίας για την άφιξη του «Crown Iris» – Επί τόπου ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις