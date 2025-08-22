search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22.08.2025
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

22.08.2025

Σαντορίνη: Φιλοξενεί διεθνές συνέδριο τουρισμού πολυτελείας τον Οκτώβριο με έμφαση στη βιωσιμότητα

22.08.2025 06:15
Η Σαντορίνη, γνωστή για το μοναδικό τοπίο και την παγκόσμια φήμη της, αναδεικνύεται ξανά τον Οκτώβριο σε κέντρο του τουρισμού πολυτελείας, φιλοξενώντας το καθιερωμένο συνέδριο του κλάδου. Η συμμετοχή της Ράντι Ζάκερμπεργκ ενισχύει τη διεθνή προβολή του νησιού, ενώ η τοπική αυτοδιοίκηση και οι επιχειρηματικοί φορείς δίνουν έμφαση σε έργα υποδομών, προστασίας του περιβάλλοντος και βιώσιμης ανάπτυξης.

Στην πρόσφατη συνέντευξη Τύπου, ο δήμαρχος Θήρας τόνισε την ανάγκη ισορροπημένης ανάπτυξης, χωρίς υπερβολική δημιουργία νέων καταλυμάτων, με στόχο τη διατήρηση του φυσικού και πολιτιστικού χαρακτήρα. Τα έργα περιλαμβάνουν τη βελτίωση λιμενικών εγκαταστάσεων, την ανασύσταση αρχαίου θεάτρου και τη δημιουργία νέων μουσείων, ενώ περισσότερα από 600 κιβώτια αρχαιολογικών ευρημάτων παραμένουν προς ανάδειξη.

Οι τοπικοί φορείς υπογραμμίζουν τη σημασία του τουρισμού για την οικονομία, με τη Σαντορίνη να συνεισφέρει σημαντικά στο ΑΕΠ και να αποτελεί ναυαρχίδα του ελληνικού τουρισμού. Παρά τις προκλήσεις από σεισμική δραστηριότητα και μείωση κατά κεφαλήν δαπάνης, η στρατηγική επικεντρώνεται στη βιώσιμη διαχείριση επισκεπτών και την ενίσχυση της τοπικής παραγωγής, όπως του κρασιού, της φάβας, του ντοματάκι και του ελαιολάδου.

Παράλληλα, προωθούνται προγράμματα προστασίας του περιβάλλοντος και καινοτομίας, όπως ψηφιακές εφαρμογές παρακολούθησης απορριμμάτων και πρωτοβουλίες κυκλικής οικονομίας, ενώ η νέα μαρίνα στον Μονόλιθο αναμένεται το 2025. Η διοργάνωση του συνεδρίου συντονίζεται με φορείς και χορηγούς, τονίζοντας τη σημασία διαβούλευσης και βιώσιμης στρατηγικής για το μέλλον της Σαντορίνης.

ΕΛΛΑΔΑ

ΕΛΛΑΔΑ

PODCASTS

ΚΟΣΜΟΣ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

LIFESTYLE

ΕΛΛΑΔΑ

MEDIA

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

TRAVEL

