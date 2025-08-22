Η κυβέρνηση κήρυξε… «πόλεμο» στον ΟΗΕ: Μετά τον Πλεύρη και ο Γεωργιαδης επιτίθεται στην ειδική εισηγήτρια για το προσφυγικό

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
«Πόλεμο» φαίνεται πως έχει κηρύξει η κυβέρνηση στον ΟΗΕ, καθώς ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου έχει επιδοθεί σε ένα κυνήγι μαγισσών κατά των ΜΚΟ, προαναγγέλλοντας έλεγχο του μητρώου του ίδιου του υπουργείου του, τονίζοντας πως «είναι παράδοξο να υπάρχουν καταγεγραμμένες οργανώσεις που στρέφονται εναντίον της πολιτικής μας».
Με ανάρτησή της, η ειδική εισηγήτρια του ΟΗΕ για την υπεράσπιση ανθρωπίνων δικαιωμάτων, Μαίρη Λόουλορ, εξέφρασε την έντονη ανησυχία της μετά τις απειλές του υπουργού.
«Λαμβάνω ανησυχητικά νέα για σχόλια του Έλληνα Υπουργού Μετανάστευσης που δείχνουν έλεγχο σε αρκετές ΜΚΟ, ως άμεσο αντίποινο για τη δράση τους στην υπεράσπιση των δικαιωμάτων των προσφύγων. Το Υπουργείο θα πρέπει να στηρίζει τους υπερασπιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων και όχι να τους στοχοποιεί με αυθαίρετες παρεμβάσεις και περιορισμούς».
«Αδελφός» του Θάνου Πλεύρη δηλώνει σε ανάρτησή του ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης και μάλιστα λέει πως θεωρεί «μεγάλη τιμή» την ενόχληση «αυτής της κυρίας» (σ.σ. της ειδικής εισηγήτριας του ΟΗΕ για την υπεράσπιση ανθρωπίνων δικαιωμάτων) καθώς οι «ψευτοανθρωπισμοί δεν μας αφορούν», δίνοντας παράλληλα τα εύσημα στον υπουργό Μετανάστευσης.
