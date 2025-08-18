Τηλεθέαση αλα… τρεις κι ο κούκος την Παρασκευή (15/8)

Με λιγότερο από 350.000 τηλεθεατές το πρώτο σε προτιμήσεις πρόγραμμα του Δεκαπενταύγουστου, το διπλό επεισόδιο της σειρά «Το σόι σου» και με λιγότερο από 250.000 τηλεθεατές η δέκατη, στην σειρά κορυφαίων επιλογών της ημέρας, ελληνική ταινία «Δεσποινίς διευθυντής», γίνεται αντιληπτό όσοι επέμεναν να κάνουν ζάπινγκ στα κανάλια χρονιάρα μέρα ήταν με μια έννοια… δακτυλομετρούμενοι.

Δείτε όμως κάτι. Η χαλαρή στάση των τηλεθεατών δημιουργησε… ευκαιρίες διάκρισης. Όπως για παράδειγμα συνέβη με το μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ1 το οποίο φιγουράρησε στην έβδομη θέση της βραχείας λίστας της Nielsen με τις δημοφιλέστερες τηλεοπτικές επιλογές. Το λέτε και είδηση.

Διαβάστε επίσης:

Συγκράτησαν δυνάμεις Alpha και ΣΚΑΪ παρά την περαιτέρω πτωτική τάση της τηλεθέασης ανήμερα τον Δεκαπενταύγουστο

Mega: Λάβετε θέσεις. Επανέρχεται το «Live news» και ο Νίκος Ευαγγελάτος (video)

Eurovision: «Σταυρόλεξο» για τους αυστριακούς διοργανωτές και την EBU η προσεχής διοργάνωση – Πότε και που θα γίνει