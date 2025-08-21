search
ΠΕΜΠΤΗ 21.08.2025 14:19
search
MENU CLOSE
ΘΕΑΤΡΟ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

21.08.2025 12:21

Στο Ηρώδειο η «Αντιγόνη» του Θέμη Μουμουλίδη, με τη Λένα Παπαληγούρα

21.08.2025 12:21
papaligoura_antigoni

Η ΑΝΤΙΓΟΝΗ του Σοφοκλή που σκηνοθέτησε ο Θέμης Μουμουλίδης, παρουσιάζεται στις 3 Σεπτεμβρίου στο Ωδείο Ηρώδου Αττικού από έναν θίασο εξαίρετων εμηνευτών, με την Λένα Παπαληγούρα να υποδύεται την Αντιγόνη, τον Μελέτη Ηλία να ερμηνεύει του Κρέοντα και τον Μιχάλη Οικονόμου στον ρόλο του φύλακα.

Ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα από την αρχή του καλοκαιριού κερδίζοντας θερμό χειροκρότημα, ενθουσιώδη σχόλια και επαινετικές κριτικές, πραγματοποιώντας επαναλαμβανόμενα sold out στα μεγάλα θέατρα της περιφέρειας.

Όπως αναφέρουν σε κριτικά σχόλια τους τα ΜΜΕ, επιστρέφοντας για τρίτη φορά στην Αντιγόνη, «ο σκηνοθέτης ανέδειξε τον μεστό και διαχρονικό λόγο του Σοφοκλή» και «κατάφερε να αναδείξει τον λόγο και την ένταση του κειμένου, δίνοντας παράλληλα χώρο στους ηθοποιούς να αποδώσουν με σαφήνεια και συναίσθημα τους ρόλους τους».

Περιγράφεται ως «μια παράσταση στημένη από τη σοφία των ώριμων και τις πολύχρωμες νεανικές ανησυχίες» αλλά και «χειρουργικής ακρίβειας τομή στα τρίσβαθα του κοινωνικού βίου, μια ωδή στο ανθρώπινο σπάραγμα μα και στη λύτρωση του».

Στη σύγχρονη ζωή, η Αντιγόνη είναι παρούσα στα hot spots που στοιβάζουν, στις δομές που φυλάσσουν, στα σύνορα που ηλεκτροφορούν, στις θάλασσες που πνίγουν.

Είναι παρούσα στα διαρκώς επεκτεινόμενα στρατόπεδα-τάφους ζώντων, στις φυσικές και εικονικές εκδοχές αλλεπάλληλων επιστρώσεων εγκλεισμών, στα παιχνίδια της βιοπολιτικής, στις έδρες και τις ενέδρες του θανάτου. Το ΟΧΙ της Αντιγόνης ορθώνεται ως η απόλυτη κατάφαση.

Διαβάστε επίσης:

Dakota Johnson: Σπάνια εμφάνιση με τη μητέρα της, Melanie Griffith στην πρεμιέρα του «Splitsville» (videos)

Επιστρέφει το Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ DMZ

Jennifer Lopez: Εκθαμβωτική ξανθιά στο επίσημο τρέιλερ της ταινίας «Kiss Of The Spider Woman»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Sergey_Lavrov
ΚΟΣΜΟΣ

Λαβρόφ: «Η Ευρώπη υπονομεύει όσα πετύχαμε στην Αλάσκα – Έτοιμος να δει τον Ζελένσκι ο Πούτιν αν λυθούν ορισμένα ζητήματα» 

SKAI_LOGO_NEW
MEDIA

ΣΚΑΪ: Από Δευτέρα (25/8) οι πρώτοι της ενημέρωσης στα πόστα τους

van_halen
ΜΟΥΣΙΚΗ

Eddie Van Halen: «Χρυσάφι» σε δημοπρασία για την έμβληματική κιθάρα του, τιμή εκτίμησης πάνω από 2 εκατ. δολάρια (photos/video)

Untitled design (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Καθυστερήσεις πτήσεων: Η καταγγελία της Rayanair, η υποστελέχωση σε ΥΠΑ, «Ελ. Βενιζέλος» και οι προειδοποιήσεις για «αεροπορικά Τέμπη»

balastikova
ΚΟΣΜΟΣ

Τσεχία: Βουλευτής του πρώην πρωθυπουργού προσέλαβε εκτελεστή για να δολοφονήσει το σκυλί της συντρόφου του πρώην συζύγου της

Δείτε όλες τις ειδήσεις
elvo
BUSINESS

Σε ισραηλινά χέρια η ΕΛΒΟ - Ολοκληρώθηκε η εξαγορά της ελληνικής αμυντικής εταιρείας από την SK Group

livathinou_2008_1460-820_new
MEDIA

Action24: Απρόσμενη αποχώρηση παρουσιάστριας

tourismos-new
ΕΛΛΑΔΑ

Guardian: «Ταϊλάνδη της Ευρώπης» η Ελλάδα - Οι ξένοι κάνουν ονειρεμένες διακοπές, αλλά οι ντόπιοι δεν μπορούν

kalxas-863
ΚΑΛΧΑΣ

Η κυβερνητική επιχείρηση «νοικοκυραίοι», η αδικία σε Άδωνι δια χειρός Σκέρτσου, τα σενάρια για επιστροφή ή κόμμα Σαμαρά και η αυτοκριτική Τσίπρα

kaysonas-new (11)
ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Έρχεται καύσωνας εξπρές - Πότε και πού θα δείξει ο υδράργυρος πάνω από 40 βαθμούς

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 21.08.2025 14:19
Sergey_Lavrov
ΚΟΣΜΟΣ

Λαβρόφ: «Η Ευρώπη υπονομεύει όσα πετύχαμε στην Αλάσκα – Έτοιμος να δει τον Ζελένσκι ο Πούτιν αν λυθούν ορισμένα ζητήματα» 

SKAI_LOGO_NEW
MEDIA

ΣΚΑΪ: Από Δευτέρα (25/8) οι πρώτοι της ενημέρωσης στα πόστα τους

van_halen
ΜΟΥΣΙΚΗ

Eddie Van Halen: «Χρυσάφι» σε δημοπρασία για την έμβληματική κιθάρα του, τιμή εκτίμησης πάνω από 2 εκατ. δολάρια (photos/video)

1 / 3