LIFESTYLE

14.08.2025 20:16

Τσαλίκης για Μαζωνάκη: Η ψυχική υγεία δεν είναι ντροπή, μην αρχίσει ο κανιβαλισμός

TSALIKHS_MAZWNAKHS
NDP

Τη στήριξή του στον Γιώργο Μαζωνάκη έδειξε ο Γιώργος Τσαλίκης, μετά την εισαγωγή του τραγουδιστή σήμερα, Πέμπτη 14 Αυγούστου, σε δημόσια ψυχιατρική κλινική. Το επόμενο διάστημα αναμένεται μετά από αίτημα του ίδιου και της οικογένειάς του, να μεταφερθεί σε ιδιωτική κλινική.

Ο συνάδελφός του, του ευχήθηκε περαστικά με μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τονίζοντας πως δεν θα έπρεπε να ντρέπεται κάποιος για τα ζητήματα ψυχικής υγείας. Παράλληλα, ο Γιώργος Τσαλίκης έκανε μια έκκληση να αρχίσει ο «κανιβαλισμός» μέσα από τα social media.

«Σήμερα είναι ο Γιώργος, αύριο μπορεί να είμαι εγώ ή εσύ. – είναι μάχη. Ας μιλάμε με αγάπη ειδικά αυτές τις στιγμές. Μην αρχίσει ο κανιβαλισμός στα σχόλια. Σας ικετεύω. Γιώργο περαστικά», έγραψε στην ανάρτησή του στο Instagram.

Η δημοσίευσή του:

Το 2021, ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε μιλήσει στον Αντώνη Σρόιτερ για τη στιγμή που είχε παρουσιαστεί φαντάρος και είχε περάσει τις πρώτες ημέρες στο 414 στο ψυχιατρείο της Πεντέλης. Όπως είχε περιγράψει:

«Με παίρνουν φαντάρο. Παρουσιάζομαι… Τις πρώτες εννέα ημέρες τις περνάω στο 414 στο ψυχιατρείο της Πεντέλης, που καταλαβαίνεις ότι όλοι ήταν στο δικό μου δωμάτιο. Εγώ εκείνη την εποχή τους είχα πει ότι έχω μια μεγάλη αγοραφοβία και αυτό που με τρόμαζε περισσότερο είναι το πώς θα αντιμετώπισα τον εαυτό μου με ξένους ανθρώπους τριγύρω. Αυτό τους εξήγησα εγώ. Εκείνοι με έβαλαν εκεί μήπως και πάρω την αναβολή. Η ιστορία δεν είχε καλό τέλος, γιατί δεν πήρα την αναβολή και μπήκα στο στρατόπεδο. Μου είπαν ότι είμαι μια χαρά και να μου φύγει η αγοραφοβία. Πέρασα δύσκολα στον στρατό γιατί δεν είχαμε πιρούνια, ήμουν μέσα σε κάγκελα, είχα συγκεκριμένες ώρες επισκεπτηρίου, δεν ήταν η καλύτερη εμπειρία».

