Σεισμός 4,1 Ρίχτερ στην Κρήτη – Αισθητός στα Χανιά

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 15:11 στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά του νομού Χανίων, στην Κρήτη.
Ο σεισμός είχε επίκεντρο 13 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά των Φαλάσαρνων και εστιακό βάθος 5,5 χιλιόμετρα.
Η δόνηση έγινε αισθητή και στην πόλη των Χανίων, καθώς και στην ευρύτερη περιοχή.
Διαβάστε επίσης:
Δολοφονία στο Χαλάνδρι: Το θύμα είχε καταγγείλει τον δράστη από τον Μάρτιο ότι την παρακολουθούσε – Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ
«Ελ. Βενιζέλος»: Συνελήφθη άνδρας που είχε καταπιεί 100 «αυγουλάκια» κοκαΐνης (photos)
Τραγωδία στην Εγνατία Οδό: Τρεις νεκροί και ένας σοβαρά τραυματίας σε τροχαίο δυστύχημα μεταξύ Ξάνθης και Κομοτηνής (videos)
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.