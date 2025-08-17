Ζαχαριάδης: Υπάρχει θέμα αλλαγής του εκλογικού νόμου κ. Μητσοτάκη; – Τελειώνουν τα επικοινωνιακά καύσιμα της κυβέρνησης

Με αφορμή δημοσίευμα στον κυριακάτικο Τύπο που μιλά για αλλαγή του εκλογικού νόμου ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Ζαχαριάδης καλεί το πρωθυπουργό να επιβεβαιώσει ή να διαψεύσει, κατηγορεί την κυβέρνηση για εργαλειοποίηση των θεσμών και «διαβάζει» στους σχεδιασμούς αυτούς φόβο της κυβέρνησης για το ότι τα «κοινωνικά και επικοινωνιακά τους καύσιμα εξαντλούνται».

Αναλυτικά η ανάρτηση:

«κ. Μητσοτάκη υπάρχει ζήτημα αλλαγής του εκλογικού νόμου που ψήφισαν ΝΔ και Ελληνική Λύση την προηγούμενη τετραετία; Ισχύουν τα δημοσιεύματα ή οι διαψεύσεις του Μαξίμου;

Αρκετά πια με την εργαλειοποίηση των θεσμών και των διαδικασιών. Αρκετά πληγώσατε τη Δημοκρατία με τα σκάνδαλα, τις μεθοδεύσεις, τον απύθμενο κυνισμό σας.

Οι πολίτες και το πολιτικό σύστημα πρέπει να γνωρίζουν τους κανόνες της διαδικασίας.

Γνωρίζουν πολύ καλά ότι τα κοινωνικά και επικοινωνιακά τους καύσιμα εξαντλούνται, γνωρίζουν πολύ καλά ότι το αίτημα για απαλλαγή και πολιτική αλλαγή δυναμώνει συνεχώς, γνωρίζουν πολύ καλά ότι δεν υπάρχει σημείο επιστροφής αλλά μόνο πτώσης, γνωρίζουν πολύ καλά ότι μπορείς να εξαπατήσεις λίγους για πολύ, πολλούς για λίγο, αλλά δεν μπορείς να εξαπατήσεις τους πάντες για πάντα.

Αυτό που δεν γνωρίζουμε είναι τα όρια της αλαζονείας και της αμετροέπειάς τους».

Διαβάστε επίσης:

Κίνημα Δημοκρατίας για την λεκτική επίθεση αλλοδαπού στους Εύζωνες: «Απαράδεκτη πράξη προσβολής της Πατρίδας»

Μητσοτάκης στη Συμμαχία των Προθύμων: Μόνο η Ουκρανία μπορεί να αποφασίσει για την εδαφική της ακεραιότητα

Βρετανική κυβέρνηση: Τα 9 πράγματα που πρέπει να έχει κάθε σπίτι σε περίπτωση πολέμου