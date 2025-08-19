Συναυλία των Χαΐνηδων στην αρχαία Ευρωπό με δωρεάν είσοδο

Συναυλία στον αρχαιολογικό χώρο της αρχαίας Ευρωπού, στο Κιλκίς θα δώσουν την Πέμπτη, 28 Αυγούστου, στις 9 το βράδυ, οι Χαΐνηδες, ένα σημαντικό μουσικού σχήμα με πολυετή και πολυσχιδή δράση στη μουσική μας ιστορία.

Λίγο νωρίτερα, στις 7.30 η Εφορεία Αρχαιοτήτων Κιλκίς θα ξεναγήσει τους επισκέπτες στον αρχαιολογικό χώρο. Τόσο η ξενάγηση όσο και η συναυλία είναι δωρεάν.

Η «Ευρωπαίων πόλις», η γενέτειρα του Σελεύκου Α΄ Νικάτορος, στρατηγού, εταίρου και, ίσως, του σημαντικότερου των διαδόχων του Μεγάλου Αλεξάνδρου, ιδρυτή της δυναστείας των Σελευκιδών στη Συρία και εκ των πρωταγωνιστών της ελληνιστικής οικουμένης, βρίσκεται στην κοιλάδα του Αξιού ποταμού, 1 χλμ. Νότια από τον σύγχρονο οικισμό της Ευρωπού του Δήμου Παιονίας Κιλκίς. Η ιστορία της ξεκινά από την 5η χιλιετία π.Χ., ενώ ακμάζει από το τέλος του 6ου αι. π.Χ. έως και τον 6ο αι. μ.Χ.

Οι επισκέπτες μπορούν να περιηγηθούν στον οργανωμένο αρχαιολογικό χώρο με τη νότια νεκρόπολη, στις παρυφές της αρχαίας πόλης, και να γνωρίσουν στο Κέντρο Ενημέρωσης Αρχαίας Ευρωπού όψεις από την ιστορία της και τη βιογραφία του Σελεύκου Α΄. Επιπλέον, στο Κέντρο, μπορούν ναπαρακολουθήσουν δύο σχετικές ταινίες μικρού μήκους (9΄-10΄).

Παίζουν και τραγουδούν: Δημήτρης Αποστολάκης, Μιχάλης Γαλάνης, Δημήτρης

Ζαχαριουδάκης, Peter Jaques, Γιώργος Κωνσταντίνου, Μιχάλης Νικόπουλος και Αγγελική Σύρκου.

Ηχοληψία: Βασίλης Αλεξόπουλος

Την εκδήλωση διοργανώνουν η Εφορεία Αρχαιοτήτων Κιλκίς, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας –Περιφερειακή Ενότητα Κιλκίς και ο Δήμος Παιονίας.

