Πρόστιμα από την Εφορία: από 100 έως 500 ευρώ για εκπρόθεσμες ή ελλιπείς δηλώσεις

Από την αρχή του έτους, η Εφορία έχει αρχίσει να επιβάλλει πρόστιμα σε φορολογούμενους που δεν υποβάλλουν ή καθυστερούν τις δηλώσεις τους. Τα πρόστιμα κυμαίνονται από 100 έως 500 ευρώ, ανάλογα με τον τύπο της παράβασης και τη σχέση της με την επιχειρηματική δραστηριότητα του φορολογούμενου.
Σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, πρόστιμο 100 ευρώ επιβάλλεται για δηλώσεις πληροφοριακού χαρακτήρα ή φορολογικές δηλώσεις από τις οποίες δεν προκύπτει φόρος. Σε αυτή την κατηγορία περιλαμβάνονται ανακεφαλαιωτικοί πίνακες ενδοκοινοτικών συναλλαγών, δηλώσεις μίσθωσης ακινήτων, έντυπα απολογιστικού κόστους οικοδομής, Ε9, ψηφιακό τέλος συναλλαγής, τέλος ανακύκλωσης, ειδικός φόρος πολυτελείας, φόρος ασφαλίστρων και άλλες ειδικές υποχρεώσεις.
Όπως εξηγεί η φορολογική διοίκηση, οι υπόχρεοι πρέπει να γνωρίζουν ότι ακόμη και αν οι δηλώσεις δεν οδηγούν σε άμεση καταβολή φόρου, η καθυστέρηση ή η μη υποβολή επιφέρει κυρώσεις. Σε περιπτώσεις που η εκπρόθεσμη δήλωση αφορά στοιχεία σχετιζόμενα με επιχειρηματική δραστηριότητα, τα πρόστιμα ανεβαίνουν σημαντικά: 250 ευρώ για φορολογούμενους με απλογραφικά βιβλία και 500 ευρώ για όσους τηρούν διπλογραφικά.
Στην πράξη, παραδείγματα από τα πρόσφατα στοιχεία της ΑΑΔΕ δείχνουν την ποικιλία των περιπτώσεων:
Τα πρόστιμα αναλογικά με τη λογιστική μέθοδο δείχνουν ξεκάθαρα την πρόθεση της ΑΑΔΕ να διαχωρίσει τις παραβάσεις που επηρεάζουν την επιχειρηματική δραστηριότητα από εκείνες που αφορούν απλές προσωπικές ή πληροφοριακές δηλώσεις. Η διοίκηση υπενθυμίζει στους φορολογούμενους ότι κάθε παράλειψη ή καθυστέρηση πρέπει να αντιμετωπίζεται σοβαρά, καθώς τα πρόστιμα συσσωρεύονται ανά παράβαση και μπορούν να φτάσουν μέχρι 500 ευρώ.
Από τα πρόσφατα στοιχεία φαίνεται ότι οι περισσότερες κυρώσεις αφορούν εκπρόθεσμες δηλώσεις ΦΠΑ και εισοδήματος, ενώ οι μικρότερες παραβάσεις σε δηλώσεις πληροφοριακού χαρακτήρα και ειδικών τελών αντιστοιχούν στο χαμηλότερο πρόστιμο των 100 ευρώ.
Η εικόνα που προκύπτει υπογραμμίζει την ανάγκη των φορολογουμένων να παρακολουθούν στενά τις προθεσμίες και να υποβάλλουν έγκαιρα όλες τις δηλώσεις. Η ΑΑΔΕ επαναλαμβάνει ότι η συμμόρφωση δεν είναι μόνο θέμα αποφυγής προστίμων, αλλά και ο τρόπος να αποφευχθούν αχρείαστες καθυστερήσεις και ταλαιπωρία, ειδικά σε περιπτώσεις που απαιτούνται τροποποιητικές δηλώσεις ή συμπληρωματικά στοιχεία.
