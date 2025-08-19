search
19.08.2025 19:28

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Κάλεσμα στους φίλους της Εθνικής μπάσκετ ενόψει του τουρνουά Ακρόπολις

19.08.2025 19:28
ADETOKOUMBO
Eurokinissi

Με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να είναι διαθέσιμος, η προετοιμασία της Εθνικής μπάσκετ για το Eurobasket 2025, μπαίνει στην τελική της ευθεία, με τη συμμετοχή της ομάδας στο τουρνουά Ακρόπολις.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο θα κάνει την πρώτη του φετινή εμφάνιση με τη φανέλα της Εθνικής μπάσκετ, στο αυριανό φιλικό με την Λετονία, στο ΟΑΚΑ (20.08.2025, 20.00). Μέσα από ένα σύντομο video που αναρτήθηκε στα social media της ΕΟΚ, ο “Greek freak” έστειλε το δικό του μήνυμα στον κόσμο της γαλανόλευκης, καλώντας τον να βρεθεί στο ΟΑΚΑ.

“Γεια σας παιδιά, Γιάννης Αντετοκούνμπο εδώ. Ήρθε η ώρα! Σας περιμένουμε όλoυς αύριο στο γήπεδο” είπε ο σούπερ σταρ του ΝΒΑ και των Μιλγουόκι Μπακς.

Υπενθυμίζεται πως ο 30χρονος φόργουορντ/σέντερ δεν αγωνίστηκε σε κανένα από τα προηγούμενα φιλικά τη Εθνικής μπάσκετ και αύριο θα κάνει… πρεμιέρα.

Υπενθυμίζεται πως ο 30χρονος φόργουορντ/σέντερ δεν αγωνίστηκε σε κανένα από τα προηγούμενα φιλικά τη Εθνικής μπάσκετ και αύριο θα κάνει… πρεμιέρα.

