Καιρός: Αίθριος στο μεγαλύτερο κομμάτι της χώρας – Λίγες βροχές το μεσημέρι

Για σήμερα, Κυριακή, στη βόρεια Ελλάδα ο καιρός είναι αίθριος με αραιές νεφώσεις στην Θράκη και τη Μακεδονία. Η θερμοκρασία από 13 βαθμούς στα ορεινά έως 32, και βορειοανατολικοί άνεμοι μέχρι 6 μποφόρ το πρωί.

Παράλληλα, αίθριος με λίγες νεφώσεις και 33 βαθμοί προβλέπονται στον Θεσσαλικό κάμπο.

Επίσης, στα ορεινά της Ηπείρου, της Κεντρικής Στερεάς και της Πελοποννήσου θα εκδηλωθούν εξασθενημένες πρόσκαιρες βροχές το μεσημέρι. Στα Επτάνησα και το Ανατολικό Αιγαίο ηλιοφάνεια. Ο υδράργυρος στους 35 βαθμούς και βορειοδυτικοί άνεμοι έως 6 μποφόρ στο Ιόνιο.

Ακόμη, στις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα περιμένουμε λιακάδα. Βορειοδυτικοί άνεμοι έως 7 μποφόρ και το θερμόμετρο μέχρι 34 βαθμούς.

Πηγαίνοντας προς την Κρήτη, αίθριος καιρός επικρατεί στο Ρέθυμνο, το Ηράκλειο και τα νότια και τον Αγ. Νικόλαο. Η θερμοκρασία από 20 έως 34 βαθμούς.

Στην Αττική, αναμένεται αίθριος με πιθανότητα ασθενούς βροχής κατά τις μεσημβρινές ώρες. Βορειοανατολικοί άνεμοι στο Σαρωνικό έως 6 μποφόρ το απόγευμα, με τη θερμοκρασία από 21 έως 35 βαθμούς.

Αντιθέτως, στη Θεσσαλονίκη αναμένουμε ηλιοφάνεια. Άνεμοι βόρειοι βορειοδυτικοί στο Θερμαϊκό μέχρι 4 μποφόρ, ενώ το βράδυ νοτιάδες, και το θερμόμετρο θα κυμανθεί από 19 έως 31 βαθμούς.

