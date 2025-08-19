Καιρός: Πάνω από 5.000 ηλεκτρικές εκκενώσεις καταγράφηκαν τη Δευτέρα – Αστάθεια με βροχές και καταιγίδες

Τοπικές βροχές και καταιγίδες σημειώθηκαν στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά τη Δευτέρα 18 Αυγούστου.

Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr, τα πλέον αξιόλογα ύψη βροχής σημειώθηκαν κυρίως σε τμήματα της Στερεάς Ελλάδας, της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θεσσαλίας.

H ανάλυση δεδομένων από τον ευρωπαϊκό μετεωρολογικό δορυφόρο τρίτης γενιάς Meteosat-12 και το Lightning Imager (LI) όργανο που φέρει, έδειξε ότι μέχρι τις 18:00 της Δευτέρας (18/8) έχουν καταγραφεί πάνω από 5.000 ηλεκτρικές εκκενώσεις, οι 5.208 από τις οποίες ήταν στην ξηρά, όπως φαίνεται στον παρακάτω χάρτη.

Σημειώνεται ότι ως ηλεκτρικές εκκενώσεις ορίζουμε το σύνολο αυτών που συμπεριλαμβάνει τους κεραυνούς (εκκενώσεις μεταξύ νεφών και εδάφους), τις ηλεκτρικές εκκενώσεις μεταξύ νεφών καθώς και τις ηλεκτρικές εκκενώσεις μεταξύ νεφών και του περιβάλλοντος αέρα.

Η πρόγνωση της ΕΜΥ

ΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ ΤΡΙΤΗ (19/8)

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις με τοπικούς όμβρους και σποραδικές καταιγίδες από το πρωί στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία και τη Θεσσαλία και τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 31 με 33 βαθμούς και τοπικά στα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά τους 34 βαθμούς Κελσίου.

ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΤΕΤΑΡΤΗ (20/8)

Γενικά αίθριος καιρός. Τοπικές νεφώσεις με πιθανότητα όμβρων τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στην ανατολική Στερεά, τη Θεσσαλία, την κεντρική και ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις με την ίδια ένταση στο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 30 με 32 βαθμούς, τοπικά στα κεντρικά ηπειρωτικά τους 33 με 34 και στις Σποράδες και στις Κυκλάδες τους 28 με 30 βαθμούς Κελσίου.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ (21/8)

Γενικά αίθριος καιρός.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4 και από το απόγευμα στο βόρειο Ιόνιο από νότιες διευθύνσεις με την ίδια ένταση. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο ανατολικό Αιγαίο τοπικά έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (22/8)

Στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική Μακεδονία λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με σποραδικές βροχές ή όμβρους κυρίως τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες.

Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός.

Τις βραδiνές ώρες στα δυτικά θα σημειωθούν κατά τόπους ομίχλες.

Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο, τα ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ και στις υπόλοιπες περιοχές δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ.

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες. Τις πρωινές ώρες στα δυτικά η ορατότητα θα είναι περιορισμένη και θα σημειωθούν κατά τόπους ομίχλες.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο

ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ (23/8)

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες. Τις πρωινές ώρες στα δυτικά η ορατότητα θα είναι περιορισμένη και θα σημειωθούν κατά τόπους ομίχλες.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 και στο νότιο

Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

