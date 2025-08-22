Σκληρή κριτική Ντράγκι στην Ευρώπη: Η «ψευδαίσθηση» της ΕΕ ως παγκόσμιας δύναμης καταρρίφθηκε

Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να κάνει καλύτερη δουλειά στην υπεράσπισή της σε έναν νέο κόσμο που κυριαρχείται από τον πόλεμο και την αδίστακτη γεωπολιτική, προειδοποίησε την Παρασκευή ο πρώην επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Μάριο Ντράγκι.

«Για χρόνια, η Ευρωπαϊκή Ένωση πίστευε ότι το οικονομικό της μέγεθος, με 450 εκατομμύρια καταναλωτές, έφερνε μαζί της γεωπολιτική δύναμη και επιρροή στις διεθνείς εμπορικές σχέσεις. Φέτος θα μείνει στη μνήμη μας ως η χρονιά κατά την οποία αυτή η ψευδαίσθηση εξαφανίστηκε», δήλωσε ο Ντράγκι στην ετήσια Συνάντηση του Ρίμινι.

Ο Ντράγκι, ο οποίος πέρυσι συνέταξε μια έκθεση με ιδέες για την ενίσχυση της οικονομικής ανάπτυξης του μπλοκ, υπογράμμισε ότι το μπλοκ πρέπει να προσαρμοστεί αν θέλει να επιβιώσει.

Η κρίσιμη πρόκληση προέρχεται από ένα «πολύ βάναυσο κάλεσμα αφύπνισης από τον Τραμπ».

«Έπρεπε να αποδεχτούμε τους δασμούς που επιβλήθηκαν από τον μεγαλύτερο εμπορικό μας εταίρο και μακροχρόνιο σύμμαχό μας, τις Ηνωμένες Πολιτείες», είπε για την αλλαγή πολιτικής υπό τον πρόεδρο των ΗΠΑ. «Ο ίδιος σύμμαχος μας ώθησε να αυξήσουμε τις στρατιωτικές δαπάνες, μια απόφαση που ίσως έπρεπε να λάβουμε ούτως ή άλλως — αλλά με τρόπους που πιθανώς δεν αντικατοπτρίζουν τα συμφέροντα της Ευρώπης».

Παρά την οικονομική της ισχύ, η ΕΕ παίζει μόνο έναν «περιθωριακό» ρόλο στις ειρηνευτικές προσπάθειες του Τραμπ στην Ουκρανία, ήταν «παρατηρητής» της σφαγής στη Γάζα και «η Κίνα έχει καταστήσει σαφές ότι δεν θεωρεί την Ευρώπη ισότιμο εταίρο».

«Η Ευρώπη δεν είναι επαρκώς εξοπλισμένη σε έναν κόσμο όπου η γεωοικονομία, η ασφάλεια και η σταθερότητα των πηγών εφοδιασμού, αντί της αποτελεσματικότητας, εμπνέουν τις διεθνείς εμπορικές σχέσεις», προειδοποίησε ο Ντράγκι, επίσης πρώην πρωθυπουργός της Ιταλίας. «Ο πολιτικός μας οργανισμός πρέπει να προσαρμοστεί στις απαιτήσεις της εποχής του, όταν αυτές είναι υπαρξιακές».

Επιστρέφοντας στην γνωστή του έκκληση για ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης, ο Ντράγκι σημείωσε ότι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο εκτιμά ότι εάν τα εσωτερικά εμπόδια της ΕΕ μειωθούν στο επίπεδο που επικρατεί στις ΗΠΑ, η παραγωγικότητα της εργασίας του μπλοκ θα μπορούσε να είναι περίπου 7% υψηλότερη μετά από επτά χρόνια.

Αυτά τα εσωτερικά εμπορικά εμπόδια καθιστούν επίσης την αμυντική ανάπτυξη της Ευρώπης λιγότερο αποτελεσματική. Αν και οι χώρες της ΕΕ σκοπεύουν να αυξήσουν τις στρατιωτικές τους επενδύσεις κατά 2 τρισεκατομμύρια ευρώ έως το 2031, «Έχουμε εσωτερικά εμπόδια που επιβάλλουν δασμούς 64% στον εξοπλισμό και 95% στα μέταλλα», δήλωσε ο Ντράγκι.

«Αυτό οδηγεί σε βραδύτερες προσφορές, υψηλότερο κόστος και μεγαλύτερες προμήθειες από προμηθευτές εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης», είπε.

Ο Ντράγκι δήλωσε ότι το μπλοκ θα πρέπει να εκδώσει κοινό χρέος για να ενισχύσει τις δαπάνες για την άμυνα, την έρευνα και ανάπτυξη, τις κοινές υποδομές και τις ανατρεπτικές τεχνολογίες.

«Μόνο μορφές κοινού χρέους μπορούν να υποστηρίξουν ευρωπαϊκά εκτεταμένα έργα που οι κατακερματισμένες και ανεπαρκείς εθνικές προσπάθειες δεν θα μπορούσαν ποτέ να υλοποιηθούν», είπε.

Οι κυβερνήσεις θα πρέπει επίσης να λαμβάνουν αποφάσεις για τις βιομηχανικές και εμπορικές πολιτικές, να μειώνουν τα εμπόδια και «πρέπει να συμφωνήσουν για το πώς θα χρηματοδοτήσουν τις σημαντικές επενδύσεις που είναι απαραίτητες στο μέλλον, οι οποίες αντιπροσωπεύουν περίπου 1 τρισεκατομμύριο ή 2 τρισεκατομμύρια ευρώ ετησίως», είπε.

Η ταχύτερη οικονομική ανάπτυξη και οι πολιτικές μεταρρυθμίσεις για να διασφαλιστεί μια καλύτερα λειτουργούσα ΕΕ είναι το τίμημα της ένταξης, ώστε να διασφαλιστεί ότι το μπλοκ ασκεί γεωπολιτική ισχύ.

«Για να αντιμετωπίσει τις σημερινές προκλήσεις, η ΕΕ πρέπει να μετατοπιστεί και να μετατραπεί από έναν επιπλέον ή υποστηρικτικό ρόλο σε έναν βασικό παράγοντα», δήλωσε ο Ντράγκι.

