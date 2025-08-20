search
ΤΕΤΑΡΤΗ 20.08.2025 09:00
search
MENU CLOSE
BUSINESS

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

20.08.2025 08:30

ΓΓ Εμπορίου: Πρόστιμο 216.500 ευρώ σε Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας για καταχρηστικούς όρους δανείων

20.08.2025 08:30
trapeza karditsas

Η Γενική Γραμματεία Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης επέβαλε διοικητικό πρόστιμο 216.500 ευρώ στη Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας, μετά από έλεγχο των ιστοσελίδων τραπεζών σχετικά με χρεώσεις στα στεγαστικά δάνεια.

Ο έλεγχος διαπίστωσε ότι η τράπεζα περιλάμβανε καταχρηστικό όρο, επιβάλλοντας στους δανειολήπτες επιπλέον δαπάνες πέραν του νομικού και τεχνικού ελέγχου, χωρίς σαφή αιτιολόγηση ή τα απαραίτητα παραστατικά που να τεκμηριώνουν το ύψος των χρεώσεων.

Σύμφωνα με τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου, οι αυτεπάγγελτοι έλεγχοι συνεχίζονται και σε άλλα πιστωτικά ιδρύματα, με στόχο τη διασφάλιση της διαφάνειας και την προστασία των καταναλωτών στις τραπεζικές συναλλαγές.

Η ανακοίνωση επισημαίνει ότι οι δαπάνες πέραν του νομικού και τεχνικού ελέγχου πρέπει να προσδιορίζονται σαφώς, να αιτιολογούνται και να συνοδεύονται από τα απαραίτητα παραστατικά, κάτι που δεν συνέβη στην περίπτωση της Τράπεζας Καρδίτσας.

Το κοινό μπορεί να ενημερώνεται για θέματα καταναλωτικής προστασίας μέσω της γραμμής 1520 και να υποβάλλει καταγγελίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://kataggelies.mindev.gov.gr/.

Διαβάστε επίσης:

Καιρός: Ξαφνική μπόρα στο κέντρο της Αθήνας (photos)

Σύγκρουση τζετ σκι με φουσκωτό σκάφος στην Κέρκυρα

Κατερίνη: Κρατούμενος εκβίαζε 46χρονο μέσα από τις φυλακές

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ukraine new
ΚΟΣΜΟΣ

Η Ρωσία χτύπησε ενεργειακή μονάδα στην Οδησσό – 42 ουκρανικά drones καταρρίφθηκαν μέσα στη νύχτα

paralia new
ΕΛΛΑΔΑ

«Βροχή» οι καταγγελίες στο MyCoast – Οι περισσότερες σε Χαλκιδική και Ανατολική Αττική

skondra_nd_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Έρχονται τα… Κασκαντέρ

trapeza karditsas
BUSINESS

ΓΓ Εμπορίου: Πρόστιμο 216.500 ευρώ σε Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας για καταχρηστικούς όρους δανείων

naypigeia
BUSINESS

Ναυπηγεία Σαλαμίνας: Ενισχύουν συνεργασία με Naval Group παραδίδοντας blocks για φρεγάτα Admiral Castex

Δείτε όλες τις ειδήσεις
PODCAST STAVROPOULOU SITE 21.08
PODCASTS

Podcast - Βίκυ Σταυροπούλου: «Η κόρη μου Δανάη Μπάρκα δοκιμάστηκε στον πιο σκληρό τομέα, στην τηλεόραση»

ergazomenos_estiasi_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Καταπέλτης» ο πρόεδρος του εργαζομένων στον τουρισμό: «Έξι χρόνια δεν έμεινε τίποτα όρθιο, παγιώθηκαν 80.000 κενές θέσεις εργασίας»

ioanna liouta
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Χρυσάφι οι παραλίες της Αττικής, ακόμα κι οι Ελβετοί σοκαρίστηκαν

elvo
BUSINESS

Σε ισραηλινά χέρια η ΕΛΒΟ - Ολοκληρώθηκε η εξαγορά της ελληνικής αμυντικής εταιρείας από την SK Group

eforia kosmos
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Χιλιάδες παραβάτες καλούνται να πληρώσουν φόρο για γονικές παροχές και δωρεές που δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 20.08.2025 08:58
ukraine new
ΚΟΣΜΟΣ

Η Ρωσία χτύπησε ενεργειακή μονάδα στην Οδησσό – 42 ουκρανικά drones καταρρίφθηκαν μέσα στη νύχτα

paralia new
ΕΛΛΑΔΑ

«Βροχή» οι καταγγελίες στο MyCoast – Οι περισσότερες σε Χαλκιδική και Ανατολική Αττική

skondra_nd_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Έρχονται τα… Κασκαντέρ

1 / 3