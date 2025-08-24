search
τεύχος 2400

τεύχος 2400
21/8/25
Νέο αίτημα Προανακριτικής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ από τον ΣΥΡΙΖΑ

famellos-vouli-vouleftes-syriza

Με το άνοιγμα της Βουλής ο ΣΥΡΙΖΑ σκοπεύει να επαναφέρει το αίτημα για σύσταση Προανακριτικής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, από την άλλη ήδη έχει καταλήξει στα πρόσωπα που θα συμμετάσχουν στην Εξεταστική που αποφασίστηκε (Κόκκαλης, Μπάρκας και αναπληρωματικός ο Μεϊκόπουλος), με τον τρόπο που αποφασίστηκε στα τέλη Ιουλίου – εν μέσω κατακραυγής της αντιπολίτευσης για την παραβίαση της διαδικασίας με την επιβολή της επιστολικής ψήφου στους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας.

Βέβαια, αυτό ισχύει χωρίς να έχει οριστικοποιηθεί ότι θα συμμετάσχουν στην Εξεταστική – θα περιμένουν να δουν πώς θα κινηθούν και τα άλλα κόμματα της προοδευτικής αντιπολίτευσης και θα επιδιώξουν να υπάρξει συντονισμός.

Παρεμπιπτόντως, ο ΣΥΡΙΖΑ τάσσεται υπέρ της σωστής χρήσης του μέτρου της επιστολικής ψήφου απαντώντας στον Κακλαμάνη, που με επιστολή του χθες ζήτησε από τα κόμματα να τοποθετηθούν. 

Ζητά δηλαδή να γίνεται η χρήση της, όπως προβλέπεται, για εξαιρετικές περιπτώσεις αδυναμίας του βουλευτή να παραστεί στην Ολομέλεια. 

Τα όσα έγιναν από πλευράς κυβέρνησης στις 31 Ιουλίου παραπέμπουν σαφώς σε κατάχρηση της επιστολικής ψήφου, σημειώνει κεντρικό στέλεχος, εκτιμώντας πως η συγκεκριμένη κίνηση του προέδρου της Βουλής ερμηνεύεται ως μια προσπάθεια να διαχωριστεί από την κυβέρνηση.

Το βασικό ζήτημα βέβαια για τον ΣΥΡΙΖΑ σε σχέση με τον ΟΠΕΚΕΠΕ είναι το πολιτικό και από την Κουμουνδούρου αφήνουν να εννοηθεί ότι, με την επιστροφή σε ρυθμούς κανονικότητας, θα επανέλθουν σε υψηλούς τόνους και δεν θα αφήσουν να ξεχαστεί.

