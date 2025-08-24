CrediaBank: Τι απαντά για την εξαγορά της HSBC Malta – «Κακόβουλες προσπάθειες υπονόμευσης»  

Τις απαντήσεις που δίνει η CrediaBank, η ελληνική τράπεζα που βρίσκεται σε διαδικασία εξαγοράς της HSBC Μάλτας, στις «κακόβουλες προσπάθειες», όπως λέει η ίδια, υπονόμευσης της προσφοράς εξαγοράς, προβάλουν σε εκτενές ρεπορτάζ οι Times of Malta.

Η ανακοίνωση της CrediaBank, εκδόθηκε σε απάντηση για διάφορους «αβάσιμους ισχυρισμούς», όπως αναφέρει, σχετικά με τους μετόχους της και τα πρότυπα εταιρικής διακυβέρνησης που ακολουθεί.

Οι ισχυρισμοί αυτοί, που δημοσιεύτηκαν σε ελληνικά μέσα ενημέρωσης, συνδέουν έναν από τους μετόχους της CrediaBank με ένα μεγάλο σκάνδαλο προμήθειας σιδηροδρόμων στην Ελλάδα (αφορά στη σύμβαση 717 του ΟΣΕ), ενώ στα ίδια δημοσιεύματα υπάρχουν και ερωτήματα για τον αντίκτυπο του γάμου του Αλέξανδρου Εξάρχου με τη διευθύνουσα σύμβουλο της CrediaBank, Ελένης Βρεττού.

Η CrediaBank δηλώνει στους Times of Malta ότι «απορρίπτουμε κατηγορηματικά αυτές τις υπαινικτικές αναφορές και επαναβεβαιώνουμε τη δέσμευσή μας στα υψηλότερα επίπεδα διαφάνειας, διακυβέρνησης και κανονιστικής συμμόρφωσης… Οι μέτοχοι της Τράπεζας, η δομή του Διοικητικού της Συμβουλίου και οι μηχανισμοί διακυβέρνησης έχουν αξιολογηθεί και εγκριθεί επίσημα από τις Εποπτικές Αρχές».

Η CrediaBank βρίσκεται σε τροχιά εξαγοράς πλειοψηφικού πακέτου της HSBC Μάλτας, μετά την ανακοίνωση της μητρικής της HSBC την προηγούμενη εβδομάδα ότι έχει επιλέξει την ελληνική τράπεζα ως προτιμώμενο υποψήφιο αγοραστή. Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο μερών αναμένεται να διαρκέσουν αρκετούς μήνες.

Να σημειωθεί ότι οι υπουργοί Οικονομικών και των δύο χωρών, της Ελλάδας και της Μάλτας, χαιρέτισαν αυτή την εξέλιξη.

Η μετονομασία

Η CrediaBank μετονομάστηκε νωρίτερα αυτόν τον μήνα από την προηγούμενη επωνυμία της, Attica Bank, έχοντας αλλάξει ιδιοκτησία το 2022. Είναι η πέμπτη μεγαλύτερη τράπεζα της Ελλάδας και η πλειοψηφία των μετοχών της ανήκει στην Thrivest Holding Ltd, η οποία ελέγχεται από τους εφοπλιστές Δημήτρη Μπάκο, Γιάννη Καϋμενάκη και Αλέξανδρο Εξάρχου.

Ο Αλέξανδρος Εξάρχου είναι παντρεμένος με τη διευθύνουσα σύμβουλο της τράπεζας, Ελένη Βρεττού.

Σε ανακοίνωσή της, η τράπεζα σημείωσε ότι «το γεγονός αυτό είναι γνωστό δημόσια εδώ και σχεδόν δύο χρόνια και οι Εποπτικές Αρχές έχουν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι οι πολιτικές και οι εσωτερικοί έλεγχοι της Τράπεζας είναι επαρκείς για να διαχειριστούν οποιεσδήποτε ενδεχόμενες συγκρούσεις συμφερόντων, σύμφωνα με τις κανονιστικές απαιτήσεις».

Η CrediaBank απέρριψε επίσης ισχυρισμούς ότι ο Εξάρχου είναι υπό έρευνα από τις εισαγγελικές αρχές της Αθήνας σχετικά με τη συμμετοχή του σε σύμβαση που αφορά ευρωπαϊκά κονδύλια για σιδηροδρομικό έργο μεταξύ της ΕΡΓΟΣΕ και της κοινοπραξίας TOMI–ALSTOM.

Η σύμβαση του 2014 ερευνάται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η οποία έχει ασκήσει διώξεις σε δεκάδες άτομα για απάτη και άλλα αδικήματα. Η έρευνα εντάσσεται σε ευρύτερη διερεύνηση της ασφάλειας των σιδηροδρόμων στην Ελλάδα, μετά τη σύγκρουση δύο τρένων το 2023, που κόστισε τη ζωή σε 57 ανθρώπους.

Η CrediaBank ανέφερε ότι η εμπλοκή του Εξάρχου στη σύμβαση περιορίστηκε σε σύντομο χρονικό διάστημα κατά το οποίο η εταιρεία του ούτε έλαβε χρηματοδότηση, ούτε είχε περαιτέρω εμπλοκή στο έργο. Ο Εξάρχου δεν έχει κατηγορηθεί για κάποιο αδίκημα.

«Όλα τα σχετικά στοιχεία για την υπόθεση αυτή έχουν γνωστοποιηθεί στην Τράπεζα της Ελλάδος και στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα κατά τη διάρκεια πολλαπλών αξιολογήσεων “καταλληλότητας και επάρκειας”. Η Thrivest Holding Ltd. ολοκλήρωσε με επιτυχία τέτοια αξιολόγηση τον Οκτώβριο του 2023 ως επιλέξιμος επενδυτής στον ελληνικό τραπεζικό τομέα», ανέφερε η τράπεζα.

Η τράπεζα σημείωσε επίσης ότι λειτουργεί υπό την εποπτεία της Τράπεζας της Ελλάδος και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, και υπογράμμισε ότι η δομή διακυβέρνησής της έχει λάβει την έγκριση των αρμόδιων αρχών.

«Οι μέτοχοι της Τράπεζας, η δομή του Διοικητικού Συμβουλίου και οι μηχανισμοί διακυβέρνησης έχουν αξιολογηθεί και εγκριθεί επίσημα από τις Εποπτικές Αρχές. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από 13 μέλη, εκ των οποίων τα 11 είναι μη εκτελεστικά και τα 6 ανεξάρτητα. Οι επιτροπές διοικούνται από ανεξάρτητα μέλη με πλειοψηφία ανεξάρτητων, εξασφαλίζοντας αποτελεσματική εποπτεία. Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ο Κωνσταντίνος Ηροδότου, πρώην Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ», σημειώνει η τράπεζα.

Διαβάστε επίσης:

Πανάκριβο για τα νοικοκυριά το πλεόνασμα – Πώς η ακρίβεια φουσκώνει τα φορολογικά έσοδα

ΚΚΕ: Ζητά πλήρεις αποζημιώσεις για τους πυρόπληκτους – Καταγγέλλει την παντελή απουσία του κράτους

Πληθυσμιακός κατήφορος, παιδοκτονίες και βρεφοκτονίες