ΕΛΛΑΔΑ

22.08.2025 21:07

Συμμορία ανηλίκων ξάφριζε οδηγούς ταξί στα Διαβατά Θεσσαλονίκης – Οδηγός περιγράφει τον τρόμο που βίωσε (Video)

22.08.2025 21:07
taxi_3107_1460-820_new

Ιδιοκτήτης ταξί περιγράφει στην τηλεόραση όσα πέρασε τον περασμένο Απρίλιο, όταν επιβιβάστηκαν στο αυτοκίνητό του τρεις ανήλικοι, που ζήτησαν να τους οδηγήσει στα Διαβατά.

Η παρέα των συγκεκριμένων νεαρών εμπλέκεται σε πέντε ληστείες από τον περασμένο Μάρτιο μέχρι τον Ιούλιο με λεία 1200 ευρώ. Το τμήμα ασφάλειας Δέλτα ταυτοποίησε τέσσερα άτομα, εκ των οποίων οι τρεις ανήλικοι σύμφωνα με ρεπορτάζ της ΕΡΤ.

Ένας 16χρονος εξετάστηκε από την ασφάλεια και επιβεβαιώθηκε από τη δακτυλοσκόπηση η εμπλοκή του κι έτσι συνελήφθη. Οδηγήθηκε στην εισαγγελέα και παραπέμφθηκε να απολογηθεί στην ανακρίτρια.

Οι άλλοι τρεις κατηγορούμενοι 14, 17 και 18 χρόνων αναζητούνται. Δικογραφία θα σχηματιστεί και σε βάρος των γονέων τους για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων.

BDS Greece: «Η αλήθεια πίσω από την ακύρωση της Γλυκερίας στο Sani Festival» – Απορρίπτει σενάρια περί επεισοδίων

Γυναικοκτονία στον Βόλο: Πάνω από το πτώμα της μητέρας τους περίμεναν τα 3 παιδιά – Ανθρωποκυνηγητό για τον δράστη, το βαρύ ποινικό παρελθόν του

Γιώργος Μαζωνάκης: Η μητέρα του ζήτησε τον εγκλεισμό του στο Δρομοκαΐτειο – «Υπέρ του τελικά κατέληξε η μεθόδευση», λέει ο δικηγόρος του

PERIPOLIKO
ΕΛΛΑΔΑ

Δίκτυο Αζέρων πρακτόρων στην Ελλάδα – Τι ερευνά η ΕΛΑΣ

mario draghi
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σκληρή κριτική Ντράγκι στην Ευρώπη: Η «ψευδαίσθηση» της ΕΕ ως παγκόσμιας δύναμης καταρρίφθηκε

trump-834
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ απειλεί να κατεβάσει στρατό σε Σικάγο και Νέα Υόρκη

1 / 3