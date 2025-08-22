Έφτασε στην Αθήνα για λογαριασμό του Παναθηναϊκού ο Ρενάτο Σάντσες: «Ήθελα να έρθω για να κατακτήσουμε τίτλους»

Στην Αθήνα βρίσκεται από το βράδυ της Παρασκευής ο Ρενάτο Σάντσες που θα αποτελέσει το νέο μεταγραφικό απόκτημα του Παναθηναϊκού.

Ο Πορτογάλος μέσος που ανήκει στην Παρί Σεν Ζερμέν και πρωταθλητής Ευρώπης του 2016 με την εθνική ομάσα της χώρας του, αναμένεται αύριο (Σάββατο) να περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και -εφόσον όλα πάνε καλά- να ανακοινωθεί από τη νέα του ομάδα.

Σε δηλώσεις του κατά την άφιξή του στο «Ελευθέριος Βενιζέλος», τόνισε:

«Είμαι χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ, ήταν πολλοί οι λόγοι που ήρθα. Ήξερα πως ο Παναθηναϊκός είναι μια μεγάλη ομάδα αλλά και ο προπονητής του ήταν ο πρώτος μου, οπότε ήταν εύκολο να πω το ναι και να έρθω.

Η αλήθεια είναι πως ο Παναθηναϊκός είναι μια πάρα πολύ μεγάλη ομάδα. Ήθελα να έρθω για να κατακτήσουμε τίτλους. Να βοηθήσω με την σειρά μου να τα καταφέρουμε».

Ποιος είναι ο Σάντσες

Ο Πορτογάλος γεννήθηκε το 1997 στη Λισσαβόνα και από πολύ μικρός εντάχθηκε στις ακαδημίες της Μπενφίκα. Το 2015 ο Ρουί Βιτόρια τον έβαλε να παίξει πρώτη φορά με την πρώτη ομάδα και στην πρώτη του θητεία με τους «αετούς» μέτρησε 30 συμμετοχές, είχε 2 γκολ και 1 ασίστ. Παίζοντας και 6 ματς Champions League.

Έτσι κέρδισε και την κλήση για την Εθνική Πορτογαλίας και ήταν μέλος της ομάδας που κατέκτησε το 2016 το Euro. Στη διοργάνωση που έλαβε χώρα στη Γαλλία, ο Σάντσες μέτρησε 6 συμμετοχές και ένα γκολ στους «8» με αντίπαλο την Πολωνία του Λεβαντόφσκι. Με το πέρας του Euro οι ειδικοί του ποδοσφαίρου μιλούσαν για ένα από τα πιο υποσχόμενα κεντρικά χαφ στον κόσμο.

Οι εμφανίσεις του τον έριξαν πολύ γρήγορα στα βαθιά, με την Μπάγερν Μονάχου να ξοδεύει 35 εκατομμύρια ευρώ για να τον κάνει δικό της. Στους Βαυαρούς δεν βρήκε το ρόλο που θα ήθελε και δόθηκε δανεικός στη Σουόνσι και την Premier League. Ένας σοβαρό τραυματισμός στον αχίλλειο τένοντα δεν του επέτρεψε να παίξε πάνω από 16 εμφανίσεις στην Αγγλία.

Επέστρεψε στην Μπάγερν, το 2019 για την τελευταία του σεζόν στη Γερμανία. Με τους Βαυαρούς έκανε συνολικά 53 εμφανίσεις με 2 γκολ και 3 ασίστ. Το καλοκαίρι του 2019 η Λιλ έκανε τη σπουδαία κίνηση, πληρώνοντας 20.000.000 και αποκτώντας τον Πορτογάλο. Έμεινε τρία χρόνια και ουσιαστικά αναγέννησε την καριέρα του στο γαλλικό βορρά. 91 ματς, 7 γκολ και 10 ασίστ, με σπουδαίες βραδιές για τον Ρενάτο Σάντσες.

Έτσι, το 2022 η Παρί Σεν Ζερμέν ξόδεψε 15.000.000 ευρώ και τον πήρε στην πρωτεύουσα. Έκανε 27 συμμετοχές και σκόραρε 2 φορές με τους Παριζιάνους. Και μετά τη μία σεζόν αυτή, παραχωρήθηκε δανεικός στη Ρόμα. Έπαιξε 12 ματς, καθώς είχε προβλήματα τραυματισμών αλλά και έλλειψη εμπιστοσύνης από τους Ζοσέ Μουρίνιο και Ντανιέλε Ντε Ρόσι, που ήταν προπονητές του.

Το 2024 δόθηκε δανεικός στην αγαπημένη του Μπενφίκα, όπου φόρεσε άλλες 21 φορές τη φανέλα της πριν επιστρέψει το καλοκαίρι του 2025 στην Παρί. Η επιθυμία του Πορτογάλου ήταν να παραχωρηθεί ξανά δανεικός στη Μπενφίκα, όμως οι δύο ομάδες δε συμφωνήσαν.

Με τη φανέλα της Εθνικής Πορτογαλίας, έχει συνολικά 32 εμφανίσεις και 3 γκολ, ενώ το 2016 είχε πάρει το βραβείο «Golden Boy».

