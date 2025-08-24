Ντέμης Νικολαΐδης : Έφυγε από τη ζωή η σύντροφός του Αλεξάνδρα Νικολαΐδου

Τις πιο δύσκολες στιγμές της ζωής του περνάει ο Ντέμης Νικολαΐδης, αφού το Σάββατο έφυγε από τη ζωή στα 41 της χρόνια η σύντροφός του, Αλεξάνδρα Νικολαΐδου, μετά από μια πολύ γενναία μάχη με τον καρκίνο.

Τα τελευταία 24ωρα η άτυχη γυναίκα είχε πέσει σε κώμα και νοσηλευόταν στη μονάδα εντατικής θεραπείας, και οι γιατροί δεν έδιναν πια ελπίδες στους δικούς της ανθρώπους.

Η περιπέτεια της Αλεξάνδρας Νικολαΐδου, που ήταν μια από τις πιο στενές φίλες της Κατερίνας Καινούργιου, είχε ξεκινήσει από το 2023, κοντά στην πρώτη επέτειο της σχέσης της με τον 51χρονο πρώην ποδοσφαιριστή.

Μετά από έναν χρόνο θεραπειών η ίδια φαινόταν ότι έβγαινε νικήτρια από την άνιση αυτή μάχη και με μια ανάρτησή της, την παγκόσμια μέρα κατά του καρκίνου τον Φεβρουάριο, είχε κάνει μια δημόσια εξομολόγηση στο instagram της.

Δυστυχώς, λίγες εβδομάδες μετά, παρουσίασε ραγδαία επιδείνωση και χρειάστηκε να νοσηλευτεί. Ο Ντέμης Νικολαΐδης ήταν συνεχώς δίπλα της μαζί με τους συγγενείς της πρώτου βαθμού και, παρόλο που γνώριζαν αρκετοί για τη νέα, ακόμα πιο σκληρή περιπέτεια της Αλεξάνδρας, είχαν σεβαστεί την επιθυμία όλων να κρατηθεί μια διακριτική στάση.

Η κηδεία της Αλεξάνδρας Νικολαΐδου, θα γίνει την Τρίτη σε νεκροταφείο των βορείων προαστίων σε κλειστό κύκλο.

Διαβάστε επίσης:

Φώτης Σπύρος: Από πολύ μικρός ανακάλυψα ότι είμαι γκέι – Ο μπαμπάς μου ήταν αλκοολικός, όπως κι εγώ

Ρετζίνα Κινγκ: Πως άλλαξε η ζωή της μετά την αυτοκτονία του γιου της – «Τον σκέφτομαι 24/7»

Σε δημοπρασία η στολή της πρώτης τριλογίας Spiderman – Πόσο υπολογίζουν ότι θα κοστίσει