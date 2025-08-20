search
ΤΕΤΑΡΤΗ 20.08.2025 23:52
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

20.08.2025 21:25

Κώστας Ζαχαριάδης για την ιατρική φροντίδα στην Ελλάδα: Το ψέμα και η προπαγάνδα συντρίβονται και από την πραγματικότητα

20.08.2025 21:25
zaxariadis_kosta19

Στα επίσημα στοιχεία της Eurostat για την ιατρική φροντίδα στην Ελλάδα αναφέρεται σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Κώστας Ζαχαριάδης και επιτίθεται στον πρωθυπουργό καταλογίζοντας του «ψέμα και προπαγάνδα».

Στην ανάρτησή του αναφέρει ο Κώστας Ζαχαριάδης: «Η Ελλάδα βρίσκεται στην πρώτη θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε ποσοστό πολιτών που δήλωσαν πως ΔΕΝ έλαβαν την απαραίτητη ιατρική φροντίδα το 2024, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Eurostat. Το 21,9% των Ελλήνων που είχαν ανάγκη από ιατρική εξέταση ή θεραπεία ανέφεραν ότι δεν μπόρεσαν να τη λάβουν. Οι βασικοί λόγοι που επικαλέστηκαν ήταν το υψηλό κόστος, οι μεγάλες λίστες αναμονής και η απόσταση από τις δομές υγείας. Ο ευρωπαϊκός μέσος όρος ανεκπλήρωτων αναγκών υγείας είναι στο 3,6%».

Στρέφοντας τα πυρά του κατά του πρωθυπουργού υποστηρίζει: «Στο προχθεσινό μήνυμά του στα social media ο Κυριάκος Μητσοτάκης υποστήριξε ότι 3 στους 4 είναι ικανοποιημένοι με την περίθαλψη στα δημόσια νοσοκομεία. Ποιος άραγε να λέει αλήθεια η Eurostat ή ο κ.Μητσοτάκης;

Άλλη μια απόδειξη ότι το ψέμα και η προπαγάνδα συντρίβονται και από την πραγματικότητα αλλά και από φερέγγυες στατιστικές. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ουραγός σε όλους τους δείκτες που έχουν να κάνουν με το εισόδημα και το κοινωνικό κράτος στην Ευρώπη».

Διαβάστε επίσης:

ΣΥΡΙΖΑ για επέτειο της εξόδου απ’ τα μνημόνια: Η 21η Αυγούστου υπενθυμίζει ότι μια κυβέρνηση αποφασισμένη μπορεί να ασκεί πολιτική υπέρ του λαού

ΠΑΣΟΚ κατά κυβέρνησης για αμυντικές συμφωνίες Τουρκίας – Αιγύπτου: «Επιδείνωση της γεωστρατηγικής θέσης της χώρας»

Νέα Αριστερά: Ντροπιαστική πρωτιά της Ελλάδας στην υγειονομική ανισότητα – Ώρα για επανίδρυση του ΕΣΥ

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
limeniko
ΕΛΛΑΔΑ

Zωντανοί πάνω σε βράχο εντοπίστηκαν ο 12χρονος και ο 20χρονος που είχαν πάει για ψαροντούφεκο στη Χαλκιδική

abbas_araghchi_new
ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Η Ευρώπη δεν έχει το δικαίωμα να παρατείνει την προθεσμία για την επαναφορά των κυρώσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα, λέει ο Αραγτσί

vinatier
ΚΟΣΜΟΣ

Για κατασκοπεία κατηγορείται ο Γάλλος ερευνητής Λοράν Βινατιέρ που εκτίει ποινή φυλάκισης στη Ρωσία

USA_FLAGS
ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Δικαστής στο Τέξας απαγόρευσε να εφαρμοστεί ο νόμος που απαιτεί να αναρτηθούν οι Δέκα Εντολές σε όλα τα σχολεία

tentogloy
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Η βροχή «τίναξε» το Diamond League της Λοζάνης στον… αέρα: 7ος ο Τεντόγλου με άλμα στα 7.52μ. (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ergazomenos_estiasi_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Καταπέλτης» ο πρόεδρος του εργαζομένων στον τουρισμό: «Έξι χρόνια δεν έμεινε τίποτα όρθιο, παγιώθηκαν 80.000 κενές θέσεις εργασίας»

ioanna liouta
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Χρυσάφι οι παραλίες της Αττικής, ακόμα κι οι Ελβετοί σοκαρίστηκαν

elvo
BUSINESS

Σε ισραηλινά χέρια η ΕΛΒΟ - Ολοκληρώθηκε η εξαγορά της ελληνικής αμυντικής εταιρείας από την SK Group

gemisti_melitzana
CUCINA POVERA

Γεμιστές μελιτζάνες παπουτσάκια με τυρένια μπεσαμέλ

prova
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Ραντεβού στο «Καρέζη»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 20.08.2025 23:45
limeniko
ΕΛΛΑΔΑ

Zωντανοί πάνω σε βράχο εντοπίστηκαν ο 12χρονος και ο 20χρονος που είχαν πάει για ψαροντούφεκο στη Χαλκιδική

abbas_araghchi_new
ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Η Ευρώπη δεν έχει το δικαίωμα να παρατείνει την προθεσμία για την επαναφορά των κυρώσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα, λέει ο Αραγτσί

vinatier
ΚΟΣΜΟΣ

Για κατασκοπεία κατηγορείται ο Γάλλος ερευνητής Λοράν Βινατιέρ που εκτίει ποινή φυλάκισης στη Ρωσία

1 / 3