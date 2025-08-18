Σεισμός 4,1 Ρίχτερ στην Κρήτη – Αισθητός στα Χανιά

Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 15:11 στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά του νομού Χανίων, στην Κρήτη.

Ο σεισμός είχε επίκεντρο 13 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά των Φαλάσαρνων και εστιακό βάθος 5,5 χιλιόμετρα.

Η δόνηση έγινε αισθητή και στην πόλη των Χανίων, καθώς και στην ευρύτερη περιοχή.

