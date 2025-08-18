search
ΚΟΣΜΟΣ

18.08.2025 12:13

Ουκρανία: Η Βρετανία φέρεται να αποδέχεται την παράδοση εδαφών στη Ρωσία για την επίτευξη ειρήνης

18.08.2025 12:13
starmer_zelensky_new

Πιο κοντά στην προσέγγιση του Ντόναλντ Τραμπ για την επίλυση του ουκρανικού, φέρεται να βρίσκεται το Λονδίνο, σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το BBC.

Δημοσιογράφοι του οργανισμού αναφέρουν ότι παρότι ο σερ Κιρ Στάρμερ δεν το έχει δηλώσει ρητά, εντούτοις η Βρετανία φέρεται να αποδέχεται ιδιωτικά την αρχή «γη για ειρήνη», δηλαδή την παράδοση εδαφών της Ουκρανίας στη Ρωσία, προκειμένου να σταματήσει ο πόλεμος και να επιτευχθεί ειρήνη. Ως εκ τούτου, οι διαπραγματεύσεις για το μέλλον της Ουκρανίας είναι πιθανό να επικεντρωθούν στο να καθοριστεί ποια εδάφη μπορούν να παραχωρηθούν και πώς θα εξασφαλιστεί η ειρήνη.

Πηγές της βρετανικής κυβέρνησης τονίζουν, ωστόσο, ότι οι αποφάσεις σχετικά με τα εδάφη είναι θέμα που αφορά αποκλειστικά την Ουκρανία. Οι Ευρωπαίοι ηγέτες χαιρέτισαν την υποστήριξη του απεσταλμένου του Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, στις προτεινόμενες εγγυήσεις ασφάλειας. Ο Γουίτκοφ τις χαρακτήρισε «επαναστατικές».

Ωστόσο, θα ελπίζουν σε μια σταθερή δημόσια δέσμευση από τον Τραμπ σχετικά με τον ρόλο των ΗΠΑ στην προστασία της Ουκρανίας σε περίπτωση που επιτευχθεί ειρηνευτική συμφωνία. Υπενθυμίζεται ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν φέρεται να έχει ζητήσει να περάσουν σε ρωσικό έλεγχο ακόμα και περιοχές της Ουκρανίας που δεν τελούν υπό ρωσική κατοχή.

ert new
MEDIA

ΕΡΤ1: Πολύ πρωινή εκπομπή, με θετική ενέργεια και ευχάριστες ειδήσεις, θα είναι το καθημερινό «Νωρίς Νωρίς»

KTEL NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Πανικός στα ΚΤΕΛ Χαλκιδικής – Λεωφορείο έπεσε ανεξέλεγκτο πάνω σε κτίριο

mixalopoulou_ilektra
ΘΕΑΤΡΟ

Η Σοφόκλεια «Ηλέκτρα» του Δημήτρη Τάρλοου έρχεται στο Ηρώδειο

kostas-tsoukalas
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσουκαλάς: «Η ΝΔ όταν είναι σε πίεση βλέπει… λεφτόδεντρα – Κατέρρευσε το αφήγημα της μείωσης φόρων»

starmer_zelensky_new
ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Η Βρετανία φέρεται να αποδέχεται την παράδοση εδαφών στη Ρωσία για την επίτευξη ειρήνης

noam_katz
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Νόαμ Κοτς ας κοιτάξει λίγο τις προκλήσεις των Ισραηλινών στην Ελλάδα και μετά να μιλάει

mazonakis-new
LIFESTYLE

«Δεν αντέχω άλλο, θέλω να μιλήσω»: Δημόσια στήριξη Τζώρτζογλου στον Γιώργο Μαζωνάκη

epidoma new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αλέξης Μητρόπουλος: Οδηγός για το επίδομα των 250 € τον Νοέμβριο - Ποιοι θα το λάβουν και ποιοι θα το χάσουν

parasxou
LIFESTYLE

Γέννησε η Γεωργία Παράσχου - Πατέρας για πρώτη φορά ο Ολυμπιονίκης, Παύλος Καγιαλής

prosopikos arithmos new
ΕΛΛΑΔΑ

Προσωπικός αριθμός: Από τις 5 Σεπτεμβρίου θα αποδίδεται αυτόματα σε εκείνους που δεν μερίμνησαν για την έκδοσή του

