search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22.08.2025 10:28
search
MENU CLOSE
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

22.08.2025 09:41

Τραγική ειρωνία: Ο «υφυπουργός των απινιδωτών» πέθανε χωρίς απινιδωτή

22.08.2025 09:41
VESYROPOULOS-8764

Όπως είναι γνωστό, ο πρώην υφυπουργός Οικονομικών, Απόστολος Βεσυρόπουλος, πέθανε χθες στη Χαλκιδική από ανακοπή καρδιάς, σε ηλικία μόλις 59 ετών, σκορπίζοντας θλίψη στον πολιτικό κόσμο της χώρας.

Ωστόσο, αυτό που ίσως δεν είναι γνωστό είναι ότι ο εκλιπών στη διάρκεια της θητείας του στο υπουργείο Οικονομικών είχε λάβει μια απόφαση η οποία ενδεχομένως έχει σώσει ζωές: μετά από αίτημα μιας ΜΚΟ είχε μειώσει τον ΦΠΑ για την αγορά απινιδωτών στο 6%, με αποτέλεσμα οι σωτήριες αυτές συσκευές για ανθρώπους που παθαίνουν καρδιακή ανακοπή να αυξηθούν και να βρίσκονται σε πολλά σημεία της χώρας – αλλά, δυστυχώς, όχι στο beach bar όπου υπέστη το έμφραγμα ο Απόστολος Βεσυρόπουλος.

Αναλυτικά, σε ανάρτησή της στο Facebook η ΜΚΟ Kids Save Lives ανέφερε τα εξής:

ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΑΚΟΠΗ ΤΟΥ Α. ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: ΧΩΡΙΣ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ Ο “ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΤΩΝ ΑΠΙΝΙΔΩΤΩΝ”

Τον Αύγουστο του 2021 επισκεφτήκαμε στη Βέροια τον τότε Υφυπουργό Οικονομικών κ. Βεσυρόπουλο, παρακαλώντας τον να μειώσει τον Φ.Π.Α. Απινιδωτών για να γίνουν περισσότερο ΠΡΟΣΙΤΟΙ στην Ελληνική Κοινωνία.
Ο κ. Βεσυρόπουλος ενθουσιαστηκε με την ιδέα και εισηγήθηκε θετικά στον τέως Υπ. Οικονομικών κ. Χ. Σταϊκούρας , με αποτέλεσμα τη θεσμοθέτηση μείωσης του ΦΠΑ Απινιδωτών στο 6%, κάτι που εκτίναξε τις παραγγελίες, ΤΕΤΡΑΠΛΑΣΙΑΖΟΝΤΑΣ τον αριθμό τους!
4 χρόνια μετά, η ζωή ΑΔΙΚΕΙ αυτόν τον άνθρωπο.
Στα 59 του χρόνια κι ενώ βρισκόταν στη Σιθωνία Χαλκιδικής με την οικογένεια του, κατέρρευσε βγαίνοντας από τη θάλασσα.
Παρά την άμεση έναρξη ΚΑΡΠΑ από Διασώστη του ΕΚΑΒ εκτός υπηρεσίας,
παρά την ενεργοποίηση του iSAVElives app και την ανταπόκριση της Αντιδημάρχου Σιθωνίας και εθελόντριας εκπαιδεύτριας KSL κ. Όλγας Πατσουρακου,
παρά την ανταπόκριση ενός ασθενοφόρου και μιας μηχανής ΕΚΑΒ και της Εξειδικευμένης Υποστήριξης της Ζωής που παρείχαν,
και παρά τις 7 απινιδώσεις που ακολούθησαν,
ο χρόνος πέρασε,
ο καλός μας κύριος Απόστολος δεν επανήλθε ποτέ στη ζωή.

