ΔΕΘ 2025: Οι τέσσερις άξονες των μέτρων και το δημοσιονομικό «παράθυρο» για νέες ελαφρύνσεις

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Οι τελευταίες πινελιές μπαίνουν στα μέτρα που θα ανακοινώσει ο πρωθυπουργός Κ. Μητσοτάκης στη φετινή ΔΕΘ, με τον προγραμματισμό να καλύπτει κονδύλι 1,5 δισ. ευρώ σε τέσσερις κυρίως άξονες. Η κυβέρνηση επιχειρεί να απορροφήσει πολιτικό κόστος από τις αστοχίες της προηγούμενης διετίας, το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ και τον τρόπο διαχείρισής του, ταυτόχρονα όμως τα μέτρα έχουν και χρηστικό χαρακτήρα, καθώς στοχεύουν στην ελάφρυνση μεσαίων εισοδημάτων, τη στήριξη οικογενειών και την αύξηση της προσφοράς στέγης.
Η καλή πορεία των φορολογικών εσόδων για την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουλίου επιβεβαιώνει ότι υπάρχει δημοσιονομικός χώρος για πρόσθετα μέτρα και το 2026, εφόσον τα οριστικά στοιχεία το επιτρέψουν. Ανάλογη διαδικασία ακολουθήθηκε φέτος: η υπεραπόδοση του 2024 οδήγησε σε μέτρα 1,1 δισ. ευρώ, όπως το επίδομα των χαμηλοσυνταξιούχων των 250 ευρώ και η επιστροφή ενός ενοικίου, τα οποία θα εφαρμοστούν τον Νοέμβριο.
Οι τέσσερις άξονες των μέτρων
Δημοσιονομικό πλαίσιο και υπεραπόδοση εσόδων
Σύμφωνα με τα στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού Ιανουαρίου – Ιουλίου, η υπέρβαση στο πρωτογενές πλεόνασμα ανέρχεται σε 1,203 δισ. ευρώ σε τροποποιημένη ταμειακή βάση. Μετά την επικαιροποίηση του μεσοπρόθεσμου τον Απρίλιο, ο στόχος του πρωτογενούς πλεονάσματος ανέβηκε από 2,4% του ΑΕΠ σε 3,2%. Συνολικά, η υπέρβαση που απαιτείται σε σχέση με τον αρχικό στόχο είναι 3 δισ. ευρώ, εκ των οποίων έχουν ήδη καλυφθεί 1,2 δισ., ενώ απομένουν περίπου 1,8 δισ., ποσό που το υπουργείο θεωρεί εφικτό, χωρίς όμως να αποκλείονται προκλήσεις στην υλοποίηση.
Η εικόνα που σχηματίζεται δείχνει μια κυβέρνηση που αξιοποιεί δημοσιονομικά περιθώρια για μέτρα με άμεσο αντίκτυπο στην καθημερινότητα, αλλά και μερική «διόρθωση» προηγούμενων αστοχιών. Η πρόκληση παραμένει η αποτελεσματική εφαρμογή και η διασφάλιση ότι οι ελαφρύνσεις θα φτάσουν στους πραγματικά ωφελούμενους, χωρίς να δημιουργηθούν στρεβλώσεις ή δημοσιονομικές πιέσεις στη συνέχεια.
Διαβάστε επίσης:
Ο Ρούτε «αποφάσισε» για τον… Τραμπ για τις εγγυήσεις ασφαλείας στην Ουκρανία – Προεξοφλεί την εμπλοκή των ΗΠΑ
Η κυβέρνηση της Δανίας καταργεί τους φόρους στον καφέ και τη σοκολάτα για να ανακουφίσει τα νοικοκυριά
Η Τεχεράνη ανακοίνωσε νέες διαπραγματεύσεις με τις ευρωπαϊκές χώρες για το πυρηνικό της πρόγραμμα
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.