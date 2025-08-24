search
LIFESTYLE

24.08.2025 01:24

Ντέμης Νικολαΐδης : Έφυγε από τη ζωή η σύντροφός του Αλεξάνδρα Νικολαΐδου

24.08.2025 01:24
demisAlej1

Τις πιο δύσκολες στιγμές της ζωής του περνάει ο Ντέμης Νικολαΐδης, αφού το Σάββατο έφυγε από τη ζωή στα 41 της χρόνια η σύντροφός του, Αλεξάνδρα Νικολαΐδου, μετά από μια πολύ γενναία μάχη με τον καρκίνο.

Τα τελευταία 24ωρα η άτυχη γυναίκα είχε πέσει σε κώμα και νοσηλευόταν στη μονάδα εντατικής θεραπείας, και οι γιατροί δεν έδιναν πια ελπίδες στους δικούς της ανθρώπους.

Η περιπέτεια της Αλεξάνδρας Νικολαΐδου, που ήταν μια από τις πιο στενές φίλες της Κατερίνας Καινούργιου, είχε ξεκινήσει από το 2023, κοντά στην πρώτη επέτειο της σχέσης της με τον 51χρονο πρώην ποδοσφαιριστή.

Μετά από έναν χρόνο θεραπειών η ίδια φαινόταν ότι έβγαινε νικήτρια από την άνιση αυτή μάχη και με μια ανάρτησή της, την παγκόσμια μέρα κατά του καρκίνου τον Φεβρουάριο, είχε κάνει μια δημόσια εξομολόγηση στο instagram της.

Δυστυχώς, λίγες εβδομάδες μετά, παρουσίασε ραγδαία επιδείνωση και χρειάστηκε να νοσηλευτεί. Ο Ντέμης Νικολαΐδης ήταν συνεχώς δίπλα της μαζί με τους συγγενείς της πρώτου βαθμού και, παρόλο που γνώριζαν αρκετοί για τη νέα, ακόμα πιο σκληρή περιπέτεια της Αλεξάνδρας, είχαν σεβαστεί την επιθυμία όλων να κρατηθεί μια διακριτική στάση.

Η κηδεία της Αλεξάνδρας Νικολαΐδου, θα γίνει την Τρίτη σε νεκροταφείο των βορείων προαστίων σε κλειστό κύκλο.

kalxas-8637
ΚΑΛΧΑΣ

Ένα περίεργο καλοκαίρι, η άφαντη Κεφαλογιάννη, το μπάχαλο στο αεροδρόμιο και τα κέρδη της Gold air, η παρουσία Τσίπρα πριν τη ΔΕΘ 

opekepe_1407_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Κτηνοτρόφος στον Τύρναβο είχε 1500 ζώα και δήλωνε 4000 - "Τέρατα" στους ελέγχους για τις αποζημιώσεις 

glikeria-new
LIFESTYLE

Γλυκερία: Αποσύρει τη συμμετοχή της στο Sani Festival - Ισχυρίζεται ότι δέχτηκε απειλές από το φιλοπαλαιστινιακό κίνημα BDS

pisina-new
ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στους Παξούς: Επί 50 λεπτά έψαχναν το 4χρονο κοριτσάκι πριν βρεθεί νεκρό - Τι λέει ο δήμαρχος του νησιού και ο διευθυντής του Κέντρου Υγείας (Video)

moro-new
ΚΟΣΜΟΣ

Σάλος στην Δανία: Της πήραν το μωρό μετά τη γέννα γιατί… την κακοποιούσε ο πατέρας της - Διεθνείς αντιδράσεις για το γεγονός

