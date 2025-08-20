Τα «Αριστοφάνεια» του Χρήστου Λεοντή στο Ηρώδειο – «Αριστοφάνης» ο Σταμάτης Κραουνάκης

Τη μουσική παράσταση «Αριστοφάνεια» θα έχει την ευκαιρία να απολαύσει το κοινό στο Ηρώδειο, τη Δευτέρα 1η Σεπτεμβρίου, με «Αριστοφάνη» τον Σταμάτη Κραουνάκη.

Μια μουσική παράσταση που βασίζεται στη μουσική που έγραψε ο Χρήστος Λεοντής για τις παραστάσεις του Θεάτρου Τέχνης και του Εθνικού Θεάτρου στην Επίδαυρο, για τις κωμωδίες του Αριστοφάνη: Αχαρνείς, Πλούτος, Εκκλησιάζουσες, Σφήκες, Ιππείς, Λυσιστράτη, Ειρήνη.

«Χείμαρρος οι μελωδίες και τα τραγούδια σε μια ουράνια αρμονία» όπως ονειρεύεται και ο ποιητής.

Ο επί σκηνής παρουσιαζόμενος Αριστοφάνης, σχολιάζει την επικαιρότητα της εποχής του, που ενδεχομένως μπορεί να σας θυμίζει κάτι από το σήμερα…

Ερμηνεύουν: Τάσης Χριστογιαννόπουλος, Ιωάννα Φόρτη, Αγγελική Τουμπανάκη, Πέτρος Δαμουλής

και η Klavdia

Συμμετέχουν η 16μελής ορχήστρα που αποτελείται από τη Λαϊκή Ορχήστρα του Χρήστου Λεοντή και οι Polis Ensemble.

Οι Τρεις χορωδίες που αποτελούν τον Χορό είναι:

οι σπουδαστές της Δραματικής Σχολής του Θεάτρου Τέχνης Κάρολος Κουν,

το Φωνητικό σύνολο «Διαφωνία» και

και η Xορωδία του CGS (Εκπαιδευτήρια Κωστέα – Γείτονα) που θα συνοδεύσει την Klavdia στο «Τραγούδι της Ειρήνης»

Διευθύνει ο Χρήστος Λεοντής

Κείμενα: Ευανθία Στιβανάκη , Σταμάτης Κραουνάκης

Χοροθεσία- Φωτισμοί: Κωστής Καπελώνης

Ενδυματολογική επιμέλεια: Κατερίνα Σωτηρίου

Το εικαστικό της αφίσας είναι του Διονύση Φωτόπουλου από τους Αχαρνής – Κουν 1975 .

