Η Ευρώπη σε παράκρουση: Την ώρα που καίγεται, προτιμά τους εξοπλισμούς – Μία εγκληματικά λάθος πορεία

Τις λανθασμένες προτεραιότητες των ηγετών της ΕΕ, οι οποίοι την ώρα που τεράστιες πυρκαγιές έπληξαν και εξακολουθούν να πλήττουν τη Γηραιά Ήπειρο εξακολουθεί να δίνει έμφαση στους εξοπλισμούς σχολιάζει η DW.

Η αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης παρά τις καταστρφικές της συνέπειες παραμένει σε δεύτερη μοίρα. «Οι ηγεσίες μας δεν φαίνεται να καίγονται να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα. Η αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης δεν είναι πια προτεραιότητα ούτε καν της Ευρωπαϊκής Ένωσης – και όχι μόνο επειδή οι Τραμπ και Σία δεν πιστεύουν ότι υπάρχει» αναφέρει το σχόλιο της DW.

Αποκαρδιωτικά στοιχεία

Οι καμένες εκτάσεις έχουν φτάσει σε αριθμό ρεκόρ ξεπερνόντας τα 10 εκατομμύρια στρέμματα στη Γηραιά Ήπειρο, πολλαπλάσια από αυτά που καίγονται κατά μέσο όρο τα τελευταία είκοσι καλοκαίρια.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση βιώνει τη χειρότερη περίοδο πυρκαγιών που έχει καταγραφεί ποτέ, με την έκταση που έχει καεί να ξεπερνά το 10 εκατομμύριο εκτάρια την Πέμπτη.

Πιο συγκεκριμένα, οι πυρκαγιές έχουν κάψει 10. 016.000 στρέμματα — μια έκταση μεγαλύτερη από την Κύπρο ή περίπου το ένα τρίτο του μεγέθους του Βελγίου — από τον Ιανουάριο, σύμφωνα με στοιχεία του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πληροφοριών για τις Δασικές Πυρκαγιές (EFFIS).

Σύμφωνα με το δημοσίευμα του Politico, είναι η πρώτη φορά που η ΕΕ φτάνει το όριο του 1 εκατομμυρίου εκταρίων από τότε που το EFFIS άρχισε να τηρεί αρχεία το 2006. Η προηγούμενη χειρότερη περίοδος πυρκαγιών, το 2017, έφτασε λίγο κάτω από τα 9.880.000 στρέμματα.

Σχεδόν τα δύο τρίτα των απωλειών σημειώθηκαν από τις 5 Αυγούστου, όταν το EFFIS έδειξε ότι είχαν καεί μόνο 3.800.000 στρέμματα. Η συντριπτική πλειονότητα των πυρκαγιών σημειώθηκε στην Ιβηρική Χερσόνησο.

Φέτος το μαύρο ρεκόρ κατέχειι η Ισπανία με σχεδόν 4 εκατομμύρια καμένα στρέμματα, ενώ ακολουθεί και η Πορτογαλία με 2,5 εκατομμύρια στρέμματα.

Αυτό που συμβαίνει φέτος στην Ιβηρική Χερσόνησο δεν έχει ξανασυμβεί.

Και οι δύο χώρες αντιμετώπισαν καύσωνα τις τελευταίες εβδομάδες, με αποτέλεσμα να ξεραθούν τα δάση και να μετατραπεί η χερσόνησος σε πυριτιδαποθήκη. Η κλιματική αλλαγή επιδεινώνει τον κίνδυνο πυρκαγιών, φέρνοντας πιο συχνές και έντονες καύσωνες και ξηρασίες.

Στην Ελλάδα οι φετινές πυρκαγιές ήταν μεν πολλές και ιδιαίτερα καταστροφικές στη Χίο και την Αχαΐα, με σχεδόν μισό εκατομμύριο στρέμματα δάσους να έχουν γίνει μέχρι στιγμής στάχτη, όμως, η καταστροφή δεν έφτασε στα επίπεδα του 2007 ή του 2023, όταν είχαν καεί 2,7 και 1,7 εκατομμύρια στρέμματα αντιστοίχως

Ωστόσο, οι επιστήμονες υποστηρίζουν ότι η κύρια αιτία των καταστροφικών πυρκαγιών στην Ισπανία και την Πορτογαλία είναι η υπερβολική αφθονία εύφλεκτης βλάστησης σε εγκαταλελειμμένες εκτάσεις και η αποτυχία των αρχών να λάβουν προληπτικά μέτρα. Ο ειδικός εισαγγελέας της Ισπανίας για περιβαλλοντικά θέματα άνοιξε αυτή την εβδομάδα έρευνα σχετικά με την έλλειψη σχεδίων πρόληψης πυρκαγιών.

Οι πυρκαγιές απελευθερώνουν επίσης μεγάλες ποσότητες διοξειδίου του άνθρακα που συμβάλλει στην υπερθέρμανση του πλανήτη, με την ΕΕ να βρίσκεται σε τροχιά για ένα νέο ρεκόρ ρύπανσης που σχετίζεται με τις πυρκαγιές, σύμφωνα με τα στοιχεία του EFFIS.

Παράλογη προτεραιότητα

«Η νέα προτεραιότητα είναι οι στρατιωτικοί εξοπλισμοί, η ικανοποίηση του παράλογου στόχου να ξοδεύουν οι χώρες το 5% του ΑΕΠ τους για κανόνια. Το θέλει ο Τραμπ, το σιγοντάρουν ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ και η εξοπλιστική βιομηχανία και το αποδέχονται οι περισσότεροι πρωθυπουργοί της Ευρώπης. Βοήθησε πάρα πολύ σ’ αυτό ο Πούτιν με την εισβολή του στην Ουκρανία», αναφέρει η DW.

Έτσι η Ε.Ε. θα ξοδέψει 800 δισεκατομμύρια ευρώ για νέα όπλα, για να γίνει τόσο ισχυρή, ώστε να αποφύγει να τα χρησιμοποιήσει.

«Κι επειδή όπως μάθαμε να μας λένε “δεν υπάρχουν λεφτόδεντρα”, οι επενδύσεις στην πράσινη μετάβαση περνούν σε δεύτερη μοίρα. Προφανώς, οι ευρωπαϊκές ηγεσίες πιστεύουν ότι η αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης μπορεί να περιμένει. Η σκληρή πραγματικότητα αυτού του καλοκαιριού, οι θανατηφόροι καύσωνες και οι καταστροφικές πυρκαγιές δεν στάθηκαν ικανά να τις μεταπείσει» καταήγει το σχόλιο.

