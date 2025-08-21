Στο Ηρώδειο η «Αντιγόνη» του Θέμη Μουμουλίδη, με τη Λένα Παπαληγούρα

Η ΑΝΤΙΓΟΝΗ του Σοφοκλή που σκηνοθέτησε ο Θέμης Μουμουλίδης, παρουσιάζεται στις 3 Σεπτεμβρίου στο Ωδείο Ηρώδου Αττικού από έναν θίασο εξαίρετων εμηνευτών, με την Λένα Παπαληγούρα να υποδύεται την Αντιγόνη, τον Μελέτη Ηλία να ερμηνεύει του Κρέοντα και τον Μιχάλη Οικονόμου στον ρόλο του φύλακα.

Ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα από την αρχή του καλοκαιριού κερδίζοντας θερμό χειροκρότημα, ενθουσιώδη σχόλια και επαινετικές κριτικές, πραγματοποιώντας επαναλαμβανόμενα sold out στα μεγάλα θέατρα της περιφέρειας.

Όπως αναφέρουν σε κριτικά σχόλια τους τα ΜΜΕ, επιστρέφοντας για τρίτη φορά στην Αντιγόνη, «ο σκηνοθέτης ανέδειξε τον μεστό και διαχρονικό λόγο του Σοφοκλή» και «κατάφερε να αναδείξει τον λόγο και την ένταση του κειμένου, δίνοντας παράλληλα χώρο στους ηθοποιούς να αποδώσουν με σαφήνεια και συναίσθημα τους ρόλους τους».

Περιγράφεται ως «μια παράσταση στημένη από τη σοφία των ώριμων και τις πολύχρωμες νεανικές ανησυχίες» αλλά και «χειρουργικής ακρίβειας τομή στα τρίσβαθα του κοινωνικού βίου, μια ωδή στο ανθρώπινο σπάραγμα μα και στη λύτρωση του».

Στη σύγχρονη ζωή, η Αντιγόνη είναι παρούσα στα hot spots που στοιβάζουν, στις δομές που φυλάσσουν, στα σύνορα που ηλεκτροφορούν, στις θάλασσες που πνίγουν.

Είναι παρούσα στα διαρκώς επεκτεινόμενα στρατόπεδα-τάφους ζώντων, στις φυσικές και εικονικές εκδοχές αλλεπάλληλων επιστρώσεων εγκλεισμών, στα παιχνίδια της βιοπολιτικής, στις έδρες και τις ενέδρες του θανάτου. Το ΟΧΙ της Αντιγόνης ορθώνεται ως η απόλυτη κατάφαση.

