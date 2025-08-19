Ρωσία: Ο αριθμός των θυμάτων από την έκρηξη σε εργοστάσιο στην περιφέρεια Ριαζάν αυξήθηκε σε 25

Ο αριθμός των νεκρών από μια ανεξήγητη έκρηξη την περασμένη εβδομάδα σε ένα εργοστάσιο στην περιοχή Ριαζάν της Ρωσίας έχει αυξηθεί σε τουλάχιστον 25, με συνολικά 158 τραυματίες μέχρι στιγμής, σύμφωνα με ανακοίνωση του ρωσικού υπουργείου έκτακτης ανάγκης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, την Τρίτη.

Ο Πάβελ Μαλκόφ, κυβερνήτης της Ριαζάν, μια περιφέρεια που βρίσκεται νοτιοανατολικά της Μόσχας, είχε επισημάνει την Παρασκευή ότι το περιστατικό σημειώθηκε όταν ξέσπασε πυρκαγιά έξω από εργαστήριο του εργοστασίου.

Από τις αναφορές του ρωσικού Τύπου δεν είναι σαφές τι προκάλεσε την πυρκαγιά ούτε τι παράγει το εργοστάσιο. Επίσημες ρωσικές πηγές δεν έχουν αναφερθεί σε άλλες λεπτομέρειες πέραν του αριθμού των θυμάτων.

