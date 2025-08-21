Reuters: Κυρώσεις για διακίνηση ιρανικού πετρελαίου σε Έλληνα εφοπλιστή

H κυβέρνηση Τραμπ ενέκρινε την Πέμπτη περισσότερες κυρώσεις σχετικά με το Ιράν, στοχεύοντας 13 οντότητες με έδρα το Χονγκ Κονγκ, την Κίνα, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και τις Νήσους Μάρσαλ, καθώς και οκτώ πλοία, σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ, σύμφωνα με το Reuters.

Τα μέτρα αφορούν τον Έλληνα υπήκοο Αντώνιο Μαργαρίτη και το δίκτυο εταιρειών και πλοίων του, το οποίο, σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομικών, εμπλέκεται στη μεταφορά ιρανικών εξαγωγών πετρελαίου, παραβιάζοντας τις κυρώσεις.

Το Υπουργείο Οικονομικών όρισε επίσης την Ares Shipping Limited στο Χονγκ Κονγκ, την Comford Management στις Νήσους Μάρσαλ και την Hong Kong Hangshun Shipping Limited στο Χονγκ Κονγκ.

Τα δεξαμενόπλοια που έχουν οριστεί περιλαμβάνουν τα πλοία Adeline G και Kongm με σημαία Παναμά και το Lafit με σημαία Σάο Τομέ και Πρίνσιπε.

Το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ ανακοίνωσε ξεχωριστά ότι επέβαλε κυρώσεις σε δύο εταιρείες με έδρα την Κίνα που δραστηριοποιούνται στον τομέα των τερματικών σταθμών και της αποθήκευσης πετρελαίου. Ανέφερε ότι οι εταιρείες αυτές διαχειρίζονταν εισαγωγές ιρανικού πετρελαίου με δεξαμενόπλοια που είχαν προηγουμένως στοχοποιηθεί από τις αμερικανικές κυρώσεις.

