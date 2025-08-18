search
ΔΕΥΤΕΡΑ 18.08.2025 14:30
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

18.08.2025 13:46

«Ελ. Βενιζέλος»: Συνελήφθη άνδρας που είχε καταπιεί 100 «αυγουλάκια» κοκαΐνης (photos)

18.08.2025 13:46
narkotika_kokaini_1808_1460-820_new

Ένας άνδρας, από τη Βραζιλία, συνελήφθη σήμερα το πρωί στο αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος», κατηγορούμενος ότι είχε καταπιεί σημαντική ποσότητα κοκαΐνης.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, ο άνδρας έφτασε στην Αθήνα, μέσω Παρισιού και στον έλεγχο που διενεργήθηκε, διαπιστώθηκε ότι είχε καταπιεί περίπου 100 «αυγουλάκια» κοκαΐνης.

Αναμένεται αναλυτική ενημέρωση από την ΕΛΑΣ.

Διαβάστε επίσης:

Θεσσαλονίκη: Προκαταρκτική έρευνα για το ατύχημα με 5χρονο αγοράκι σε αναψυκτήριο – Ελεύθεροι οι συλληφθέντες

Πέθανε ο ασθενής που μεταφέρονταν με ασθενοφόρο το οποίο ανετράπη στο Γουδή

Πανικός στα ΚΤΕΛ Χαλκιδικής – Λεωφορείο έπεσε ανεξέλεγκτο πάνω σε κτίριο

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
arxaio-theatro-dimitriados-volos
ADVERTORIAL

Υπουργείο Πολιτισμού: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός 2025 – Δέκα πρωτότυπες παραγωγές φέρνει η έβδομη εβδομάδα εκδηλώσεων, από 18 έως 24 Αυγούστου 2025

karpeta_kthve
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Το «αντίο» του ΚΘΒΕ στην Ελένη Καρπέτα

simcha-rothman
ΚΟΣΜΟΣ

Αυστραλία: Οι αρχές ακύρωσαν τη βίζα ακροδεξιού Ισραηλινού βουλευτή – «Δεν θα επιτρέψουμε να σπείρουν τη διχόνοια»

starovas_kalokairiparea
LIFESTYLE

Δημήτρης Σταρόβας: «Στην πρώτη πρόβα, είπα στον Αλέξανδρο Ρήγα να βρει κάποιον άλλον»

gaza_new_456
ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Νέα πρόταση για εκεχειρία παρέλαβαν οι διαπραγματευτές της Χαμάς

Δείτε όλες τις ειδήσεις
noam_katz
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Νόαμ Κοτς ας κοιτάξει λίγο τις προκλήσεις των Ισραηλινών στην Ελλάδα και μετά να μιλάει

mazonakis-new
LIFESTYLE

«Δεν αντέχω άλλο, θέλω να μιλήσω»: Δημόσια στήριξη Τζώρτζογλου στον Γιώργο Μαζωνάκη

epidoma new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αλέξης Μητρόπουλος: Οδηγός για το επίδομα των 250 € τον Νοέμβριο - Ποιοι θα το λάβουν και ποιοι θα το χάσουν

eforia kosmos
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Χιλιάδες παραβάτες καλούνται να πληρώσουν φόρο για γονικές παροχές και δωρεές που δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις

parasxou
LIFESTYLE

Γέννησε η Γεωργία Παράσχου - Πατέρας για πρώτη φορά ο Ολυμπιονίκης, Παύλος Καγιαλής

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 18.08.2025 14:26
arxaio-theatro-dimitriados-volos
ADVERTORIAL

Υπουργείο Πολιτισμού: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός 2025 – Δέκα πρωτότυπες παραγωγές φέρνει η έβδομη εβδομάδα εκδηλώσεων, από 18 έως 24 Αυγούστου 2025

karpeta_kthve
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Το «αντίο» του ΚΘΒΕ στην Ελένη Καρπέτα

simcha-rothman
ΚΟΣΜΟΣ

Αυστραλία: Οι αρχές ακύρωσαν τη βίζα ακροδεξιού Ισραηλινού βουλευτή – «Δεν θα επιτρέψουμε να σπείρουν τη διχόνοια»

1 / 3