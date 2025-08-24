search
ΚΥΡΙΑΚΗ 24.08.2025 15:06
search
MENU CLOSE
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

24.08.2025 14:10

ΣΥΡΙΖΑ για τα… ηλιοβασιλέματα του Άκη Σκέρτσου: «Παντελής απουσία κοινωνικής ενσυναίσθησης»

24.08.2025 14:10
skertsos_nd

Τα ηλιοβασιλέματα που ανέβασε στα σόσιαλ ο Ακης Σκέρτσος, με σχόλιο για όσους… δεν μπορούν να κάνουν διακοπές, έχει προκαλέσει οργή, αλλά και έντονες αντιδράσεις από την αντιπολίτευση.

Χαρακτηριστικό είναι και το σχόλιο του ΣΥΡΙΖΑ εξάλλου, σε ανακοίνωσή του. «Κανείς δεν αντιπολιτεύτηκε τον κ. Σκέρτσο για τα ηλιοβασιλέματα όπως ισχυρίζεται. Το σχόλιο αφορούσε και αφορά την παντελή απουσία κοινωνικής ενσυναίσθησης και ευαισθησίας που επιδεικνύει λέγοντας στους πολίτες που δεν μπόρεσαν να πάνε διακοπές να τα κρατήσουν σε ένα “συρτάρι” του μυαλού τους μια φωτογραφία από ηλιοβασίλεμα που ανάρτησε ο ίδιος.

Ο ΣΥΡΙΖΑ του άσκησε και χθες κριτική για την ανάρτηση, αλλά το κυβερνητικό στέλεχος απαντώντας μάλλον κατάλαβε κάτι άλλο και ζητούσε να σχολιάσει η Κουμουνδούρου την συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα στη Le Monde…

«Είναι λογικό ο αμετακίνητος υπουργός του κ. Μητσοτάκη να επιδεικνύει αυτή την αλαζονική συμπεριφορά καθώς πάρα τα υπουργικά καθήκοντα που ασκεί εδώ και μια εξαετία δεν έχει μπει ποτέ στην δοκιμασία της εκλογικής διαδικασίας και της εκλογής. Δεν έχει επαφή με τον κόσμο και τα προβλήματά του» σχολιάζει ακόμη ο ΣΥΡΙΖΑ.

«Ο κ. Σκέρτσος και στην σημερινή του απασχόληση αλλά και στην προηγούμενη υπηρετούσε και υπηρετεί τα συμφέροντα πανίσχυρων μειοψηφικών ελίτ που που δεν μπορούν να αισθανθούν την δυσκολία του ανθρώπου που δεν μπορεί να πάει διακοπές, μια σύγχρονη εκδοχή του “αν ο λαός δεν έχει να φάει ψωμί, ας φάει παντεσπάνι”» καταλήγουν στο σχόλιό τους από την Κουμουνδούρου.

Διαβάστε επίσης:

Νέο αίτημα Προανακριτικής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ από τον ΣΥΡΙΖΑ

Κανείς δεν θέλει να απαλλαγεί από τα μετρητά – κρίσεις και απειλές συντηρούν τη χρήση και αποθήκευσή τους

Τα… ηλιοβασιλέματα του Σκέρτσου προκάλεσαν την αντίδραση του ΣΥΡΙΖΑ – «Απύθμενο θράσος»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
lampros kai dimitris konstantaras (1)
MEDIA

Η ΕΣΗΕΑ αποχαιρετά τον Δημήτρη Κωνσταντάρα

evia_fwtia-1
ΕΛΛΑΔΑ

Εύβοια: Έρευνες σε βάρος 6 ανηλίκων για εμπρησμούς

kinisi diodia 987- new
ΕΛΛΑΔΑ

Μποτιλιάρισμα στην Εθνική Οδό, στον 2ο γύρο της επιστροφής των αδειούχων του Αυγούστου

skertsos_nd
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

ΣΥΡΙΖΑ για τα… ηλιοβασιλέματα του Άκη Σκέρτσου: «Παντελής απουσία κοινωνικής ενσυναίσθησης»

konstantaras (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Δημήτρης Κωνσταντάρας: Η συγκινητική τελευταία ανάρτηση του λίγες ημέρες πριν πεθάνει – «Σήμερα διασχίσαμε την άδεια Αθήνα»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
kalxas-8637
ΚΑΛΧΑΣ

Ένα περίεργο καλοκαίρι, η άφαντη Κεφαλογιάννη, το μπάχαλο στο αεροδρόμιο και τα κέρδη της Gold air, η παρουσία Τσίπρα πριν τη ΔΕΘ 

glikeria-new
LIFESTYLE

Γλυκερία: Αποσύρει τη συμμετοχή της στο Sani Festival - Ισχυρίζεται ότι δέχτηκε απειλές από το φιλοπαλαιστινιακό κίνημα BDS

BRITAIN1
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Πράξη αλληλεγγύης από την Παραολυμπιακή ομάδα μπάσκετ της Βρετανίας: Οι παίχτες γύρισαν τις πλάτες τους στον εθνικό ύμνο του Ισραήλ (Video)

opekepe_1407_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Κτηνοτρόφος στον Τύρναβο είχε 1500 ζώα και δήλωνε 4000 - "Τέρατα" στους ελέγχους για τις αποζημιώσεις 

eforia kosmos
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Χιλιάδες παραβάτες καλούνται να πληρώσουν φόρο για γονικές παροχές και δωρεές που δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 24.08.2025 15:03
lampros kai dimitris konstantaras (1)
MEDIA

Η ΕΣΗΕΑ αποχαιρετά τον Δημήτρη Κωνσταντάρα

evia_fwtia-1
ΕΛΛΑΔΑ

Εύβοια: Έρευνες σε βάρος 6 ανηλίκων για εμπρησμούς

kinisi diodia 987- new
ΕΛΛΑΔΑ

Μποτιλιάρισμα στην Εθνική Οδό, στον 2ο γύρο της επιστροφής των αδειούχων του Αυγούστου

1 / 3