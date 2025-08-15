search
Σύβοτα: Βλάβη στο πηδάλιο σε ιστιοφόρο με σημαία Γαλλίας – Τρομοκρατήθηκαν 4 τουρίστες

SUBOTA_2025
wikipedia

Βλάβη στο πηδάλιο εμφάνισε ένα ιστιοφόρο σκάφος με σημαία Γαλλίας στη θαλάσσια περιοχή κοντά στο λιμάνι Συβότων.

Ο συναγερμός σήμανε τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής στη Λιμενική Αρχή στα Σύβοτα, μετά από ενημέρωση του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (Ε.Κ.Σ.Ε.Δ.) του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

Στο σκάφος επέβαιναν τέσσερις αλλοδαποί, ενώ η βλάβη στο πηδάλιο είχε καταστήσει αδύνατο τον έλεγχό του.

Όλοι καλά στην υγεία τους

Άμεσα στο σημείο έσπευσε περιπολικό σκάφος του Λιμενικού (ΠΛΣ), το οποίο συνόδευσε με ασφάλεια το ιστιοφόρο μέχρι τη θαλάσσια περιοχή «Ζέρη», όπου και αγκυροβόλησε.

Οι επιβαίνοντες είναι όλοι καλά στην υγεία τους, ενώ από το Α’ Λιμενικό Τμήμα Συβότων του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ηγουμενίτσας εκδόθηκε απαγόρευση απόπλου μέχρι την πλήρη αποκατάσταση της βλάβης και την προσκόμιση βεβαιωτικού αξιοπλοΐας.

PERIPOLIKO
BRITNEY_SPEARS
trump
SUBOTA_2025
zelensky
mixalis_mitrousis_ndp_file
prosopikos arithmos new
key_img11
GNA_GENNIMATAS
autokinito new
PERIPOLIKO
BRITNEY_SPEARS
trump
