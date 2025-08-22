Συμμορία ανηλίκων ξάφριζε οδηγούς ταξί στα Διαβατά Θεσσαλονίκης – Οδηγός περιγράφει τον τρόμο που βίωσε (Video)

Ιδιοκτήτης ταξί περιγράφει στην τηλεόραση όσα πέρασε τον περασμένο Απρίλιο, όταν επιβιβάστηκαν στο αυτοκίνητό του τρεις ανήλικοι, που ζήτησαν να τους οδηγήσει στα Διαβατά.

Η παρέα των συγκεκριμένων νεαρών εμπλέκεται σε πέντε ληστείες από τον περασμένο Μάρτιο μέχρι τον Ιούλιο με λεία 1200 ευρώ. Το τμήμα ασφάλειας Δέλτα ταυτοποίησε τέσσερα άτομα, εκ των οποίων οι τρεις ανήλικοι σύμφωνα με ρεπορτάζ της ΕΡΤ.

Ένας 16χρονος εξετάστηκε από την ασφάλεια και επιβεβαιώθηκε από τη δακτυλοσκόπηση η εμπλοκή του κι έτσι συνελήφθη. Οδηγήθηκε στην εισαγγελέα και παραπέμφθηκε να απολογηθεί στην ανακρίτρια.

Οι άλλοι τρεις κατηγορούμενοι 14, 17 και 18 χρόνων αναζητούνται. Δικογραφία θα σχηματιστεί και σε βάρος των γονέων τους για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων.

