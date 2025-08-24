Δήμος Αθηναίων: Κλείνει προσωρινά το Άλσος Χωροφυλακής – Έρευνα για την παράνομη ταφή ζώων συντροφιάς

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Κλειστό θα μείνει το Αλσος Χωροφυλακής μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα για την παράνομη ταφή ζώων συντροφιάς. Την απόφασή του έκανε χθες γνωστή ο Δήμος Αθηναίων που διέταξε έρευνα μετά την καταγγελία πως πολλοί πολίτες θάβουν στο σημείο τα κατοικίδιά τους μόλις αυτά αποβιώσουν.
«Το Άλσος Χωροφυλακής θα παραμείνει κλειστό από σήμερα 23/08/2025 και μέχρι νεωτέρας, λόγω της εκτεταμένης έρευνας που πραγματοποιούν η Εισαγγελία και η Ελληνική Αστυνομία σχετικά με την υπόθεση παράνομων ταφών ζώων συντροφιάς που κατήγγειλε η Δημοτική Αρχή το βράδυ της Πέμπτης», αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Δήμος Αθηναίων.
Παράλληλα επισημαίνεται πως: «Στο σημείο παραμένει κλιμάκιο της Δημοτικής Αστυνομίας, της Διεύθυνσης Καθαριότητας-Ανακύκλωσης και της Διεύθυνσης Πρασίνου και Αστικής Πανίδας. Ο Δήμος Αθηναίων συνεργάζεται στενά με τις αρμόδιες Αρχές, προκειμένου να διαλευκανθεί πλήρως η υπόθεση. Η πόλη μας αξίζει διαφάνεια και δικαιοσύνη».
