Πελετίδης: «Σταγόνα στον ωκεανό των μεγάλων αναγκών η χρηματοδότηση για την αντιπυρική περίοδο»

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Dnews ο Κώστας Πελετίδης υπήρξε πολύ αιχμηρός, απαντώντας στις κυβερνητικές επιθέσεις που δέχτηκε για τις φωτιές στην Πάτρα.

«Ο Δήμος μας χρηματοδοτήθηκε με 178.000 ευρώ (λιγότερο από 0,90€ ανά κάτοικο) για το 2025 για την αντιπυρική περίοδο, που αποτελούν σταγόνα στον ωκεανό των μεγάλων αναγκών αν ληφθεί υπόψη πως απαιτούνται πολλαπλάσια δαπάνη μόνο για την αποψίλωση κοινόχρηστων χώρων, καθαρισμό δασών, αλσών, κοινοτικών και αγροτικών οδών» ανέφερε.

Αποδίδοντας την ευθύνη στην υποχρηματοδότηση από το κράτος για τα αντιπυρικά μέτρα, ο Δήμαρχος Πατρέων σημείωσε ότι «συνολικά η δαπάνη του Δήμου για τις ανάγκες της πυροπροστασίας ανέρχεται στο 4πλασιο ποσό από αυτά που διαθέτει η κυβέρνηση και τα οποία ο Δήμος εξασφαλίζει από ιδίους πόρους και χωρίς επιβάρυνση των πολιτών».

«Καταρχάς για να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα, η Πυροσβεστική, που είχε και την ευθύνη του σχεδιασμού και της κατάσβεσης, ζητά τη σύμφωνη γνώμη του Δημάρχου όταν έχει αποφασίσει ήδη την εκκένωση. Κανείς δεν αμφισβητεί τις δυνατότητες που δίνει το μαζικό μήνυμα από το 112 για εκκένωση μιας περιοχής σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Δεν ειπώθηκε ποτέ ότι ο κόσμος πρέπει να το αγνοεί» δήλωσε.

Ωστόσο, συμπλήρωσε ότι «το κράτος καλεί τον κόσμο να φύγει χωρίς κανένα σχέδιο για την προστασία της περιουσίας του, που τελικά την σώζει ο ίδιος όπως αποδείχθηκε εκ του αποτελέσματος. Η κυβέρνηση με τη δική της ανεπάρκεια να προστατεύσει το λαό και την περιουσία του, έχει εκφυλίσει το 112. Αποδείχθηκε επικίνδυνη η τακτική που έχει κάνει σημαία το “τρέξτε να φύγετε” σε ανθρώπους που βλέπουν αβοήθητοι τους κόπους μιας ζωής να χάνονται. Έτσι για μια ακόμη φορά όποιος μείνει παίρνει τη δική του “ατομική ευθύνη», με την κυβέρνηση και το κράτος να έχει βγάλει την υποχρέωση, για να μπορεί με ήσυχη συνείδηση να κοιμάται πάνω στα αποκαΐδια».

