«Ελ. Βενιζέλος»: Συνελήφθη άνδρας που είχε καταπιεί 100 «αυγουλάκια» κοκαΐνης (photos)

Ένας άνδρας, από τη Βραζιλία, συνελήφθη σήμερα το πρωί στο αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος», κατηγορούμενος ότι είχε καταπιεί σημαντική ποσότητα κοκαΐνης.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, ο άνδρας έφτασε στην Αθήνα, μέσω Παρισιού και στον έλεγχο που διενεργήθηκε, διαπιστώθηκε ότι είχε καταπιεί περίπου 100 «αυγουλάκια» κοκαΐνης.

Αναμένεται αναλυτική ενημέρωση από την ΕΛΑΣ.

