CNN: Θα αφήσει ο Πούτιν τον Τραμπ να περιμένει – ξανά;

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε αυτή την εβδομάδα ότι θα καταλάβει πόσο σοβαρά παίρνει ο Βλαντιμίρ Πούτιν την ιδέα του τερματισμού του πολέμου στην Ουκρανία μέσα στα «πρώτα δύο λεπτά» της σημερινής συνάντησης.

Ένα πιο αποκαλυπτικό σημάδι, ωστόσο, μπορεί να έρθει ακόμη νωρίτερα – όταν το αεροπλάνο του Ρώσου προέδρου προσγειωθεί στο Άνκορατζ.

Στη σύνοδο κορυφής στο Ελσίνκι πριν από επτά χρόνια, ο Πούτιν άφησε τον Αμερικανό ομόλογό του να περιμένει σε έναν ξενώνα για περισσότερο από μία ώρα πριν από την έναρξη της συνάντησής τους. Ο Πούτιν προσγειώθηκε μόλις 10 λεπτά πριν από την προγραμματισμένη έναρξη της συνόδου κορυφής.

Θεωρήθηκε ευρέως ως παιχνίδι εξουσίας από τον Πούτιν, δεδομένου ότι κάποτε άφησε την πρώην Γερμανίδα καγκελάριο Άνγκελα Μέρκελ να περιμένει τέσσερις ώρες.

Φυσικά, πολλά έχουν αλλάξει για τον Πούτιν, ο οποίος επιδιώκει να αποκαταστήσει τη θέση του στην παγκόσμια σκηνή με την προσωπική του συνάντηση με τον Τραμπ. Είναι ανοιχτό το ερώτημα αν η ακρίβειά του θα σηματοδοτήσει ότι είναι έτοιμος να καταλήξει σε συμφωνία, αλλά οποιαδήποτε σημαντική καθυστέρηση θα μπορούσε να είναι ενδεικτική, καταλήγει το CNN.

Πάντως, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, δήλωσε ότι ο Ρώσος πρόεδρος θα φτάσει στην ώρα του για τη σύνοδο κορυφής με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στην Αλάσκα.

«Ο πρόεδρος πάντα φτάνει (στην ώρα του)», δήλωσε ο Πεσκόφ.

