21.08.2025 11:58

Ημέρα μνήμης θυμάτων τρομοκρατίας: Τα μηνύματα Χρυσοχοΐδη και Δένδια

21.08.2025 11:58
dendias-chrisochoidis

Με αφορμή την ημέρα μνήμης θυμάτων τρομοκρατίας, οι Μιχάλης Χρυσοχοΐδης και Νίκος Δένδιας έκαναν αναρτήσεις τιμώντας τα θύματα.

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ανέφερε με αφορμή την ημέρα:
«Σήμερα, στεκόμαστε με σεβασμό απέναντι στα αδικοχαμένα θύματα της τρομοκρατίας, στις οικογένειές τους που κουβαλούν για πάντα το βάρος της απώλειας, σε ανθρώπους που πλήρωσαν το τίμημα του μίσους και της βίας. Η μεγαλύτερη τιμή στη μνήμη τους είναι να παραμείνουμε αφοσιωμένοι στο καθήκον μας: να διαφυλάσσουμε την ασφάλεια, τη δικαιοσύνη, την αξιοπρέπεια κάθε πολίτη και να υπερασπιζόμαστε την Δημοκρατία.

Η τρομοκρατία σημάδεψε ζωές και οικογένειες, αλλά δεν μπόρεσε και δεν θα μπορέσει ποτέ να λυγίσει τις αξίες μας. Κρατάμε ζωντανή τη μνήμη των θυμάτων και συνεχίζουμε να εργαζόμαστε σκληρά για μια ασφαλή κοινωνία χωρίς βία και φόβο».

Από την πλευρά του, ο Νίκος Δένδιας ανάρτησε μία φωτογραφία με αφορμή την ημέρα, με το μήνυμα: «Τιμάμε τη μνήμη των θυμάτων της τρομοκρατίας σε ολόκληρο τον κόσμο»

