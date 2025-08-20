Κώστας Ζαχαριάδης για την ιατρική φροντίδα στην Ελλάδα: Το ψέμα και η προπαγάνδα συντρίβονται και από την πραγματικότητα

Στα επίσημα στοιχεία της Eurostat για την ιατρική φροντίδα στην Ελλάδα αναφέρεται σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Κώστας Ζαχαριάδης και επιτίθεται στον πρωθυπουργό καταλογίζοντας του «ψέμα και προπαγάνδα».

Στην ανάρτησή του αναφέρει ο Κώστας Ζαχαριάδης: «Η Ελλάδα βρίσκεται στην πρώτη θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε ποσοστό πολιτών που δήλωσαν πως ΔΕΝ έλαβαν την απαραίτητη ιατρική φροντίδα το 2024, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Eurostat. Το 21,9% των Ελλήνων που είχαν ανάγκη από ιατρική εξέταση ή θεραπεία ανέφεραν ότι δεν μπόρεσαν να τη λάβουν. Οι βασικοί λόγοι που επικαλέστηκαν ήταν το υψηλό κόστος, οι μεγάλες λίστες αναμονής και η απόσταση από τις δομές υγείας. Ο ευρωπαϊκός μέσος όρος ανεκπλήρωτων αναγκών υγείας είναι στο 3,6%».

Στρέφοντας τα πυρά του κατά του πρωθυπουργού υποστηρίζει: «Στο προχθεσινό μήνυμά του στα social media ο Κυριάκος Μητσοτάκης υποστήριξε ότι 3 στους 4 είναι ικανοποιημένοι με την περίθαλψη στα δημόσια νοσοκομεία. Ποιος άραγε να λέει αλήθεια η Eurostat ή ο κ.Μητσοτάκης;

Άλλη μια απόδειξη ότι το ψέμα και η προπαγάνδα συντρίβονται και από την πραγματικότητα αλλά και από φερέγγυες στατιστικές. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ουραγός σε όλους τους δείκτες που έχουν να κάνουν με το εισόδημα και το κοινωνικό κράτος στην Ευρώπη».

