Σημεία των καιρών: Στο εξωτερικό προτιμούν να κάνουν διακοπές οι Έλληνες – Πού ταξιδεύουν, πόσα ξοδεύουν

Οι Ελληνες ταξιδεύουν περισσότερο στο εξωτερικό, παρά στο εσωτερικό, πραγματοποιούν μεγαλύτερες δαπάνες, ενώ φαίνεται ότι στρέφονται περισσότερο σε προορισμούς της Κεντρικής και Βόρειας Ευρώπης σε σύγκριση με δημοφιλείς γειτονικούς προορισμούς σε Τουρκία ή Βουλγαρία.

Είναι ενδεικτικό ότι με βάση τα επίσημα στοιχεία οι αναχωρήσεις από Ελλάδα αυξήθηκαν το 2024 κατά 8%, από 6,2 εκατ. το 2023 σε 6,7 εκατ. το 2024, ενώ οι δαπάνες είχαν διψήφιο ποσοστό αύξησης, στο +15%, από τα 2,4 δισ. του 2023 στα 2,8 δισ. ευρώ το 2024.

Μάλιστα πρόκειται για το υψηλότερο νούμερο ιστορικά, δεδομένου ότι η σχετική Ερευνα Συνόρων της Τράπεζας της Ελλάδος καταγράφει τις τιμές από το 2005 κι αυτό, παρά την οριακή μείωση των διανυκτερεύσεων (-1%) στα 34,5 εκατ. το 2024.

Η Μέση κατά Κεφαλή Δαπάνη (ΜΚΔ) ανήλθε στα 420 ευρώ το 2024, στο +7%, από τα 393 ευρώ του 2023 λόγω της αναλογικά υψηλότερης αύξησης που σημείωσε η Μέση Δαπάνη ανά Διανυκτέρευση (ΜΔΔ) κατά 17%, από τα 70 ευρώ το 2023 σε 81 ευρώ το 2024. Οι Ελληνες πάντως ξοδεύουν λιγότερα στο εξωτερικό σε σύγκριση με τα όσα ξοδεύουν οι ξένοι στην Ελλάδα σε ποσοστό, ενδεικτικά, 27% για τη Μέση κατά Κεφαλή Δαπάνη.

Τα στοιχεία προέρχονται από την τελευταία μελέτη του ΙΝΣΕΤΕ με τίτλο «Η εξερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση από Ελλάδα, 2023- 2024» σύμφωνα με την οποία η βελτίωση του οικονομικού κλίματος στην Ελλάδα επηρέασε θετικά στην επιθυμία των κατοίκων της Ελλάδας για ταξίδια στο εξωτερικό.

Οι 3 λόγοι

Με το δεδομένο ότι οι αναχωρήσεις και οι διανυκτερεύσεις υπολείπονται ακόμα των προ πανδημίας επιπέδων, η ταχύτερη ανάκαμψη των πληρωμών στο εξωτερικό μπορεί να αποδοθεί στους εξής βασικούς λόγους:

• Στις πληθωριστικές πιέσεις που οδήγησαν το τουριστικό πακέτο σε υψηλότερα επίπεδα τιμών

• Στην αλλαγή των ταξιδιωτικών προτιμήσεων των κατοίκων Ελλάδας από τους όμορους χαμηλής τουριστικής δαπάνης προορισμούς, δηλαδή την Τουρκία και τη Βουλγαρία (από 26% το 2023 σε 22% το 2024) στους παραδοσιακούς υψηλής τουριστικής δαπάνης προορισμούς, όπως η Γερμανία, η Γαλλία η Ολλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο, (από 27% το 2023 σε 28% το 2024) που έχουν συγκριτικά σημαντικά υψηλότερη δαπάνη

• Σε συνδυασμό και με τη μικρότερη διάρκεια παραμονής στους προορισμούς (-9%, από 5,6 διανυκτερεύσεις το 2023 σε 5,2 διανυκτερεύσεις το 2024), στην αλλαγή των τουριστικών προτιμήσεων, με μείωση του μεριδίου για διακοπές σε φίλους και συγγενείς που έχουν υψηλή διάρκεια παραμονής και αύξηση του μεριδίου για διακοπές παραθερισμού που έχουν υψηλότερη τουριστική δαπάνη και τουρισμού πόλης που έχουν χαμηλότερη διάρκεια παραμονής.

