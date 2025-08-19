search
19.08.2025 12:49

Χαλάνδρι: Δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση στον 28χρονο δράστη – Οδηγήθηκε στον ανακριτή

19.08.2025 12:49
Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, οπλοφορία και οπλοχρησία ασκήθηκε από την εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας στον 28χρονο που ομολόγησε την δολοφονία 47χρονης χθες στο Χαλάνδρι.

Ο δράστης του φονικού οδηγήθηκε στον ανακριτή από τον οποίο αναμένεται να ζητήσει προθεσμία για να προετοιμάσει την απολογία του.

Ο 28χρονος χθες κατά τη σύλληψή του κατηγόρησε το θύμα ότι τον είχε «διαβάλει σε όλους» και «τρελαινόταν» και γι’ αυτό οδηγήθηκε στην δολοφονία της. Ισχυρίστηκε επίσης πως είχε σεξουαλικές επαφές μαζί της, πληροφορία που δεν έχει επιβεβαιωθεί.

«Έξι μήνες δεν μπορούσα να κοιμηθώ τα βράδια. Δεν της μιλούσα». «Τρελαινόμουν που δεν μου μίλαγε κάνεις. Και πήγα να την σκοτώσω», είπε χθες στις αρχές ο 28χρονος.

