search
ΤΕΤΑΡΤΗ 20.08.2025 01:32
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

19.08.2025 23:32

Φοιτητικές κατοικίες: Τα έξοδα για κάθε σπουδαστή ξεπερνούν τον κατώτατο μισθό

19.08.2025 23:32
STEGASTIKO EPIDOMA FOITHTES

Όσο το καλοκαίρι φτάνει στο τέλος του τόσο στενεύουν τα περιθώρια για τους φοιτητές που πέρασαν σε σχολές μακριά από το σπίτι τους και προσπαθούν να βρουν μια στέγη η οποία δεν είναι πανάκριβη.

Η μετατροπή διαμερισμάτων σε καταλύματα Airbnb, αλλά και τα ακριβά ενοίκια, βάζουν εμπόδια σε γονείς και παιδιά, ιδιαίτερα σε μεγάλες και τουριστικές πόλεις, καθώς το κόστος διαβίωσης ανεβαίνει σημαντικά.

Δυσκολότερη και ακριβότερη είναι η αναζήτηση φοιτητικής στέγης σε τουριστικές περιοχές, καθώς στην πλειονότητα τους τα μικρά διαμερίσματα διατίθενται για βραχυχρόνια μίσθωση, ειδικά κατά την περίοδο του καλοκαιριού.

Στα Χανιά, όπου περισσότερα από 3.600 ακίνητα είναι σε πλατφόρμες, το κέντρο είναι σχεδόν απαγορευτικό. «Για 35-45 τ.μ. ξεκινάμε από 500 ευρώ», σημειώνει σε ρεπορτάζ της ΕΡΤ ο πρόεδρος κτηματομεσιτικού δικτύου E-real estates, Θέμης Μπάκας.

Στο λιγότερο τουριστικό Ηράκλειο, για αντίστοιχα τετραγωνικά, το μέσο ζητούμενο μίσθωμα είναι στα 400 ευρώ. Ο Κώστας Αράπογλου, μεσίτης στην πόλη διευκρινίζει ότι οι φοιτητές «μπορούν να ψάξουν και να βρουν εκτός των κέντρων των πόλεων πιο εύκολα, ή να νοικιάσουν από Οκτώβριο μέχρι Μάιο».

Τα Ιωάννινα είναι μια πόλη που φιλοξενεί 20.000 φοιτητές. Συνεπώς, η εξεύρεση στέγης είναι δύσκολη. Τα ενοίκια στο κέντρο κυμαίνονται από 450 έως 600 ευρώ, ενώ πέφτουν στα 300 € σε συνοικίες περιμετρικά της πόλης.

Συνεπώς, μαζί με τα έξοδα διαβίωσης, τα χρήματα που χρειάζεται ένας φοιτητής χωρίς δωμάτιο σε εστία, υπερβαίνουν τον κατώτατο μισθό.

Δύο φοιτήτριες που σπουδάζουν στο Ιστορικό Αρχαιολογικό των Ιωαννίνων μίλησαν στην ΕΡΤ και περιέγραψαν πόσο δύσκολη είναι η κατάσταση για εκείνες από οικονομικής άποψης.

«Όλα μαζί βγαίνουν στα 1.000 ευρώ», δήλωσε η Ευσεβία. «Πλήρωνα 200 € τον μήνα για 20 τετραγωνικά χωρίς έπιπλα», επισήμανε από την πλευρά της η Αμαλία.

Τι ισχύει με τα φοιτητικά ενοίκια στην Αθήνα

Στην Αθήνα τα ζητούμενα μισθώματα για μικρά διαμερίσματα έχουν αυξηθεί κατά 10% σε σχέση με πέρσι.

Ο κ. Μπάκας προσθέτει ότι «έως 50 τ.μ., επτά στα δέκα έχουν ζητούμενο μίσθωμα πάνω από 500 ευρώ».

