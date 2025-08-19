search
Λέσβος: 57χρονος ομολόγησε τέσσερις εμπρησμούς τον Δεκαπενταύγουστο

19.08.2025 17:06
Ένας 57χρονος ομολόγησε την πρόκληση τεσσάρων εμπρησμών που σημειώθηκαν στις 15 Αυγούστου σε διαφορετικά σημεία της Μυτιλήνης, στη Λέσβο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μεταξύ των πυρκαγιών που ομολόγησε ότι προκάλεσε, περιλαμβάνεται και αυτή που έκαψε ολοσχερώς νταλίκα φορτωμένη με περίπου 400 μπάλες άχυρου, προκαλώντας σοβαρές υλικές ζημιές και κινητοποιώντας μεγάλες δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

Το κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ) που μετέβη στη Μυτιλήνη εντόπισε τον ύποπτο, σε συνεργασία με ανακριτικούς υπαλλήλους της ΕΛΑΣ, ο οποίος οδηγήθηκε για ανάκριση και κατόπιν ομολόγησε τις πράξεις του.

Σύμφωνα με όσα φέρεται να ανέφερε στους ανακριτικούς υπαλλήλους, κίνητρό του ήταν η αντεκδίκηση προς συμπολίτες του. Μάλιστα, ομολόγησε ότι τις δύο πρώτες φωτιές τις έβαλε για αντεκδίκηση στους δύο ενοικιαστές των εκτάσεων, την τρίτη γιατί «θόλωσε», ενώ την τέταρτη για να αποπροσανατολίσει τις έρευνες.

Η υπόθεση δεν εμπίπτει στα όρια του αυτοφώρου, ωστόσο, η σχετική δικογραφία πρόκειται να υποβληθεί άμεσα στον αρμόδιο εισαγγελέα, ο οποίος αναμένεται να εκδώσει ένταλμα σύλληψης μετά την ολοκλήρωση της απολογίας του εμπρηστή.

