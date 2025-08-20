H Kίνα κατασκευάζει το πρώτο ανθρωποειδές ρομπότ εγκυμοσύνης στον κόσμο με τεχνητή μήτρα

Μια κινεζική εταιρεία τεχνολογίας κάνει αγώνα δρόμου να κατασκευάσει αυτό που θα μπορούσε να είναι το πρώτο «ρομπότ κύησης» στον κόσμο.

Η ιδέα της Kaiwa Technology, με έδρα την Γκουανγκζού, περιλαμβάνει ένα ανθρωποειδές σχεδιασμένο με μια τεχνητή μήτρα ενσωματωμένη στην κοιλιά του, που προορίζεται να μεταφέρει ένα έμβρυο κατά τη διάρκεια των εννέα μηνών κύησης και να γεννήσει ένα μωρό, σύμφωνα με κινεζικά μέσα ενημέρωσης.

Το ρομπότ, που έχει προγραμματιστεί να κυκλοφορήσει το 2026 και αναμένεται να πωληθεί σε τιμή κάτω των 100.000 γιουάν (περίπου 13.900 δολάρια), στοχεύει να προσφέρει μια εναλλακτική λύση για την εγκυμοσύνη σε όσους επιθυμούν να αποφύγουν τα βάρη της ανθρώπινης κύησης.

Η ανακοίνωση έχει προκαλέσει έντονο δημόσιο διάλογο – από ηθική ανησυχία έως ελπιδοφόρες δυνατότητες για τις γυναίκες που δεν μπορούν να κυοφορήσουν.

Πρόσφατα, Κινέζοι ερευνητές παρουσίασαν το GEAIR, το πρώτο ρομπότ αναπαραγωγής στον κόσμο με τεχνητή νοημοσύνη.

Μηχανή τοκετού

Το τολμηρό όραμα για την κατασκευή ενός ανθρωποειδούς ρομπότ εγκυμοσύνης παρουσιάστηκε στο Παγκόσμιο Συνέδριο Ρομποτικής του 2025 στο Πεκίνο από τον Zhang Qifeng, ιδρυτή της Kaiwa Technology και συνεργαζόμενο με το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Nanyang, σύμφωνα με το ECNS.

Σύμφωνα με τον Qifeng, δεν πρόκειται απλώς για μια θερμοκοιτίδα, αλλά για ένα ανθρωποειδές σε φυσικό μέγεθος εξοπλισμένο με μια τεχνητή μήτρα στην κοιλιά του, ικανό να αναπαράγει ολόκληρη τη διαδικασία από τη σύλληψη έως τον τοκετό.

Η βασική καινοτομία έγκειται στην τεχνολογία τεχνητής μήτρας, όπου ένα έμβρυο αναπτύσσεται σε τεχνητό αμνιακό υγρό και λαμβάνει θρεπτικά συστατικά μέσω ενός σωλήνα, μιμούμενο τη φυσική κύηση. Ο Δρ. Zhang ισχυρίστηκε ότι η τεχνολογία είναι ήδη ώριμη σε εργαστηριακά περιβάλλοντα και τώρα χρειάζεται ενσωμάτωση σε μια ανθρωποειδή μορφή για να καταστεί δυνατή η πραγματική αλληλεπίδραση ανθρώπου-ρομπότ κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, σύμφωνα με το Oddity Central.

Ο Qifeng αναμένει ότι ένα πρωτότυπο του ρομπότ εγκυμοσύνης του θα είναι έτοιμο εντός ενός έτους, με τιμή κάτω των 13.900 δολαρίων. Σχετικά με το θέμα των ηθικών και νομικών ζητημάτων, είπε ότι έχουν ήδη διεξαχθεί συζητήσεις με τις αρχές στην επαρχία Γκουανγκντόνγκ και σχετικές προτάσεις έχουν υποβληθεί στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων πολιτικών και νομοθετικών διαβουλεύσεων, αναφέρει το Chosun Biz.

