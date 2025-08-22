Τραγική ειρωνία: Ο «υφυπουργός των απινιδωτών» πέθανε χωρίς απινιδωτή

Όπως είναι γνωστό, ο πρώην υφυπουργός Οικονομικών, Απόστολος Βεσυρόπουλος, πέθανε χθες στη Χαλκιδική από ανακοπή καρδιάς, σε ηλικία μόλις 59 ετών, σκορπίζοντας θλίψη στον πολιτικό κόσμο της χώρας.

Ωστόσο, αυτό που ίσως δεν είναι γνωστό είναι ότι ο εκλιπών στη διάρκεια της θητείας του στο υπουργείο Οικονομικών είχε λάβει μια απόφαση η οποία ενδεχομένως έχει σώσει ζωές: μετά από αίτημα μιας ΜΚΟ είχε μειώσει τον ΦΠΑ για την αγορά απινιδωτών στο 6%, με αποτέλεσμα οι σωτήριες αυτές συσκευές για ανθρώπους που παθαίνουν καρδιακή ανακοπή να αυξηθούν και να βρίσκονται σε πολλά σημεία της χώρας – αλλά, δυστυχώς, όχι στο beach bar όπου υπέστη το έμφραγμα ο Απόστολος Βεσυρόπουλος.

Αναλυτικά, σε ανάρτησή της στο Facebook η ΜΚΟ Kids Save Lives ανέφερε τα εξής:

ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΑΚΟΠΗ ΤΟΥ Α. ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: ΧΩΡΙΣ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ Ο “ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΤΩΝ ΑΠΙΝΙΔΩΤΩΝ”

Τον Αύγουστο του 2021 επισκεφτήκαμε στη Βέροια τον τότε Υφυπουργό Οικονομικών κ. Βεσυρόπουλο, παρακαλώντας τον να μειώσει τον Φ.Π.Α. Απινιδωτών για να γίνουν περισσότερο ΠΡΟΣΙΤΟΙ στην Ελληνική Κοινωνία.

Ο κ. Βεσυρόπουλος ενθουσιαστηκε με την ιδέα και εισηγήθηκε θετικά στον τέως Υπ. Οικονομικών κ. Χ. Σταϊκούρας , με αποτέλεσμα τη θεσμοθέτηση μείωσης του ΦΠΑ Απινιδωτών στο 6%, κάτι που εκτίναξε τις παραγγελίες, ΤΕΤΡΑΠΛΑΣΙΑΖΟΝΤΑΣ τον αριθμό τους!

4 χρόνια μετά, η ζωή ΑΔΙΚΕΙ αυτόν τον άνθρωπο.

Στα 59 του χρόνια κι ενώ βρισκόταν στη Σιθωνία Χαλκιδικής με την οικογένεια του, κατέρρευσε βγαίνοντας από τη θάλασσα.

Παρά την άμεση έναρξη ΚΑΡΠΑ από Διασώστη του ΕΚΑΒ εκτός υπηρεσίας,

παρά την ενεργοποίηση του iSAVElives app και την ανταπόκριση της Αντιδημάρχου Σιθωνίας και εθελόντριας εκπαιδεύτριας KSL κ. Όλγας Πατσουρακου,

παρά την ανταπόκριση ενός ασθενοφόρου και μιας μηχανής ΕΚΑΒ και της Εξειδικευμένης Υποστήριξης της Ζωής που παρείχαν,

και παρά τις 7 απινιδώσεις που ακολούθησαν,

ο χρόνος πέρασε,

ο καλός μας κύριος Απόστολος δεν επανήλθε ποτέ στη ζωή.

Ο άνθρωπος που βόηθησε με την εισήγησή του να μπουν 2.000 περίπου Απινιδωτές σε σχολεία και κοινότητες, έπρεπε να περιμένει το ασθενοφόρο να φέρει Απινιδωτή, κάτι που στην επαρχία σημαίνει καθυστέρηση και μειωμένες πιθανότητες επιβίωσης, εξαιτίας των μεγάλων αποστάσεων.

Προτείνουμε, στη μνήμη του, η Ελληνική Κυβέρνηση να αποφασίσει να μπουν ΑΠΙΝΙΔΩΤΕΣ σε κάθε ξενοδοχείο, beach bar, παραλία, πλατεία, σχολείο, γήπεδο, σύλλογο, σταθμό, ΜΜΜ, Υπηρεσία και δημόσιο χώρο -που φιλοξενεί μεγάλο αριθμό πολιτών-, ΜΕ ΝΟΜΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ!!

Αλλιώς τίποτα δεν θα αλλάξει και θα παραμείνουμε οι τελευταίοι της Ευρώπης.

Είναι θέμα ΔημόσιαςΥγείας: Με Νόμο του Κράτους η εκπαίδευση ΚΑΡΠΑ στα σχολεία, με Νόμο του Κράτους & οι Απινιδωτές σε κάθε χώρο, με στόχο την αναβάθμιση της ασφάλειας πολιτών και των δεκάδων εκατομμυρίων τουριστών.

Να δώσει δύναμη ο Θεός στην σύζυγο και τα παιδιά του, αλλά και σε όσους σήμερα έκαναν την ΥΠΕΡΒΑΣΗ τους στην επιχείρηση διάσωσης.

Καλό Παράδεισο κύριε Απόστολε!!

Ο Θεός να αναπαύσει την ψυχή σου.

Διαβάστε επίσης

Δείπνο Μητσοτάκη – Μέρντοχ στην Τήνο μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας

Επικοινωνία Φάμελλου με αρχηγούς για κοινή ανάληψη πρωτοβουλιών για τη Γάζα – «Ναι» από Χαρίτση και Κωνσταντοπούλου

Στέλλα Αραμπατζή: Παίρνει τη θέση του Απόστολου Βεσυρόπουλου ως πρώτη επιλαχούσα στην Ημαθία