Ουκρανία: Η Βρετανία φέρεται να αποδέχεται την παράδοση εδαφών στη Ρωσία για την επίτευξη ειρήνης

Πιο κοντά στην προσέγγιση του Ντόναλντ Τραμπ για την επίλυση του ουκρανικού, φέρεται να βρίσκεται το Λονδίνο, σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το BBC.

Δημοσιογράφοι του οργανισμού αναφέρουν ότι παρότι ο σερ Κιρ Στάρμερ δεν το έχει δηλώσει ρητά, εντούτοις η Βρετανία φέρεται να αποδέχεται ιδιωτικά την αρχή «γη για ειρήνη», δηλαδή την παράδοση εδαφών της Ουκρανίας στη Ρωσία, προκειμένου να σταματήσει ο πόλεμος και να επιτευχθεί ειρήνη. Ως εκ τούτου, οι διαπραγματεύσεις για το μέλλον της Ουκρανίας είναι πιθανό να επικεντρωθούν στο να καθοριστεί ποια εδάφη μπορούν να παραχωρηθούν και πώς θα εξασφαλιστεί η ειρήνη.

Πηγές της βρετανικής κυβέρνησης τονίζουν, ωστόσο, ότι οι αποφάσεις σχετικά με τα εδάφη είναι θέμα που αφορά αποκλειστικά την Ουκρανία. Οι Ευρωπαίοι ηγέτες χαιρέτισαν την υποστήριξη του απεσταλμένου του Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, στις προτεινόμενες εγγυήσεις ασφάλειας. Ο Γουίτκοφ τις χαρακτήρισε «επαναστατικές».

Ωστόσο, θα ελπίζουν σε μια σταθερή δημόσια δέσμευση από τον Τραμπ σχετικά με τον ρόλο των ΗΠΑ στην προστασία της Ουκρανίας σε περίπτωση που επιτευχθεί ειρηνευτική συμφωνία. Υπενθυμίζεται ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν φέρεται να έχει ζητήσει να περάσουν σε ρωσικό έλεγχο ακόμα και περιοχές της Ουκρανίας που δεν τελούν υπό ρωσική κατοχή.

