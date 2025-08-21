Ημέρα μνήμης θυμάτων τρομοκρατίας: Τα μηνύματα Χρυσοχοΐδη και Δένδια

Με αφορμή την ημέρα μνήμης θυμάτων τρομοκρατίας, οι Μιχάλης Χρυσοχοΐδης και Νίκος Δένδιας έκαναν αναρτήσεις τιμώντας τα θύματα.

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ανέφερε με αφορμή την ημέρα:

«Σήμερα, στεκόμαστε με σεβασμό απέναντι στα αδικοχαμένα θύματα της τρομοκρατίας, στις οικογένειές τους που κουβαλούν για πάντα το βάρος της απώλειας, σε ανθρώπους που πλήρωσαν το τίμημα του μίσους και της βίας. Η μεγαλύτερη τιμή στη μνήμη τους είναι να παραμείνουμε αφοσιωμένοι στο καθήκον μας: να διαφυλάσσουμε την ασφάλεια, τη δικαιοσύνη, την αξιοπρέπεια κάθε πολίτη και να υπερασπιζόμαστε την Δημοκρατία.

Η τρομοκρατία σημάδεψε ζωές και οικογένειες, αλλά δεν μπόρεσε και δεν θα μπορέσει ποτέ να λυγίσει τις αξίες μας. Κρατάμε ζωντανή τη μνήμη των θυμάτων και συνεχίζουμε να εργαζόμαστε σκληρά για μια ασφαλή κοινωνία χωρίς βία και φόβο».

Από την πλευρά του, ο Νίκος Δένδιας ανάρτησε μία φωτογραφία με αφορμή την ημέρα, με το μήνυμα: «Τιμάμε τη μνήμη των θυμάτων της τρομοκρατίας σε ολόκληρο τον κόσμο»

Διαβάστε επίσης:

Κυριάκος Μητσοτάκης: Τηλεδιάσκεψη με τον δήμαρχο Αμοργού και τους ψαράδες του νησιού (photos)

Εξώδικα σε δύο sites για fake news απέστειλε η Μαρέβα Μητσοτάκη

Νέος «πονοκέφαλος» από την Αίγυπτο: Προχωρά σε στρατηγική συνεργασία με την Τουρκία