Eurostat: «Πρωταθλητές Ευρώπης» και στην υπερεργασία οι Έλληνες

Πρωταθλήτρια στην ΕΕ αναδείχθηκε η Ελλάδα σε ό,τι αφορά τα ωράρια εργασίας, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, τα οποία δείχνουν ότι οι Έλληνες πολίτες εργάζονται πολύ περισσότερες ώρες από τους άλλους Ευρωπαίους.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε Eurostat αναφορικά με το 2024, η Ελλάδα είχε το υψηλότερο ποσοστό εργαζομένων με πολλές ώρες εργασίας, ενώ τα χαμηλότερα ποσοστά καταγράφηκαν στη Βουλγαρία.

Το 6,6% των απασχολουμένων ηλικίας 20 έως 64 χρόνων στην ΕΕ εργάζονταν το 2024 συνήθως 49 ώρες ή περισσότερες την εβδομάδα. Το ποσοστό αυτό έχει μειωθεί με την πάροδο του χρόνου, από 9,8 % το 2014 και 8,4 % το 2019.

Το ποσοστό των αυτοαπασχολούμενων που εργάζονταν πολλές ώρες (27,5% του συνόλου τους) ήταν υψηλότερο από αυτό των μισθωτών (3,4% του συνόλου τους).

Από όλες τις επαγγελματικές ομάδες, όπως ορίζονται από τη διεθνή τυποποιημένη ταξινόμηση των επαγγελμάτων (ISCO), οι πολλές ώρες εργασίας ήταν πιο συχνές μεταξύ των ειδικευμένων εργαζομένων στη γεωργία, τη δασοκομία και την αλιεία (26,2 % του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή την επαγγελματική ομάδα) και των διευθυντικών στελεχών (21,1 %).