Σύμφωνα με τους μεσίτες, η πιο ακριβή περιοχή για τους φοιτητές ενδέχεται να είναι η Κέρκυρα. Για να βρει κάποιος σπίτι στο κέντρο θα χρειαστεί να πληρώσει ακόμα και 750 ευρώ για 50 τετραγωνικά.

Διαβάστε επίσης:

Το σουβλάκι είναι πλέον μια «γκουρμέ» και ακριβή συνήθεια – Νέα αύξηση έρχεται από το φθινόπωρο

Γυναικοκτονία στο Χαλάνδρι: Έσπασε το μαχαίρι από τη μανία του δράστη και πήρε άλλο για να αποτελείωσε την 47χρονη

Τροχαίο-σοκ στα Χανιά: Αυτοκίνητο παρέσυρε άνδρα και τον πέταξε μέτρα μακριά

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
CRISIS
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Foreign Policy: Προσεχώς μια νέα οικονομική κρίση όπως η ασιατική της δεκαετίας του ’90, απλώς σε πολύ μεγαλύτερη κλίμακα

tramp-putin-zelenski-new
ΚΟΣΜΟΣ

Ανάλυση WSJ: Αρχίζουν τα δύσκολα για τον Τραμπ – Οι διπλωματικές προκλήσεις που καλείται να ξεπεράσει μετά την… φιέστα στις ΗΠΑ

herat bus
ΚΟΣΜΟΣ

Αφγανιστάν: Τουλάχιστον 71 νεκροί σε τροχαίο δυστύχημα με λεωφορείου που μετέφερε μετανάστες – 17 παιδιά μεταξύ των θυμάτων (Videos)

TRIDO_PERI
LIFESTYLE

Περνά από… κύματα στο πολυσυζητημένο ειδύλλιο Κέιτι Πέρι και Τζάστιν Τριντό;

doumas
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παγκόσμιο Εφήβων: Στον τελικό ο Ντούμας με ιστορική επίδοση

Δείτε όλες τις ειδήσεις
kairos_paralia_1808_1460-820_new
ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Μετά τη «φθινοπωρινή» στροφή έρχεται ο τελευταίος καύσωνας του καλοκαιριού - Έως και 39°C η θερμοκρασία (video)

ergazomenos_estiasi_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Καταπέλτης» ο πρόεδρος του εργαζομένων στον τουρισμό: «Έξι χρόνια δεν έμεινε τίποτα όρθιο, παγιώθηκαν 80.000 κενές θέσεις εργασίας»

PODCAST STAVROPOULOU SITE 21.08
PODCASTS

Podcast - Βίκυ Σταυροπούλου: «Η κόρη μου Δανάη Μπάρκα δοκιμάστηκε στον πιο σκληρό τομέα, στην τηλεόραση»

ioanna liouta
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Χρυσάφι οι παραλίες της Αττικής, ακόμα κι οι Ελβετοί σοκαρίστηκαν

eforia kosmos
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Χιλιάδες παραβάτες καλούνται να πληρώσουν φόρο για γονικές παροχές και δωρεές που δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 20.08.2025 01:09
CRISIS
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Foreign Policy: Προσεχώς μια νέα οικονομική κρίση όπως η ασιατική της δεκαετίας του ’90, απλώς σε πολύ μεγαλύτερη κλίμακα

tramp-putin-zelenski-new
ΚΟΣΜΟΣ

Ανάλυση WSJ: Αρχίζουν τα δύσκολα για τον Τραμπ – Οι διπλωματικές προκλήσεις που καλείται να ξεπεράσει μετά την… φιέστα στις ΗΠΑ

herat bus
ΚΟΣΜΟΣ

Αφγανιστάν: Τουλάχιστον 71 νεκροί σε τροχαίο δυστύχημα με λεωφορείου που μετέφερε μετανάστες – 17 παιδιά μεταξύ των θυμάτων (Videos)

1 / 3