ΠΕΜΠΤΗ 14.08.2025 19:24
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

14.08.2025 18:41

Προκαλεί ο Ιάσων Φωτήλας: Ο βουλευτής της ΝΔ δίνει ραντεβού από… Δευτέρα στους πληγέντες της Αχαΐας

14.08.2025 18:41
Τη στιγμή που η Αχαΐα μετρά τις πληγές της από την καταστροφική φωτιά που καίει ακόμη σε πολλά σημεία της περιοχής, ο Ιάσων Φωτήλας είχε τη… φαεινή ιδέα να κάνει μια προκλητική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο βουλευτής Αχαΐας και υφυπουργός Πολιτισμού, Ιάσων Φωτήλας με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δίνει ραντεβού με τους πληγέντες της Αχαΐας από τη… Δευτέρα 18 Αυγούστου.

Όπως είναι αναμενόμενο το κράξιμο που δέχεται στα σχόλια είναι επικό. Μάλλον ορισμένα στελέχη της κυβέρνησης θα πρέπει να σκέφτονται δύο και τρεις φορές πριν μιλήσουν αυτές τις δύσκολες ώρες.

