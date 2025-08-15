Σκιάθος: Μητέρα μήνυσε τον πρώην σύζυγό της για υποψία κακοποίησης του 7χρονου γιου τους

Στη σύλληψη ενός άνδρα στη Σκιάθο προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές μετά από καταγγελία της πρώην συζύγου του. Υποψιαζόμενη κακοποίηση του παιδιού τους πήγε στο αστυνομικό τμήμα.

Η μητέρα, σύμφωνα με το gegonota.news, διαπίστωσε μώλωπες στο σώμα του αγοριού όταν εκείνο επέστρεψε από βόλτα στο πάρκο με τον πατέρα του.

Υποψιαζόμενη κακοποίηση, ειδοποίησε την ΕΛΑΣ, ενώ ερευνάται και το ενδεχόμενο οι μελανιές να οφείλονται σε θαλάσσια σπορ στα οποία είχε συμμετάσχει το παιδί.

Τι ζητά ο συνήγορος του κατηγορουμένου

Στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Βόλου, ο συνήγορος του κατηγορούμενου ζήτησε την ακύρωση της κατάθεσης του ανηλίκου, υποστηρίζοντας ότι δεν τηρήθηκαν οι νόμιμες διαδικασίες.

Το δικαστήριο έκανε δεκτό το αίτημα και διέταξε νέα εξέταση του παιδιού στην Αστυνομική Διεύθυνση Μαγνησίας, με ερωτήσεις που θα εγκριθούν από παιδοψυχολόγο.

Το ζευγάρι βρίσκεται σε διαδικασία συναινετικού διαζυγίου, έχοντας τη συνεπιμέλεια του παιδιού.

Διαβάστε επίσης:

Σύβοτα: Βλάβη στο πηδάλιο σε ιστιοφόρο με σημαία Γαλλίας – Τρομοκρατήθηκαν 4 τουρίστες

Γιώργος Μαζωνάκης: «Άθλια μεθόδευση από την οικογένειά του ο εγκλεισμός, ετοιμαζόμασταν να καταθέσουμε μηνύσεις» λέει ο δικηγόρος του

Φωτιά στον ΧΥΤΑ της Νάξου – Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής