ΚΟΣΜΟΣ

18.08.2025 09:30

Θύελλα στο Ισραήλ: Συλλήψεις και συγκρούσεις διαδηλωτών με την αστυνομια – Το χαρτί της Χαμάς συνεχίζει να παίζει ο Νετανιάχου (Photo/Video)

18.08.2025 09:30
israel_demos_1

Στα άκρα οδηγείται η σύγκρουση της κυβέρνησης του Ισραήλ με εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες της χώρας, οι οποίοι απαιτούν δυναμικά την λήξη του πολέμου στη Γάζα και την απελευθέρωση των ομήρων που κρατά ακόμα η Χαμάς.

Με συγκρούσεις με την αστυνομία και τουλάχιστον 40 συλλήψεις διαδηλωτών ολοκληρώθηκε η πανεθνική απεργία και οι διαδηλώσεις εκατοντάδων χιλιάδων πολιτών στο Ισραήλ με αίτημα τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα και μια συμφωνία για την απελευθέρωση των ομήρων που κρατούνται από τη Χαμάς.

Το μεγαλύτερο πλήθος (εκτιμάται ότι ξεπέρασε τις 200.000 άτομα) συγκεντρώθηκε στην «Πλατεία Ομήρων» του Τελ Αβίβ την Κυριακή, με τους διοργανωτές να καταγγέλλουν ότι τα σχέδια της κυβέρνησης να καταλάβει τον έλεγχο της Πόλης της Γάζας θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή περίπου 20 ομήρων που εξακολουθούν να κρατούνται από τη Χαμάς.

Από την πλευρά του, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου συνέχισε να παίζει το χαρτί της Χαμάς, καθώς επέκρινε τις διαδηλώσεις, λέγοντας ότι θα «σκληρύνουν τη στάση της Χαμάς» και θα επιβραδύνουν την απελευθέρωση των ομήρων. Επίσης, ο ακροδεξιός υπουργός Οικονομικών Μπεζαλέλ Σμότριτς χαρακτήρισε τις διαδηλώσεις ως «επιβλαβή εκστρατεία που εκμεταλλεύεται τη Χαμάς».

Η εθνική απεργία, σύμφωνα με την Έιναβ Ζανγκάουκερ, μητέρα ενός από τους ομήρους και ηγετική φυσιογνωμία στο Φόρουμ Οικογενειών Ομήρων και Αγνοουμένων, δήλωσε στο BBC ότι η ομάδα απαίτησε «αυτό που δικαιωματικά μας ανήκει – τα παιδιά μας» και κατηγόρησε την ισραηλινή κυβέρνηση ότι «έχει μετατρέψει έναν δίκαιο πόλεμο σε έναν άσκοπο πόλεμο».

Οι διαμαρτυρίες ήρθαν μια εβδομάδα αφότου το πολεμικό υπουργικό συμβούλιο του Ισραήλ ψήφισε υπέρ της κατάληψης της Πόλης της Γάζας, της μεγαλύτερης πόλης της περιοχής, και του εκτοπισμού του πληθυσμού της, σε μια κίνηση που καταδικάστηκε από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Την ίδια στιγμή αυξάνεται ο αριθμός των χωρών που ανακοινώνουν ότι θα προχωρήσουν στην αναγνώριση του Παλαιστινιακού Κράτους.

1 / 3