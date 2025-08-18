search
ΔΕΥΤΕΡΑ 18.08.2025 16:11
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

18.08.2025 15:43

Σεισμός 4,1 Ρίχτερ στην Κρήτη – Αισθητός στα Χανιά

18.08.2025 15:43
seismografos

Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 15:11 στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά του νομού Χανίων, στην Κρήτη.

Ο σεισμός είχε επίκεντρο 13 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά των Φαλάσαρνων και εστιακό βάθος 5,5 χιλιόμετρα.

Η δόνηση έγινε αισθητή και στην πόλη των Χανίων, καθώς και στην ευρύτερη περιοχή.

Διαβάστε επίσης:

Δολοφονία στο Χαλάνδρι: Το θύμα είχε καταγγείλει τον δράστη από τον Μάρτιο ότι την παρακολουθούσε – Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

«Ελ. Βενιζέλος»: Συνελήφθη άνδρας που είχε καταπιεί 100 «αυγουλάκια» κοκαΐνης (photos)

Τραγωδία στην Εγνατία Οδό: Τρεις νεκροί και ένας σοβαρά τραυματίας σε τροχαίο δυστύχημα μεταξύ Ξάνθης και Κομοτηνής (videos)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
patra new
ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Συνελήφθη για εμπρησμό ο 21χρονος μάρτυρας υπεράσπισης του 25χρονου, που κρατείται για την πυρκαγιά στο Γηροκομείο

livanios_1808_1460-820_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΥΠΕΣ: Άξονας πέντε δράσεων για την αποκατάσταση των πυρόπληκτων στην Αχαΐα

white-house-12
ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανικό: Θα βγει λευκός καπνός από τον Λευκό Οίκο;

vamvakidis
LIFESTYLE

Τάσος Βαμβακίδης: Σε πολύ σοβαρή κατάσταση – Υπέστη πνευμονική εμβολή

gennimatas_thessaloniki_new
ΕΛΛΑΔΑ

Το νοσοκομείο του… τρόμου: Έπεσε και ψευδοροφή στο «Γεννηματάς» – Τρία τα ασανσέρ με πρόβλημα

Δείτε όλες τις ειδήσεις
noam_katz
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Νόαμ Κοτς ας κοιτάξει λίγο τις προκλήσεις των Ισραηλινών στην Ελλάδα και μετά να μιλάει

epidoma new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αλέξης Μητρόπουλος: Οδηγός για το επίδομα των 250 € τον Νοέμβριο - Ποιοι θα το λάβουν και ποιοι θα το χάσουν

mazonakis-new
LIFESTYLE

«Δεν αντέχω άλλο, θέλω να μιλήσω»: Δημόσια στήριξη Τζώρτζογλου στον Γιώργο Μαζωνάκη

eforia kosmos
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Χιλιάδες παραβάτες καλούνται να πληρώσουν φόρο για γονικές παροχές και δωρεές που δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις

parasxou
LIFESTYLE

Γέννησε η Γεωργία Παράσχου - Πατέρας για πρώτη φορά ο Ολυμπιονίκης, Παύλος Καγιαλής

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 18.08.2025 16:06
patra new
ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Συνελήφθη για εμπρησμό ο 21χρονος μάρτυρας υπεράσπισης του 25χρονου, που κρατείται για την πυρκαγιά στο Γηροκομείο

livanios_1808_1460-820_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΥΠΕΣ: Άξονας πέντε δράσεων για την αποκατάσταση των πυρόπληκτων στην Αχαΐα

white-house-12
ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανικό: Θα βγει λευκός καπνός από τον Λευκό Οίκο;

1 / 3