ΔΕΘ 2025: Οι τέσσερις άξονες των μέτρων και το δημοσιονομικό «παράθυρο» για νέες ελαφρύνσεις

Οι τελευταίες πινελιές μπαίνουν στα μέτρα που θα ανακοινώσει ο πρωθυπουργός Κ. Μητσοτάκης στη φετινή ΔΕΘ, με τον προγραμματισμό να καλύπτει κονδύλι 1,5 δισ. ευρώ σε τέσσερις κυρίως άξονες. Η κυβέρνηση επιχειρεί να απορροφήσει πολιτικό κόστος από τις αστοχίες της προηγούμενης διετίας, το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ και τον τρόπο διαχείρισής του, ταυτόχρονα όμως τα μέτρα έχουν και χρηστικό χαρακτήρα, καθώς στοχεύουν στην ελάφρυνση μεσαίων εισοδημάτων, τη στήριξη οικογενειών και την αύξηση της προσφοράς στέγης.

Η καλή πορεία των φορολογικών εσόδων για την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουλίου επιβεβαιώνει ότι υπάρχει δημοσιονομικός χώρος για πρόσθετα μέτρα και το 2026, εφόσον τα οριστικά στοιχεία το επιτρέψουν. Ανάλογη διαδικασία ακολουθήθηκε φέτος: η υπεραπόδοση του 2024 οδήγησε σε μέτρα 1,1 δισ. ευρώ, όπως το επίδομα των χαμηλοσυνταξιούχων των 250 ευρώ και η επιστροφή ενός ενοικίου, τα οποία θα εφαρμοστούν τον Νοέμβριο.

Οι τέσσερις άξονες των μέτρων

Φοροελαφρύνσεις: Στο τραπέζι βρίσκεται η καθιέρωση ενός ενδιάμεσου συντελεστή μεταξύ του χαμηλού 9% (εισοδήματα έως 10.000 ευρώ) και του 22% (εισοδήματα 10.001 – 20.000 ευρώ), ενώ εξετάζεται η αύξηση του ορίου εισοδήματος που επιβαρύνεται με 44%. Για τις οικογένειες με παιδιά, η κατεύθυνση είναι τα μέτρα να μην έχουν επιδοματικό χαρακτήρα αλλά να παρέχουν ουσιαστικές φορολογικές ελαφρύνσεις. Η εφαρμογή θα απαιτήσει προσεκτικό σχεδιασμό ώστε οι φορολογικές ελαφρύνσεις να είναι αποτελεσματικές και να μη δημιουργούν στρεβλώσεις στην κλίμακα φορολόγησης. Ενοίκια: Εξετάζεται η προσθήκη νέου συντελεστή στη φορολογική κλίμακα για εισοδήματα 12.000 – 35.000 ευρώ, με στόχο την ελάφρυνση της μεσαίας τάξης και, ενδεχομένως, τη διευκόλυνση της αύξησης της προσφοράς κατοικίας σε πιο προσιτές τιμές. Η θετική πορεία του πληθωρισμού δημιουργεί περιθώρια για επιπλέον μέτρα από το 2026, αλλά η υλοποίηση θα απαιτήσει ισορροπία μεταξύ στήριξης ενοικιαστών και κινήτρων προς τους ιδιοκτήτες για την προσφορά κατοικίας. Στέγαση: Με στόχο την αύξηση της προσφοράς κατοικίας, με εν μέρει κάλυψη του κόστους από κοινοτικούς πόρους, κυρίως μέσω ΕΣΠΑ, στο τραπέζι βρίσκεται ένα πρόγραμμα ευρύτερου χαρακτήρα, ανάλογο του «Εξοικονομώ», με στόχο τη διευκόλυνση πρόσβασης σε κατοικία, ειδικά για νέες οικογένειες και μεσαία εισοδήματα. Η χρηματοδότηση από κοινοτικούς πόρους είναι κρίσιμη, καθώς μειώνει την πίεση στον κρατικό προϋπολογισμό, αλλά η ταχύτητα υλοποίησης θα καθορίσει την αποτελεσματικότητα των μέτρων. Σώματα ασφαλείας: Σχεδιάζεται η ενίσχυση μισθών για τα σώματα ασφαλείας, μετά τις αυξήσεις των αποδοχών των Ενόπλων Δυνάμεων. Ο στόχος είναι να διατηρηθούν κίνητρα και ποιότητα υπηρεσιών, με προσεκτική δημοσιονομική διαχείριση ώστε η δαπάνη να μην επηρεάσει αρνητικά τη συνολική ισορροπία του προϋπολογισμού.

Δημοσιονομικό πλαίσιο και υπεραπόδοση εσόδων

Σύμφωνα με τα στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού Ιανουαρίου – Ιουλίου, η υπέρβαση στο πρωτογενές πλεόνασμα ανέρχεται σε 1,203 δισ. ευρώ σε τροποποιημένη ταμειακή βάση. Μετά την επικαιροποίηση του μεσοπρόθεσμου τον Απρίλιο, ο στόχος του πρωτογενούς πλεονάσματος ανέβηκε από 2,4% του ΑΕΠ σε 3,2%. Συνολικά, η υπέρβαση που απαιτείται σε σχέση με τον αρχικό στόχο είναι 3 δισ. ευρώ, εκ των οποίων έχουν ήδη καλυφθεί 1,2 δισ., ενώ απομένουν περίπου 1,8 δισ., ποσό που το υπουργείο θεωρεί εφικτό, χωρίς όμως να αποκλείονται προκλήσεις στην υλοποίηση.

Η εικόνα που σχηματίζεται δείχνει μια κυβέρνηση που αξιοποιεί δημοσιονομικά περιθώρια για μέτρα με άμεσο αντίκτυπο στην καθημερινότητα, αλλά και μερική «διόρθωση» προηγούμενων αστοχιών. Η πρόκληση παραμένει η αποτελεσματική εφαρμογή και η διασφάλιση ότι οι ελαφρύνσεις θα φτάσουν στους πραγματικά ωφελούμενους, χωρίς να δημιουργηθούν στρεβλώσεις ή δημοσιονομικές πιέσεις στη συνέχεια.

Διαβάστε επίσης:

Ο Ρούτε «αποφάσισε» για τον… Τραμπ για τις εγγυήσεις ασφαλείας στην Ουκρανία – Προεξοφλεί την εμπλοκή των ΗΠΑ

Η κυβέρνηση της Δανίας καταργεί τους φόρους στον καφέ και τη σοκολάτα για να ανακουφίσει τα νοικοκυριά

Η Τεχεράνη ανακοίνωσε νέες διαπραγματεύσεις με τις ευρωπαϊκές χώρες για το πυρηνικό της πρόγραμμα