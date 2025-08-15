Η Αχαΐα μετρά τις πληγές της στα καμένα και η κυβέρνηση μοιράζει “112” και φτηνές δικαιολογίες

Πριν από δύο εβδομάδες προειδοποίησα ότι η επικοινωνιακή διαχείριση των πυρκαγιών και η έλλειψη ουσιαστικού σχεδιασμού θα οδηγούσαν με μαθηματική ακρίβεια στα σημερινά αποτελέσματα. Δυστυχώς, η πραγματικότητα με δικαίωσε.

Αντί για ανάληψη ευθυνών και λογοδοσία, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας επέλεξε να παρουσιάζει μια ωραιοποιημένη εικόνα της κατάστασης, «μαλώνοντας» ουσιαστικά τους πολίτες που δεν της αναγνωρίζουν επιτυχία. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έφτασε στο σημείο να θέτει ερωτήματα στον εαυτό του και να τα απαντά, την ώρα που οι φωτιές έχουν αφήσει πίσω τους καμένη γη, καταστροφές και μια κοινωνία σε αγωνία.

Στην Αχαΐα, οι τρεις βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας έκαναν αγώνα δρόμου ποιος θα προλάβει να πανηγυρίσει πρώτος για την έλευση 9 οχημάτων μέσω του προγράμματος «Αιγίς». Αντί, όμως, να φωτογραφίζονται δίπλα σε καινούργια καμιόνια, όφειλαν να σταθούν δίπλα στους πυροσβέστες που δουλεύουν εξαντλημένοι, με ελλείψεις προσωπικού και εξοπλισμού. Το πραγματικό πρόβλημα δεν είναι τα οχήματα, αλλά η απουσία ανθρώπων για να τα χειριστούν και η έλλειψη κατάλληλου εξοπλισμού πρώτης γραμμής. Οι ίδιοι οι πυροσβέστες ζητούν υδροφόρες κατάλληλες για άμεση επέμβαση σε δύσβατες περιοχές ή σε αστικά συμβάντα. Κανένα από τα οχήματα που ανακοινώθηκαν δεν πληρούσαν αυτές τις ανάγκες.

Μέσα στον εφιάλτη των πυρκαγιών τα στελέχη της Ν.Δ. προσπαθούσαν να μας πείσουν πως ο ουρανός της Πάτρας είχε γεμίσει πτητικά μέσα που «εξαφάνιζαν» τα πύρινα μέτωπα ενώ η πραγματική ένδεια που υπήρχε ήταν εμφανής για όσους σήκωναν απλά τα μάτια ψηλά.

Οι πολίτες έβλεπαν τις περιουσίες τους να γίνονται βορά στις «αδηφάγες» πύρινες γλώσσες την ώρα που το επιτελικό κράτος «μοίραζε» αφειδώς «112»!

Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, εδώ και έξι χρόνια, βρίσκει πάντα κάποιον άλλον να κατηγορήσει: Τους πολίτες, την κλιματική αλλαγή, τις παθογένειες του κράτους, τις διεθνείς εξελίξεις. Δεν φταίει ποτέ η ίδια. Έχουμε πρωθυπουργό και υπουργούς χωρίς ευθύνες, χωρίς υποχρέωση λογοδοσίας. Οι πολίτες κουράστηκαν από μια διακυβέρνηση ανεύθυνη, ασύδοτη, που παράγει διαφθορά και δεν έχει όραμα ή σχέδιο για τη χώρα.

Αντί για επικοινωνιακές φιέστες και αλληλοσυγχαρητήρια, ήρθε η ώρα να ακούσουν τους ανθρώπους της πρώτης γραμμής, να ενισχύσουν ουσιαστικά το Πυροσβεστικό Σώμα, να σχεδιάσουν σοβαρά την πρόληψη και να σταματήσουν να κρύβονται πίσω από δικαιολογίες. Γιατί όσο η πολιτική προστασία μένει ανοχύρωτη, κάθε καλοκαίρι θα μετράμε νέες πληγές.

Και βέβαια να αντιμετωπίσουν την Αχαΐα ως πυρόπληκτη περιοχή και να προχωρήσουν σε άμεση στήριξη των πληγέντων με πραγματικά μέτρα και όχι τις γνωστές υποσχέσεις που ανακοινώνονται αλλά δεν τηρούνται όπως γνωρίζουν πολύ καλά οι πυρόπληκτοι της Τριταίας που ακόμα περιμένουν!

*Ο Γιώργος Καρβουνιάρης είναι δημοσιογράφος, υποψήφιος βουλευτής Αχαΐας τον Μάιο και τον Ιούνιο 2023, τ. μέλος Ν.Ε. Επιτροπής Αχαΐας ΠΑΣΟΚ

Διαβάστε επίσης:

Η ενεργειακή φτώχεια σαρώνει και η Κυβέρνηση κάνει πως δεν βλέπει

Αντίδραση από Κώστα Μπακογιάννη για την Βασ. Όλγας και αντιπαράθεση με Δούκα

Πελετίδης απαντά σε Κεφαλογιάννη: «Η κυβέρνηση έχει εκφυλίσει το 112 και όχι ο Δήμαρχος»