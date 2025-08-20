ΓΓ Εμπορίου: Πρόστιμο 216.500 ευρώ σε Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας για καταχρηστικούς όρους δανείων

Η Γενική Γραμματεία Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης επέβαλε διοικητικό πρόστιμο 216.500 ευρώ στη Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας, μετά από έλεγχο των ιστοσελίδων τραπεζών σχετικά με χρεώσεις στα στεγαστικά δάνεια.

Ο έλεγχος διαπίστωσε ότι η τράπεζα περιλάμβανε καταχρηστικό όρο, επιβάλλοντας στους δανειολήπτες επιπλέον δαπάνες πέραν του νομικού και τεχνικού ελέγχου, χωρίς σαφή αιτιολόγηση ή τα απαραίτητα παραστατικά που να τεκμηριώνουν το ύψος των χρεώσεων.

Σύμφωνα με τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου, οι αυτεπάγγελτοι έλεγχοι συνεχίζονται και σε άλλα πιστωτικά ιδρύματα, με στόχο τη διασφάλιση της διαφάνειας και την προστασία των καταναλωτών στις τραπεζικές συναλλαγές.

Η ανακοίνωση επισημαίνει ότι οι δαπάνες πέραν του νομικού και τεχνικού ελέγχου πρέπει να προσδιορίζονται σαφώς, να αιτιολογούνται και να συνοδεύονται από τα απαραίτητα παραστατικά, κάτι που δεν συνέβη στην περίπτωση της Τράπεζας Καρδίτσας.

Το κοινό μπορεί να ενημερώνεται για θέματα καταναλωτικής προστασίας μέσω της γραμμής 1520 και να υποβάλλει καταγγελίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση https :// kataggelies . mindev . gov . gr / .

