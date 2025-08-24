ΣΥΡΙΖΑ για τα… ηλιοβασιλέματα του Άκη Σκέρτσου: «Παντελής απουσία κοινωνικής ενσυναίσθησης»

Τα ηλιοβασιλέματα που ανέβασε στα σόσιαλ ο Ακης Σκέρτσος, με σχόλιο για όσους… δεν μπορούν να κάνουν διακοπές, έχει προκαλέσει οργή, αλλά και έντονες αντιδράσεις από την αντιπολίτευση.

Χαρακτηριστικό είναι και το σχόλιο του ΣΥΡΙΖΑ εξάλλου, σε ανακοίνωσή του. «Κανείς δεν αντιπολιτεύτηκε τον κ. Σκέρτσο για τα ηλιοβασιλέματα όπως ισχυρίζεται. Το σχόλιο αφορούσε και αφορά την παντελή απουσία κοινωνικής ενσυναίσθησης και ευαισθησίας που επιδεικνύει λέγοντας στους πολίτες που δεν μπόρεσαν να πάνε διακοπές να τα κρατήσουν σε ένα “συρτάρι” του μυαλού τους μια φωτογραφία από ηλιοβασίλεμα που ανάρτησε ο ίδιος.

Ο ΣΥΡΙΖΑ του άσκησε και χθες κριτική για την ανάρτηση, αλλά το κυβερνητικό στέλεχος απαντώντας μάλλον κατάλαβε κάτι άλλο και ζητούσε να σχολιάσει η Κουμουνδούρου την συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα στη Le Monde…

«Είναι λογικό ο αμετακίνητος υπουργός του κ. Μητσοτάκη να επιδεικνύει αυτή την αλαζονική συμπεριφορά καθώς πάρα τα υπουργικά καθήκοντα που ασκεί εδώ και μια εξαετία δεν έχει μπει ποτέ στην δοκιμασία της εκλογικής διαδικασίας και της εκλογής. Δεν έχει επαφή με τον κόσμο και τα προβλήματά του» σχολιάζει ακόμη ο ΣΥΡΙΖΑ.

«Ο κ. Σκέρτσος και στην σημερινή του απασχόληση αλλά και στην προηγούμενη υπηρετούσε και υπηρετεί τα συμφέροντα πανίσχυρων μειοψηφικών ελίτ που που δεν μπορούν να αισθανθούν την δυσκολία του ανθρώπου που δεν μπορεί να πάει διακοπές, μια σύγχρονη εκδοχή του “αν ο λαός δεν έχει να φάει ψωμί, ας φάει παντεσπάνι”» καταλήγουν στο σχόλιό τους από την Κουμουνδούρου.

