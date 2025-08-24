search
ΚΥΡΙΑΚΗ 24.08.2025 07:10
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

24.08.2025 06:30

Καιρός: Αίθριος στο μεγαλύτερο κομμάτι της χώρας – Λίγες βροχές το μεσημέρι

24.08.2025 06:30
kairos_synnefa_new

Για σήμερα, Κυριακή, στη βόρεια Ελλάδα ο καιρός είναι αίθριος με αραιές νεφώσεις στην Θράκη και τη Μακεδονία. Η θερμοκρασία από 13 βαθμούς στα ορεινά έως 32, και βορειοανατολικοί άνεμοι μέχρι 6 μποφόρ το πρωί.

Παράλληλα, αίθριος με λίγες νεφώσεις και 33 βαθμοί προβλέπονται στον Θεσσαλικό κάμπο.

Επίσης, στα ορεινά της Ηπείρου, της Κεντρικής Στερεάς και της Πελοποννήσου θα εκδηλωθούν εξασθενημένες πρόσκαιρες βροχές το μεσημέρι. Στα Επτάνησα και το Ανατολικό Αιγαίο ηλιοφάνεια. Ο υδράργυρος στους 35 βαθμούς και βορειοδυτικοί άνεμοι έως 6 μποφόρ στο Ιόνιο.

Ακόμη, στις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα περιμένουμε λιακάδα. Βορειοδυτικοί άνεμοι έως 7 μποφόρ και το θερμόμετρο μέχρι 34 βαθμούς.

Πηγαίνοντας προς την Κρήτη, αίθριος καιρός επικρατεί στο Ρέθυμνο, το Ηράκλειο και τα νότια και τον Αγ. Νικόλαο. Η θερμοκρασία από 20 έως 34 βαθμούς.

Στην Αττική, αναμένεται αίθριος με πιθανότητα ασθενούς βροχής κατά τις μεσημβρινές ώρες. Βορειοανατολικοί άνεμοι στο Σαρωνικό έως 6 μποφόρ το απόγευμα, με τη θερμοκρασία από 21 έως 35 βαθμούς.

Αντιθέτως, στη Θεσσαλονίκη αναμένουμε ηλιοφάνεια. Άνεμοι βόρειοι βορειοδυτικοί στο Θερμαϊκό μέχρι 4 μποφόρ, ενώ το βράδυ νοτιάδες, και το θερμόμετρο θα κυμανθεί από 19 έως 31 βαθμούς.

Διαβάστε επίσης:

Σύμη: Συνελήφθη διακινητής μεταναστών ύστερα από καταδίωξη

Τραγωδία στους Παξούς: Επί 50 λεπτά έψαχναν το 4χρονο κοριτσάκι πριν βρεθεί νεκρό – Τι λέει ο δήμαρχος του νησιού και ο διευθυντής του Κέντρου Υγείας (Video)

Αταλάντη: Συγκλονίζει ο σύζυγος της 32χρονης που σκοτώθηκε σε τροχαίο: «Ερχόταν να μας κάνει έκπληξη και μας την έκανε έτσι» (Video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
XRIMATA44
ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ

Κανείς δεν θέλει να απαλλαγεί από τα μετρητά – κρίσεις και απειλές συντηρούν τη χρήση και αποθήκευσή τους

volos-gynaikoktonia-345
ΕΛΛΑΔΑ

Γυναικοκτονία στον Βόλο: Ο αμετανόητος δράστης, το ξέσπασμα της κόρης και η στιγμή της σύλληψης (Video)

xristakopoulos-123-new
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Αυτοκαταστροφικά πολιτικά σενάρια

amvlemonas-new
ΘΕΜΑ

Αβλέμονας: Ένα από τα ομορφότερα ψαροχώρια της Μεσογείου βρίσκεται στα Κύθηρα (Video)

aprilis_fonia
ΒΙΒΛΙΟ

Βιβλίο: Υποδειγματικό υπαρξιακό νουάρ από τον «Νονό» της βρετανικής σκηνής

Δείτε όλες τις ειδήσεις
kalxas-8637
ΚΑΛΧΑΣ

Ένα περίεργο καλοκαίρι, η άφαντη Κεφαλογιάννη, το μπάχαλο στο αεροδρόμιο και τα κέρδη της Gold air, η παρουσία Τσίπρα πριν τη ΔΕΘ 

glikeria-new
LIFESTYLE

Γλυκερία: Αποσύρει τη συμμετοχή της στο Sani Festival - Ισχυρίζεται ότι δέχτηκε απειλές από το φιλοπαλαιστινιακό κίνημα BDS

opekepe_1407_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Κτηνοτρόφος στον Τύρναβο είχε 1500 ζώα και δήλωνε 4000 - "Τέρατα" στους ελέγχους για τις αποζημιώσεις 

kairos_0907_1920-1080_NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Σκόνη και πτώση της θερμοκρασίας από σήμερα, «σκυτάλη» με καύσωνα παίρνει ο Σεπτέμβρης

eforia kosmos
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Χιλιάδες παραβάτες καλούνται να πληρώσουν φόρο για γονικές παροχές και δωρεές που δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 24.08.2025 07:09
XRIMATA44
ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ

Κανείς δεν θέλει να απαλλαγεί από τα μετρητά – κρίσεις και απειλές συντηρούν τη χρήση και αποθήκευσή τους

volos-gynaikoktonia-345
ΕΛΛΑΔΑ

Γυναικοκτονία στον Βόλο: Ο αμετανόητος δράστης, το ξέσπασμα της κόρης και η στιγμή της σύλληψης (Video)

xristakopoulos-123-new
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Αυτοκαταστροφικά πολιτικά σενάρια

1 / 3