ΥΓΕΙΑ

14.08.2025

Το καλοκαιρινό φρούτο «υπερτροφή» που «ρυθμίζει» τη χοληστερόλη και κάνει το δέρμα να… λάμπει!

14.08.2025 14:52
Τι σημαίνει πραγματικά υπερτροφή; Ποια είναι αυτά τα χαρακτηριστικά που τα κάνουν μοναδικά για την υγεία μας τρόφιμα;

Μια νεότερη μελέτη, που δημοσιεύτηκε στο Journal of Agriculture and Food Chemistry διερεύνησε αυτή την έννοια, κατατάσσοντας ένα αγαπημένο καλοκαιρινό φρούτο επάξια σε αυτή την οικογένεια: το σταφύλι.

Όπως σημειώνεται στο άρθρο, ο όρος «υπερτροφή» είναι μια κοινή λέξη χωρίς επίσημο ορισμό ή καθορισμένα κριτήρια. Συνήθως αναφέρεται σε τροφές που συμπεριλαμβάνονται στη μεσογειακή διατροφή, πλούσιες σε φυσικά φυτικά συστατικά που είναι ευεργετικά για την υγεία του ανθρώπου.

Ο συγγραφέας της μελέτης και κορυφαίος ερευνητής στον τομέα της ρεσβερατρόλης και του καρκίνου Δρ. John M. Pezzuto, Ph.D., D.Sc., Κοσμήτορας της Σχολής Φαρμακευτικής και Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Western New England, παρουσιάζει τα πλούσια επιστημονικά δεδομένα που στηρίζουν ότι τα φρέσκα σταφύλια είναι πράγματι ένας μικροσκοπικός διατροφικός θησαυρός.

Συγκεκριμένα, ο Δρ. Pezzuto αναλύει το ευρύτερο πλαίσιο των superfoods και καταλήγει στο συμπέρασμα ότι τα φρέσκα σταφύλια υποτιμώνται, ενώ θα έπρεπε να βρίσκονται στο επίκεντρο, δίπλα σε άλλες γνωστές υπερτροφές όπως τα μούρα.

Η «σούπερ» δύναμη των σταφυλιών

Τα σταφύλια περιέχουν πάνω από 1.600 φυσικές ενώσεις, ανάμεσα στις οποίες βρίσκονται αντιοξειδωτικά και πολυφαινόλες όπως φλαβονοειδή, ανθοκυανιδίνες, κατεχίνες, φαινολικά οξέα, ρεσβερατρόλη και άλλα. Οι πολυφαινόλες πιστεύεται ότι ευθύνονται για τα οφέλη των σταφυλιών, μέσω της αντιοξειδωτικής δράσης τους και της επίδρασης σε κυτταρικές διεργασίες.

Ωστόσο, το πιο σημαντικό είναι το σύνολο των συστατικών του σταφυλιού και η μοναδική τους σύνθεση, που δημιουργούν τις βιολογικές δράσεις, όχι ένα μεμονωμένο συστατικό.

Τα 6 σημαντικότερα οφέλη

Περισσότερες από 60 είναι οι επιστημονικές μελέτες που επιβεβαιώνουν τα οφέλη των σταφυλιών για την υγεία:

  • Η θετική επίδρασή τους στην καρδιαγγειακή υγεία είναι καλά τεκμηριωμένη, αφού βοηθούν στη χαλάρωση των αγγείων, στη βελτίωση της κυκλοφορίας και στη ρύθμιση των επιπέδων χοληστερόλης.
  • Υποστηρίζουν την υγεία του εγκεφάλου, διατηρώντας υγιή εγκεφαλική λειτουργία και γνωστικές ικανότητες.
  • Προσφέρουν υγιή επιδερμίδα, ενισχύοντας την αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία και προστατεύοντας το DNA των κυττάρων.
  • Ενισχύουν τη λειτουργία του εντέρου, βελτιώνοντας το μικροβίωμα και αυξάνοντας τη βιοποικιλότητα του.
  • Βοηθούν και την υγεία των ματιών και συγκεκριμένα του αμφιβληστροειδούς.

Στο πεδίο της διατροφικής γονιδιωματικής, η κατανάλωση σταφυλιών φαίνεται να επηρεάζει θετικά την έκφραση γονιδίων σε σημαντικά συστήματα του οργανισμού, με τον Pezzuto να θεωρεί ότι αυτή η γονιδιακή επίδραση αποτελεί τον κύριο μηχανισμό πίσω από τα ευεργετικά αποτελέσματα.

«Τα επιστημονικά δεδομένα δείχνουν ότι τα σταφύλια είναι πράγματι superfood και αξίζουν την αναγνώριση αυτή» δηλώνει ο Ian LeMay, πρόεδρος της California Table Grape Commission.

Πηγή: ygeiamou

