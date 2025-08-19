search
ΤΡΙΤΗ 19.08.2025
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Tο Ποντίκι Web

19.08.2025 17:14

Συναυλία των Χαΐνηδων στην αρχαία Ευρωπό με δωρεάν είσοδο

19.08.2025
xainides

Συναυλία στον αρχαιολογικό χώρο της αρχαίας Ευρωπού, στο Κιλκίς θα δώσουν την Πέμπτη, 28 Αυγούστου, στις 9 το βράδυ, οι Χαΐνηδες, ένα σημαντικό μουσικού σχήμα με πολυετή και πολυσχιδή δράση στη μουσική μας ιστορία.

Λίγο νωρίτερα, στις 7.30 η Εφορεία Αρχαιοτήτων Κιλκίς θα ξεναγήσει τους επισκέπτες στον αρχαιολογικό χώρο. Τόσο η ξενάγηση όσο και η συναυλία είναι δωρεάν.

Η «Ευρωπαίων πόλις», η γενέτειρα του Σελεύκου Α΄ Νικάτορος, στρατηγού, εταίρου και, ίσως, του σημαντικότερου των διαδόχων του Μεγάλου Αλεξάνδρου, ιδρυτή της δυναστείας των Σελευκιδών στη Συρία και εκ των πρωταγωνιστών της ελληνιστικής οικουμένης, βρίσκεται στην κοιλάδα του Αξιού ποταμού, 1 χλμ. Νότια από τον σύγχρονο οικισμό της Ευρωπού του Δήμου Παιονίας Κιλκίς. Η ιστορία της ξεκινά από την 5η χιλιετία π.Χ., ενώ ακμάζει από το τέλος του 6ου αι. π.Χ. έως και τον 6ο αι. μ.Χ.

Οι επισκέπτες μπορούν να περιηγηθούν στον οργανωμένο αρχαιολογικό χώρο με τη νότια νεκρόπολη, στις παρυφές της αρχαίας πόλης, και να γνωρίσουν στο Κέντρο Ενημέρωσης Αρχαίας Ευρωπού όψεις από την ιστορία της και τη βιογραφία του Σελεύκου Α΄. Επιπλέον, στο Κέντρο, μπορούν ναπαρακολουθήσουν δύο σχετικές ταινίες μικρού μήκους (9΄-10΄).

Παίζουν και τραγουδούν: Δημήτρης Αποστολάκης, Μιχάλης Γαλάνης, Δημήτρης

Ζαχαριουδάκης, Peter Jaques, Γιώργος Κωνσταντίνου, Μιχάλης Νικόπουλος και Αγγελική Σύρκου.

Ηχοληψία: Βασίλης Αλεξόπουλος

Την εκδήλωση διοργανώνουν η Εφορεία Αρχαιοτήτων Κιλκίς, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας –Περιφερειακή Ενότητα Κιλκίς και ο Δήμος Παιονίας.

Tanantino
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Ο Κουέντιν Ταραντίνο αποκαλύπτει ποια είναι η «καλύτερη» ταινία του

ploio kriti
ΕΛΛΑΔΑ

Ημιβύθιση φορτηγού πλοίου στη Σητεία – Δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση

MPITZAKHS
ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο Ευτύχης Μπιτσάκης σε ηλικία 98 ετών

peripoliko
ΕΛΛΑΔΑ

Χίος: Ενας 33χρονος τραυμάτισε βαριά την 30χρονη πρώην σύντροφο του

kasselakis patra
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας Στέφανος Κασσελάκης σε συναντήσεις με τα Επιμελητήρια της Αχαΐας

kairos_paralia_1808_1460-820_new
ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Μετά τη «φθινοπωρινή» στροφή έρχεται ο τελευταίος καύσωνας του καλοκαιριού - Έως και 39°C η θερμοκρασία (video)

ergazomenos_estiasi_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Καταπέλτης» ο πρόεδρος του εργαζομένων στον τουρισμό: «Έξι χρόνια δεν έμεινε τίποτα όρθιο, παγιώθηκαν 80.000 κενές θέσεις εργασίας»

ioanna liouta
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Χρυσάφι οι παραλίες της Αττικής, ακόμα κι οι Ελβετοί σοκαρίστηκαν

PODCAST STAVROPOULOU SITE 21.08
PODCASTS

Podcast - Βίκυ Σταυροπούλου: «Η κόρη μου Δανάη Μπάρκα δοκιμάστηκε στον πιο σκληρό τομέα, στην τηλεόραση»

eforia kosmos
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Χιλιάδες παραβάτες καλούνται να πληρώσουν φόρο για γονικές παροχές και δωρεές που δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις

ΤΡΙΤΗ 19.08.2025 18:58
