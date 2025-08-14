Έρευνα: Η άσκηση 30 λεπτών μπορεί να μειώσει την ανάπτυξη καρκινικών κυττάρων κατά 30%

Μόνο 30 λεπτά που κάποιος κάνει άσκηση είτε με αντίσταση είτε υψηλής έντασης θα μπορούσε να βοηθήσει στη μάχη κατά του καρκίνου, σύμφωνα με νέα έρευνα του Πανεπιστημίου Edith Cowan (ECU).

Ο διδακτορικός φοιτητής του ECU, κ. Francesco Bettariga, διαπίστωσε ότι μία μόνο περίοδος άσκησης αύξησε τα επίπεδα μυοκινών, μιας πρωτεΐνης που παράγεται από τους μύες και έχει αντικαρκινική δράση, η οποία θα μπορούσε να μειώσει τον πολλαπλασιασμό της ανάπτυξης του καρκίνου κατά 20 έως 30%.

«Η άσκηση έχει αναδειχθεί ως θεραπευτική παρέμβαση στη διαχείριση του καρκίνου και υπάρχει ένα μεγάλο σύνολο στοιχείων που δείχνουν την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα της άσκησης ως φάρμακο, είτε κατά τη διάρκεια είτε μετά τη θεραπεία του καρκίνου», δήλωσε ο κ. Bettariga.

Η έρευνά του με επιζήσαντες από καρκίνο του μαστού, η οποία δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Breast Cancer Research and Treatment, μέτρησε τα επίπεδα μυοκινών πριν, αμέσως μετά και 30 λεπτά μετά από μία μόνο περίοδο διαλειμματικής προπόνησης υψηλής έντασης ή αντίστασης και διαπίστωσε ότι και τα δύο σετ άσκησης είχαν ως αποτέλεσμα αύξηση των επιπέδων μυοκινών.

«Τα αποτελέσματα της μελέτης δείχνουν ότι και οι δύο τύποι άσκησης λειτουργούν πραγματικά για την παραγωγή αυτών των αντικαρκινικών μυοκινών σε επιζήσαντες από καρκίνο του μαστού. Αποτελούν εξαιρετικά κίνητρα για την προσθήκη της άσκησης ως βασικής φροντίδας στη θεραπεία του καρκίνου», εξηγεί ο ερευνητής.

Περαιτέρω έρευνα από τον κ. Bettariga διερεύνησε πώς οι αλλαγές στη σύνθεση του σώματος, μετά από συνεπή άσκηση, θα μπορούσαν να επηρεάσουν τη φλεγμονή, η οποία παίζει βασικό ρόλο στην υποτροπή και τη θνησιμότητα του καρκίνου του μαστού, προωθώντας την εξέλιξη του όγκου.

Η επίμονη φλεγμονή όχι μόνο προάγει την εξέλιξη του όγκου επηρεάζοντας τον πολλαπλασιασμό, την επιβίωση, την διεισδυτικότητα και τη μετάσταση των κυττάρων, αλλά αναστέλλει και την ανοσολογική λειτουργία. Δεδομένου ότι ο ίδιος ο καρκίνος και οι παρενέργειες των θεραπειών μπορούν να αυξήσουν τα επίπεδα φλεγμονωδών βιοδεικτών, οι επιζώντες από καρκίνο του μαστού διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο εξέλιξης του καρκίνου, υποτροπής και θνησιμότητας.

Η νέα έρευνα διαπίστωσε ότι μειώνοντας τη λιπώδη μάζα και αυξάνοντας την άλιπη μάζα, μέσω συνεπούς και επίμονης άσκησης, οι επιζώντες από καρκίνο είχαν καλύτερες πιθανότητες να μειώσουν τη φλεγμονή.

«Εάν είμαστε σε θέση να βελτιώσουμε τη σύνθεση του σώματος, έχουμε μεγαλύτερες πιθανότητες να μειώσουμε τη φλεγμονή, επειδή βελτιώνουμε τη άλιπη μάζα και μειώνουμε τη λιπώδη μάζα, η οποία είναι υπεύθυνη για την απελευθέρωση αντιφλεγμονωδών και προφλεγμονωδών δεικτών», δήλωσε ο κ. Bettariga.

Πηγή: iatropedia

