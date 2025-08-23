search
23.08.2025 08:10

Turkish Airlines: Αποκτά μειοψηφικό ποσοστό στην Air Europa με επένδυση 300 εκατ. ευρώ για ανάπτυξη

23.08.2025 08:10
TURKISH_AIRLINES
AP

Η Turkish Airlines ανακοίνωσε την απόκτηση μειοψηφικού μεριδίου στην ισπανική αεροπορική εταιρεία Air Europa, μέσω επένδυσης ύψους 300 εκατομμυρίων ευρώ, ενισχύοντας τα σχέδια διεθνούς ανάπτυξης του τουρκικού αερομεταφορέα. Η κίνηση αναμένεται να ανοίξει νέες τουριστικές αγορές στη Λατινική Αμερική και να αυξήσει τον αριθμό των τουριστών που επισκέπτονται την Τουρκία.

Το ακριβές ποσοστό του μειοψηφικού μεριδίου θα προσδιοριστεί μετά τις τεχνικές και οικονομικές προσαρμογές στο στάδιο ολοκλήρωσης της συναλλαγής. Η δεσμευτική προσφορά της Turkish Airlines έχει γίνει ήδη αποδεκτή, με τη διαδικασία αγοράς να εκτιμάται ότι θα διαρκέσει από έξι μήνες έως ένα χρόνο.

Πριν από την τουρκική κίνηση, τόσο η Air France-KLM όσο και η Deutsche Lufthansa είχαν επιδιώξει την απόκτηση συμμετοχής στην Air Europa, αλλά εγκατέλειψαν τις προσπάθειες τις τελευταίες εβδομάδες. Ανάλογα, η IAG είχε προσπαθήσει δύο φορές να εξαγοράσει την Air Europa, αλλά πέρυσι απέτυχε λόγω κανονιστικών αντιρρήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο όμιλος αεροπορικών εταιρειών, που ελέγχει τις British Airways, Iberia και Vueling, διατηρεί σήμερα μειοψηφικό ποσοστό 20% στην ισπανική αεροπορική εταιρεία.

Η Turkish Airlines, με αγοραία αξία περίπου 11 δισ. δολάρια, ανήκει κυρίως στο κρατικό επενδυτικό ταμείο της Τουρκίας. Ο εθνικός αερομεταφορέας κατέχει το 50% της SunExpress, κοινοπραξία με τη Lufthansa, και το 49% της Air Albania, της οποίας ήταν ιδρυτικό μέλος. Επιπλέον, πετά σε περισσότερους διεθνείς προορισμούς από οποιαδήποτε άλλη αεροπορική εταιρεία, ενισχύοντας τη στρατηγική του ρόλο στην παγκόσμια αερομεταφορική αγορά.

Η ακρίβεια τροφοδοτεί τα πλεονάσματα – Aυξάνονται οι προσδοκίες για το «πακέτο» ΔΕΘ

Μεγεθυντικός φακός της ΑΑΔΕ στις επιστροφές φόρου και ΦΠΑ – Ποιοι μπαίνουν στο στόχαστρο

«Καταπέλτης» ο πρόεδρος του εργαζομένων στον τουρισμό: «Έξι χρόνια δεν έμεινε τίποτα όρθιο, παγιώθηκαν 80.000 κενές θέσεις εργασίας»