Ο άνθρωπος που βόηθησε με την εισήγησή του να μπουν 2.000 περίπου Απινιδωτές σε σχολεία και κοινότητες, έπρεπε να περιμένει το ασθενοφόρο να φέρει Απινιδωτή, κάτι που στην επαρχία σημαίνει καθυστέρηση και μειωμένες πιθανότητες επιβίωσης, εξαιτίας των μεγάλων αποστάσεων.
Προτείνουμε, στη μνήμη του, η Ελληνική Κυβέρνηση να αποφασίσει να μπουν ΑΠΙΝΙΔΩΤΕΣ σε κάθε ξενοδοχείο, beach bar, παραλία, πλατεία, σχολείο, γήπεδο, σύλλογο, σταθμό, ΜΜΜ, Υπηρεσία και δημόσιο χώρο -που φιλοξενεί μεγάλο αριθμό πολιτών-, ΜΕ ΝΟΜΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ!!
Αλλιώς τίποτα δεν θα αλλάξει και θα παραμείνουμε οι τελευταίοι της Ευρώπης.
Είναι θέμα ΔημόσιαςΥγείας: Με Νόμο του Κράτους η εκπαίδευση ΚΑΡΠΑ στα σχολεία, με Νόμο του Κράτους & οι Απινιδωτές σε κάθε χώρο, με στόχο την αναβάθμιση της ασφάλειας πολιτών και των δεκάδων εκατομμυρίων τουριστών.
Να δώσει δύναμη ο Θεός στην σύζυγο και τα παιδιά του, αλλά και σε όσους σήμερα έκαναν την ΥΠΕΡΒΑΣΗ τους στην επιχείρηση διάσωσης.
Καλό Παράδεισο κύριε Απόστολε!!
Ο Θεός να αναπαύσει την ψυχή σου.

Διαβάστε επίσης

Δείπνο Μητσοτάκη – Μέρντοχ στην Τήνο μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας

Επικοινωνία Φάμελλου με αρχηγούς για κοινή ανάληψη πρωτοβουλιών για τη Γάζα – «Ναι» από Χαρίτση και Κωνσταντοπούλου

Στέλλα Αραμπατζή: Παίρνει τη θέση του Απόστολου Βεσυρόπουλου ως πρώτη επιλαχούσα στην Ημαθία

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
viasmos 765- new
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Σύλληψη 43χρονου μετά από καταγγελία για βιασμό 14χρονης

vassalos-ndp
LIFESTYLE

Σε σχέση ξανά ο Κωνσταντίνος Βασάλος – Ποια είναι η νέα του σύντροφος (photos)

pierce bronsan new
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Δεν είναι ανέκδοτο: Ο 72χρονος Πιρς Μπρόσναν δεν κλείνει την πόρτα στον ρόλο του Τζέιμς Μποντ

zelensky_trump_putin
ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: «Θολή» η προοπτική των ειρηνευτικών συνομιλιών, κέρδη για τον Πούτιν, αντιφατικός ο Τραμπ

doukissa_nomikou_rafting
LIFESTYLE

Δούκισσα Νομικού: Πρώτη φορά για rafting με τα παιδιά της – Η ανάρτηση στο Instagram (photos)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
glikeria-new
LIFESTYLE

Γλυκερία: Αποσύρει τη συμμετοχή της στο Sani Festival - Ισχυρίζεται ότι δέχτηκε απειλές από το φιλοπαλαιστινιακό κίνημα BDS

DHMOS_AMORGOU_KALLITEXNHS
ΕΛΛΑΔΑ

Ο Δήμος Αμοργού πάει στον εισαγγελέα τον Ιάσονα Αποστολόπουλο για μια παλαιστινιακή σημαία και λίγα συνθήματα

livathinou_2008_1460-820_new
MEDIA

Action24: Απρόσμενη αποχώρηση παρουσιάστριας

XARIS-DOUKAS_1006
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χάρης Δούκας: Το Ολύμπια, Δημοτικό Μουσικό Θέατρο «Μαρία Κάλλας», ξαναζωντανεύει (βίντεο)

kalxas-8637
ΚΑΛΧΑΣ

Ένα περίεργο καλοκαίρι, η άφαντη Κεφαλογιάννη, το μπάχαλο στο αεροδρόμιο και τα κέρδη της Gold air, η παρουσία Τσίπρα πριν τη ΔΕΘ 

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22.08.2025 10:27
viasmos 765- new
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Σύλληψη 43χρονου μετά από καταγγελία για βιασμό 14χρονης

vassalos-ndp
LIFESTYLE

Σε σχέση ξανά ο Κωνσταντίνος Βασάλος – Ποια είναι η νέα του σύντροφος (photos)

pierce bronsan new
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Δεν είναι ανέκδοτο: Ο 72χρονος Πιρς Μπρόσναν δεν κλείνει την πόρτα στον ρόλο του Τζέιμς Μποντ

1 / 3