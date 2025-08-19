Φοιτητικές κατοικίες: Τα έξοδα για κάθε σπουδαστή ξεπερνούν τον κατώτατο μισθό

Όσο το καλοκαίρι φτάνει στο τέλος του τόσο στενεύουν τα περιθώρια για τους φοιτητές που πέρασαν σε σχολές μακριά από το σπίτι τους και προσπαθούν να βρουν μια στέγη η οποία δεν είναι πανάκριβη.

Η μετατροπή διαμερισμάτων σε καταλύματα Airbnb, αλλά και τα ακριβά ενοίκια, βάζουν εμπόδια σε γονείς και παιδιά, ιδιαίτερα σε μεγάλες και τουριστικές πόλεις, καθώς το κόστος διαβίωσης ανεβαίνει σημαντικά.

Δυσκολότερη και ακριβότερη είναι η αναζήτηση φοιτητικής στέγης σε τουριστικές περιοχές, καθώς στην πλειονότητα τους τα μικρά διαμερίσματα διατίθενται για βραχυχρόνια μίσθωση, ειδικά κατά την περίοδο του καλοκαιριού.

Στα Χανιά, όπου περισσότερα από 3.600 ακίνητα είναι σε πλατφόρμες, το κέντρο είναι σχεδόν απαγορευτικό. «Για 35-45 τ.μ. ξεκινάμε από 500 ευρώ», σημειώνει σε ρεπορτάζ της ΕΡΤ ο πρόεδρος κτηματομεσιτικού δικτύου E-real estates, Θέμης Μπάκας.

Στο λιγότερο τουριστικό Ηράκλειο, για αντίστοιχα τετραγωνικά, το μέσο ζητούμενο μίσθωμα είναι στα 400 ευρώ. Ο Κώστας Αράπογλου, μεσίτης στην πόλη διευκρινίζει ότι οι φοιτητές «μπορούν να ψάξουν και να βρουν εκτός των κέντρων των πόλεων πιο εύκολα, ή να νοικιάσουν από Οκτώβριο μέχρι Μάιο».

Τα Ιωάννινα είναι μια πόλη που φιλοξενεί 20.000 φοιτητές. Συνεπώς, η εξεύρεση στέγης είναι δύσκολη. Τα ενοίκια στο κέντρο κυμαίνονται από 450 έως 600 ευρώ, ενώ πέφτουν στα 300 € σε συνοικίες περιμετρικά της πόλης.

Συνεπώς, μαζί με τα έξοδα διαβίωσης, τα χρήματα που χρειάζεται ένας φοιτητής χωρίς δωμάτιο σε εστία, υπερβαίνουν τον κατώτατο μισθό.

Δύο φοιτήτριες που σπουδάζουν στο Ιστορικό Αρχαιολογικό των Ιωαννίνων μίλησαν στην ΕΡΤ και περιέγραψαν πόσο δύσκολη είναι η κατάσταση για εκείνες από οικονομικής άποψης.

«Όλα μαζί βγαίνουν στα 1.000 ευρώ», δήλωσε η Ευσεβία. «Πλήρωνα 200 € τον μήνα για 20 τετραγωνικά χωρίς έπιπλα», επισήμανε από την πλευρά της η Αμαλία.

Τι ισχύει με τα φοιτητικά ενοίκια στην Αθήνα

Στην Αθήνα τα ζητούμενα μισθώματα για μικρά διαμερίσματα έχουν αυξηθεί κατά 10% σε σχέση με πέρσι.

Ο κ. Μπάκας προσθέτει ότι «έως 50 τ.μ., επτά στα δέκα έχουν ζητούμενο μίσθωμα πάνω από 500 ευρώ».

Σύμφωνα με τους μεσίτες, η πιο ακριβή περιοχή για τους φοιτητές ενδέχεται να είναι η Κέρκυρα. Για να βρει κάποιος σπίτι στο κέντρο θα χρειαστεί να πληρώσει ακόμα και 750 ευρώ για 50 τετραγωνικά.

