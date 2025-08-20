search
ΚΟΣΜΟΣ

ΚΟΣΜΟΣ

Ρεκόρ Γκίνες: Κροάτης δύτης κράτησε την ανάσα του για 29 λεπτά

Στις 14 Ιουνίου ο ελεύθερος δύτης Βιτόμιρ Μάριτσιτς από την Κροατία έσπασε το Ρεκόρ Γκίνες μένοντας χωρίς ανάσα μέσα σε μία πισίνα για 29 λεπτά και 3 δευτερόλεπτα, νικώντας τον προκάτοχό του κατά 5 λεπτά.

Αυτός είναι περίπου διπλάσιος χρόνος από αυτόν που πιστεύεται ότι μπορεί να κρατήσει την αναπνοή του ένα ρινοδέλφινο, αναφέρει σε δημοσίευμά του το Science alert.

Ο μέσος άνθρωπος μπορεί να κρατήσει την αναπνοή του μεταξύ 30 και 90 δευτερολέπτων.

Με τέτοια επίδοση ο Μάριτσιτς θα μπορούσε να κοντράρει ακόμα και μια φώκια.

Με κάθε ανάσα μια φώκια μπορεί να αντικαταστήσει το 90% του αέρα στους πνεύμονές της, αλλά ο άνθρωπος μόνο το 20%.

Για να καλύψουμε τη διαφορά, χρειαζόμαστε περισσότερες αναπνοές ώστε να γεμίσουμε τους πνεύμονες με φρέσκο αέρα.

Πώς τα κατάφερε

Για να εισάγει όσο περισσότερο οξυγόνο γινόταν στο σώμα του, ο Μάριτσιτς εισέπνεε καθαρό οξυγόνο για 10 λεπτά πριν από την προσπάθεια.

Αυτό αύξησε το οξυγόνο που είχε διαλυθεί στο πλάσμα του αίματός του, το οποίο αποτελεί κρίσιμο απόθεμα για τους ιστούς του σώματος.

Σε βίντεο στο Instagram ο Μάριτσιτς εξήγησε ότι ξεκίνησε την προσπάθεια, που έσπασε το ρεκόρ, με σχεδόν πέντε φορές περισσότερο οξυγόνο στο σώμα του απ’ ό,τι συνήθως.

Χωρίς αυτό ποτέ δεν θα μπορούσε να αντέξει τόσο πολύ. Ακόμα και με κανονικό αέρα, όμως, οι ικανότητες του Κροάτη αθλητή είναι εντυπωσιακές: μπορεί να κρατήσει την αναπνοή του για έως και 10 λεπτά και 8 δευτερόλεπτα.

Το Ρεκόρ Γκίνες για την κράτηση αναπνοής χωρίς βοήθεια είναι 11 λεπτά και 35 δευτερόλεπτα και καταγράφηκε από τον Μπράνκο Πέτροβιτς από τη Σερβία το 2014.

