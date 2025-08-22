Η κυβέρνηση κήρυξε… «πόλεμο» στον ΟΗΕ: Μετά τον Πλεύρη και ο Γεωργιαδης επιτίθεται στην ειδική εισηγήτρια για το προσφυγικό

«Πόλεμο» φαίνεται πως έχει κηρύξει η κυβέρνηση στον ΟΗΕ, καθώς ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου έχει επιδοθεί σε ένα κυνήγι μαγισσών κατά των ΜΚΟ, προαναγγέλλοντας έλεγχο του μητρώου του ίδιου του υπουργείου του, τονίζοντας πως «είναι παράδοξο να υπάρχουν καταγεγραμμένες οργανώσεις που στρέφονται εναντίον της πολιτικής μας».

Με ανάρτησή της, η ειδική εισηγήτρια του ΟΗΕ για την υπεράσπιση ανθρωπίνων δικαιωμάτων, Μαίρη Λόουλορ, εξέφρασε την έντονη ανησυχία της μετά τις απειλές του υπουργού.

«Λαμβάνω ανησυχητικά νέα για σχόλια του Έλληνα Υπουργού Μετανάστευσης που δείχνουν έλεγχο σε αρκετές ΜΚΟ, ως άμεσο αντίποινο για τη δράση τους στην υπεράσπιση των δικαιωμάτων των προσφύγων. Το Υπουργείο θα πρέπει να στηρίζει τους υπερασπιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων και όχι να τους στοχοποιεί με αυθαίρετες παρεμβάσεις και περιορισμούς».

Receiving disturbing news of comments by the Greek Migration Minister indicating an audit of several NGOs in direct retaliation for their work defending the rights of refugees. The Ministry should support #HRDs, not target them with arbitrary interference & restrictions… pic.twitter.com/vdCy4laEx0 — Mary Lawlor UN Special Rapporteur HRDs (@MaryLawlorhrds) August 21, 2025

Η συμπαράσταση του «αδελφού» Άδωνι

«Αδελφός» του Θάνου Πλεύρη δηλώνει σε ανάρτησή του ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης και μάλιστα λέει πως θεωρεί «μεγάλη τιμή» την ενόχληση «αυτής της κυρίας» (σ.σ. της ειδικής εισηγήτριας του ΟΗΕ για την υπεράσπιση ανθρωπίνων δικαιωμάτων) καθώς οι «ψευτοανθρωπισμοί δεν μας αφορούν», δίνοντας παράλληλα τα εύσημα στον υπουργό Μετανάστευσης.

Όπως όλοι γνωρίζετε ο @thanosplevris είναι αδελφός μου. Τον αγαπώ και τον υποστηρίζω και τον πιστεύω. Αλλά σήμερα είμαι Υπερήφανος! Μεγαλύτερη τιμή από την ενόχληση αυτή της κυρίας για τις δηλώσεις του δεν θα μπορούσε να υπάρξει: https://t.co/7KZz2qEu7R

