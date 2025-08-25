Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Δευτέρας (25/8) στην Αρχές της Εύβοιας, καθώς δύο περιπατητές αγνοούνται στην περιοχή του καταρράκτη στα Μανίκια του δήμου Κύμης Αλιβερίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του evima.gr, οι δύο περιπατητές φέρονται να είναι ζευγάρι που βρέθηκε στην περιοχή για περπάτημα και αποπροσανατολίστηκαν σε δύσβατη περιοχή.

Αφού κάλεσαν το 112, κινητοποιήθηκαν πυροσβεστικές και αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες σπεύδουν στο σημείο.

